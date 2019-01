ക്ലബ് എഫ് എം സംഗീതനിശക്ക് വര്‍ണ്ണശമ്പളമായ വേദി ഒരുക്കുന്നു കോട്ടയം. നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍ നിരവധി കലാകാരന്മാര്‍ അണിനിരക്കുന്നു.

മാന്ത്രികവിരലുകളാല്‍ സംഗീതപ്രേമികളെ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്ന അനുഗ്രഹീത കലാകാരന്‍ സ്റ്റീഫന്‍ ദേവസ്സിയോടൊപ്പം ശബ്ദവ്യതിയാനങ്ങളില്‍ ഏതു ഗാനവും മനോഹരമാക്കുന്ന ജോബ് കുര്യന്‍ എത്തുന്നു.

പൂമരം കൊണ്ടു കപ്പലുണ്ടാക്കി യുവഹൃദയങ്ങള്‍ കീഴടക്കിയ ഫൈസല്‍ റാസി 'ഫൈസല്‍ റാസി ലൈവ്' എന്ന മ്യൂസിക്കല്‍ ബാന്‍ഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും കോട്ടയത്തു വെച്ചാണ്. അഭിനയത്തിലെ ലാളിത്യവും പ്രകടന മികവും കൊണ്ടു ജനശ്രദ്ധ നേടിയ ദേശീയ അവാര്‍ഡ് ജേതാവായ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം കാളിദാസ് ജയറാമും ക്ലബ്ബ് എഫ് എം മ്യൂസിക്കല്‍ നൈറ്റ്‌നു മോഡി കൂട്ടാന്‍ എത്തുന്നു.

കൊട്ടില്ലാതെ എന്താഘോഷം? ആട്ടം കലാസമിതിയുടെ ഇരുത്തം വന്ന കലാകാരന്മാരുടെ ചെണ്ടമേളവും ശ്രോതാക്കളിലേക്കു എത്തുന്നു.

ജനുവരി 27 നു വൈകിട്ട് 6.30ക്ക് കോട്ടയം നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന സംഗീതനിശക്കു പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്.

Content Highlights : club fm musical night with Job Kurian and Stephen Devassy at kottayam