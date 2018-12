സണ്‍ഡേ ഹോളിഡേക്കു ശേഷം ജിസ് ജോയി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം വിജയ് സൂപ്പറും പൗര്‍ണമിയും എന്ന ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്. 'എന്താണീ മൗനം.. മായാനായ് മാത്രം..' എന്ന പാട്ട് ഗായകന്‍ കാര്‍ത്തികിന്റെ ചെറിയൊരു ആമുഖത്തോടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. തമിഴ് തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, മറാത്തി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ വിവിധ ഭാഷകളില്‍ പാടിയിട്ടുള്ള പിന്നണി ഗായിക ഷാരോണ്‍ ജോസഫിനൊപ്പമാണ് കാര്‍ത്തിക് ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരികള്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജിസ് ജോയ് തന്നെയാണ്. സംഗീതം നവാഗതനായ പ്രിന്‍സ് ജോര്‍ജ്.

ആസിഫ് അലി, ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി, രഞ്ജി പണിക്കര്‍, ശാന്തീകൃഷ്ണ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കള്‍. ന്യൂ സൂര്യ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില്‍ എ കെ സുനില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രം ചൊവ്വാഴ്ച്ച തീയേറ്ററുകളിലെത്തും.

