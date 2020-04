തെന്നിന്ത്യയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സം​ഗീത സംവിധായകനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ​ഗോപി സുന്ദ​ർ. ഇപ്പോഴിതാ ഗോപി സുന്ദറിന്റെ മകനും അച്ഛനെ പോലെ സം​ഗീതത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്നാണ് സൂചനകൾ. ​ഗോപി സുന്ദർ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

തന്റെ മൂത്ത മകൻ മാധവ് സുന്ദര്‍ സംഗീതത്തിന്റെ മേഖലയില്‍ ആണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ​ഗോപി സുന്ദര്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ​ഗോപിസുന്ദറിന്റെയും പ്രിയയുടെയും മകനാണ് മാധവ്.

സംഗീത സംവിധായകൻ ഔസേപ്പച്ചനൊപ്പമുള്ള മാധവ് സുന്ദറിന്റെ ചിത്രമാണിത്. തന്റെ ​ഗുരുവിനൊപ്പം മകനെ കാണാനായതിന്റെ അഭിമാനമാണ് ​ഗോപി സുന്ദർ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഔസേപ്പച്ചന്റെ കീഴിലാണ് ​ഗോപി സുന്ദർ തന്റെ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത്.

എന്റെ മൂത്ത മകൻ മാധവ് സുന്ദർ എന്റെ ​ഗുരുജി ഒസേപ്പച്ചൻ സാറിനൊപ്പം.അച്ഛനെന്ന നിലയിൽ അഭമാന നിമിഷം. പ്രിയപ്പെട്ട മകനേ ഒരുപാട് ദൂരം പോകാനുണ്ട്. നിന്റെ രക്തത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യവും. സമര്‍പ്പണവും എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടാകണം..​ഗോപി സുന്ദർ കുറിച്ചു.

ഇളയ മകൻ യാദവ് സുന്ദറിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രവും ​ഗോപി സുന്ദർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ പുഞ്ചിരി എന്റെ ജീവിതം യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നു.

content highlights : gopi sundar shares pictures with his son madhav and yadhav