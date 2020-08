സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടി ഹത കുഞ്ജരം എന്ന സംസ്കൃത മ്യൂസിക് വീഡിയോ. വനത്തിനൊരു വിലാപ കാവ്യം എന്ന രീതിയിൽ ഒരുക്കിയ ​വീഡിയോ സംസ്കൃതഭാഷയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വിലാപകാവ്യമാണ്.

ഈ സംസ്കൃതഗാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രം ആനയാണ്. വന്യജീവികളുടെ പ്രതിരൂപം ആയിട്ടാണ്‌ പാട്ടിൽ ആനയെ കാണിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതിനൊപ്പം മൃഗങ്ങൾക്കും വികാരം ഉണ്ടെന്ന സന്ദേശവും ആൽബം പകർന്നു നൽകുന്നു.

ശ്രീനേഷ് എൽ പ്രഭുവിന്റേതാണ് വീഡിയോയുടെ കൺസപ്റ്റ്. വരികളെഴുതിയിരിക്കുന്നതും സം​ഗീതം പകർന്നിരിക്കുന്നതും ശ്രീനേഷ് തന്നം. ജയദേവൻ ദേവരാജനാണ് ആലാപനം

