ലോക്ഡൗണില്‍ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് സിനിമാക്കാരും. ഒഴിവുവേളകളെ എങ്ങനെ ആനന്ദകരമാക്കാമെന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിലാണ് ഓരോരുത്തരും. രസകരങ്ങളായ നിരവധി പോസ്റ്റുകളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയില്‍ അനുദിനം അവര്‍ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഗാനരചയിതാവ് ബികെ ഹരിനാരായണന്‍ പുതിയ കവിതയെഴുതുന്ന തിരക്കിലാണ്. ക്വാറന്റൈന്‍ ദിനങ്ങളില്‍ തോന്നിയ ചില പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ കവിതാരൂപത്തിലാക്കി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഹരിനാരായണന്‍. വിഷയം രസകരമാണ്. അണ്ണാനും ക്വാറന്റൈനും തമ്മിലെന്തു ബന്ധം?

ജനലിടുക്കിലൂടൊരു സ്‌ക്വിറല്‍

മൂന്നില്‍ പഠിച്ച ബാബുവിന്‍ വിദൂര ഛായയില്‍

അടുത്തു വന്നെന്നെ തുറിച്ചുനോക്കുന്നു

ഔരു മീറ്റര്‍ കണ്ടു പിറകു മാറവെ

ചുമലിലേക്കവന്‍ എടുത്തു ചാടുന്നു

ഇളം പച്ച മാസ്‌ക് ഉരിഞ്ഞെടുക്കുന്നു.. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കവിത.

സ്‌ക്വിറലിനെയും ക്വാറന്റൈനും ചേര്‍ത്തുവച്ച കവിത എന്തായാലും ആരാധകര്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബോറടി മാറ്റാന്‍ ഇനിയും കവിതകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. ക്വാറന്റൈനില്‍ ഏവരും സര്‍ക്കാരിന്റെയും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്നും വീടുകളില്‍ കഴിയണമെന്നുമുള്ള സന്ദേശവും ഹരിനാരായണന്‍ പങ്കുവെക്കുന്നു.

നടീനടന്‍മാരും ഗായകരും സംവിധായകരുമെല്ലാം വീടുകളില്‍ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം രസകരങ്ങളായ നിമിഷങ്ങള്‍ ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ്. സംഗീതസംവിധായകന്‍ ബിജിബാല്‍ മക്കളുമൊത്ത് പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോയും വൈറലായിരുന്നു.

Content Highlights : b k harinarayan writes new poen in his quarantine days corona virus lock down