സ്വരമാധുരിയിലൂടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ പ്രശസ്തി നേടിയ ഗായികയാണ് രാണു മൊണ്ഡാല്‍. സംഗീത സംവിധായകന്‍ ഹിമേഷ് രേഷ്മിയ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പാട്ടിലൂടെ സിനിമാ പിന്നണി ഗാനരംഗത്ത് രാണു പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രേഷ്മിയ തന്നെ പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തുന്ന ഹാപ്പി ഹാര്‍ഡി ആന്റ് ഹീര്‍ എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് രാണുവിന്റെ അരങ്ങേറ്റം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് മുംബൈയില്‍ നടന്നു. ചടങ്ങില്‍ വികാരാധീനനായാണ് രേഷ്മിയ സംസാരിച്ചത്. കഴിവുള്ളവരെ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിച്ചാല്‍ മടികൂടാതെ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ രേഷ്മിയ രാണുവനെയും സദസ്സിനെയും നോക്കി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്വാസവാക്കുകളുമായി രാണുവും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു.

രാണു ലതാ മങ്കേഷ്‌കറെ അനുകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഒരു സംഗീതപ്രേമി എന്ന നിലയില്‍ അവര്‍ ലത മങ്കേഷ്‌കറിന്റെ ആരാധികയാണെന്നും രേഷ്മിയ പറഞ്ഞു. രാണുവിനെക്കുറിച്ച് ലതാ മങ്കേഷ്‌കര്‍ ഒരഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആര്‍ക്കെങ്കിലും തന്റെ പേരുകൊണ്ടോ ജോലി കൊണ്ടോ ഒരു പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കില്‍, അത് തന്റെ ഭാഗ്യമായാണ് കാണുന്നതെന്നും അതേസമയം അനുകരണം ഒരിക്കലും ശാശ്വതമല്ലെന്നുമാണ് ലതാ മങ്കേഷ്‌കര്‍ പറഞ്ഞത്.

രാണുജീയുടെ പ്രതിഭ ജന്മസിദ്ധമാണ്. ആര്‍ക്കും ലതാജിയാകാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാല്‍ ലതാജിയില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ സാധിക്കും. രാണുജി അവരുടെ മനോഹരമായ സംഗീതയാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലതാജി പറഞ്ഞത് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചുവെന്ന്- രേഷ്മിയ പറഞ്ഞു.

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ രണാഘട്ട് സ്റ്റേഷന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലിരുന്ന് ലത മങ്കേഷ്‌കറിന്റെ 'ഏക് പ്യാര്‍ കാ നഗ്മാ ഹേ....' എന്ന ഗാനം പാടിയതാണ് രാണുവിനെ പ്രശസ്തയാക്കിയത്. മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് പ്ലാറ്റഫോമിലിരുന്ന് ശ്രുതിമാധുര്യത്തോടെ ഗാനമാലപിക്കുന്ന ഇവരുടെ വീഡിയോ നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് വൈറലായത്. രേഷ്മിയ വിധി കര്‍ത്താവായെത്തിയ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയില്‍ അതിഥിയായെത്തിയതാണ് രാണുവിന് സിനിമാ പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേക്ക് വഴി തുറന്ന് കൊടുത്തത്.

Content Highlights: Himesh Reshammiya breaks down during audio launch of Ranu Mondal Debut song Theri Meri Kahani