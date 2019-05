അബുദാബി: ജോഷ് ഗ്രോബന്റെ ലോകപ്രശസ്തമായ ഗാനം 'യൂ റെയ്സ് മീ അപ്പ്, ചാര്‍ലിയിലെ സ്നേഹം നീ നാഥാ' എന്നീ ഗാനങ്ങള്‍ ഒരു കവര്‍ സോങായി ഒന്നിച്ചു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ പുതിയൊരു സംഗീതാനുഭവമാണ്. വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ പോപ് ഗാനവും റഫീഖ് അഹമ്മദ് രചന നിര്‍വഹിച്ച് ഗോപി സുന്ദര്‍ ഈണം പകര്‍ന്ന ചാര്‍ലിയിലെ ഗാനവും ഇഴ ചേര്‍ന്നു പോകുന്ന കവര്‍ വേര്‍ഷന്‍ പുറത്തിറങ്ങിയതും തരംഗമാവുകയായിരുന്നു. അബുദാബിയില്‍ മലയാളികള്‍ക്കിടയില്‍ കുട്ടി പോപ്പ് ഗായിക ഹന്ന ജിനോ കോശിയാണ് ഇതിലെ പ്രധാനഗായിക. സാം ഫിലിപ്പും ബിജോയ് ബാബുവുമാണ് ബിലീവ് പുറത്തിറക്കിയ കവര്‍ വേര്‍ഷനു സംഗീതസംവിധാനം നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അബുദാബിയിലെ കലാവേദികളില്‍ നിറസാന്നിധ്യമായ ഹന്ന ജിനോ കോശി പോപ്പ് സംഗീതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭവങ്ങളുമായാണ് ആസ്വാദകര്‍ക്ക് പ്രിയങ്കരിയായത്. അബുദാബി ഇന്ത്യന്‍ സ്‌കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യര്‍ത്ഥിനിയാണ് ഹന്ന. തിരുവനനന്തപുരം കവടിയാര്‍ സ്വദേശി ജിനോ കോശിയുടെയും മെറിന്റെയും മകളാണ്. മകളുടെ മനസ്സില്‍ സംഗീതമുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കി മൂന്നാംവയസില്‍ അച്ഛന്‍ ജിനോ കോശിയാണ് ഹന്നയെ പോപ്പ് സംഗീതം അഭ്യസിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ലണ്ടനിലെ പ്രശസ്തമായ ട്രിനിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കിന്റെ പരീക്ഷയില്‍ യു.എ.ഇ.യില്‍ നിന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം സമ്മാനങ്ങള്‍ നേടുന്ന ഈ കൊച്ചു മിടുക്കി ഇത് വരെ നൂറിലധികം വേദികളില്‍ പോപ്പ് ഗാനങ്ങളാലപിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അറബിക്ക് ഹിന്ദി ഗാനങ്ങളും ഹന്നയ്ക്ക് വഴങ്ങും. പാട്ട് മാത്രമല്ല, കീ ബോര്‍ഡും വായിക്കും. സെലിന്‍ ഡിയോണാണ് ഇഷ്ടഗായിക. ലോകമറിയുന്ന ഒരു ഗായികയാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അധികമാരും പരീക്ഷിക്കാത്ത സംഗീതവഴികള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഹന്ന തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ്.

