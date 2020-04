പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോഴും പാട്ടുകൾ പോസ്റ്റു ചെയ്യുമ്പോഴുമൊക്കെ ഗാനരചയിതാക്കളുടെ പേരുകൾ പരാമര്‍ശിക്കാത്തതിൽ പരിഭവം പങ്കുവച്ച് ​ഗാനരചയിതാവ് ബി.കെ.ഹരിനാരായണൻ. സംഗീതസംവിധായകന്റെയും സിനിമാ സംവിധായകന്റെയും ചിത്രത്തിലെ നായികയുടെയും നായകന്റെയും പേരുകൾ ചേർത്താലും എഴുത്തുകാരന്റെ പേര് ചേർക്കില്ല.

പാട്ടെഴുത്തുകാരുടെ പേര് ഒഴിവാക്കുന്നത് കാവ്യനീതി ഇല്ലായ്മയല്ലേ എന്ന് ഹരിനാരായണൻ ചോദിക്കുന്നു. ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ഹാസ്യാത്മകമായി പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലാണ് ഹരിനാരായണൻ തന്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഹരിനാരായണന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്

പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് , പാട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ,പാട്ടുകളുടെ കവർ സോങ്ങ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒക്കെ ക്രെഡിറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ,പലയിടത്തും (എല്ലായിടത്തുമെന്നല്ല ) ഗാനരചയിതാക്കളുടെ പേരുകൾ കാണാറില്ല .

സംഗീതസംവിധായകന്റെ ,സംവിധായകന്റെ , ഗായകന്റെ /ഗായികയുടെ നായികയുടെ / നായകന്റെ പേര് കാണും ഇതങ്ങുവിട്ട് പോകും ( മനപ്പൂർവ്വമാവണമെന്നില്ല )

തനനനാ എന്ന ഈണം പാട്ടാവണമെങ്കിൽ വരി വേണ്ടേ ? അപ്പൊ വരിയെഴുത്താളരുടെ പേരൊഴിവാക്കുന്നതിൽ ഒരു കാവ്യനീതിയില്ലായ്മയില്ലേ ല്ലേ ല്ലേ..

നബി : അല്ല ... അതിപ്പൊ ഓരോ കീഴ്‌വഴക്കമാകുമ്പോ എന്ന ലൈനാണോ എന്നും അറിയില്ല

Content Highlights : BK Harinarayanan about Name of lyricist to be mentioned in movie credits