സിതാര്‍ മാന്ത്രികന്‍ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറിന്റെ മകള്‍ എന്ന നിലയില്‍ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സിതാര്‍ വാദകരില്‍ മുന്‍നിരയിലാണ് അനൗഷ്‌കയുടെ സ്ഥാനം. അച്ഛന്റെ പ്രശസ്തിയും മേല്‍വിലാസവും സാമീപ്യവും അനൗഷ്‌കയുടെ സംഗീത സപര്യയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മുതല്‍കൂട്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കഠിനാധ്വാനവും അര്‍പ്പണബോധവുമാണ് അനൗഷ്‌കയെ ഇന്ന് ലോകമറിയുന്ന ഒരു സംഗീതജ്ഞയാക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനൗഷ്‌ക തന്റെ വിരലുകളുടെ ചിത്രം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. സിതാറിന്റെ തന്ത്രികളാല്‍ അനൗഷ്‌കയുടെ പെരുവിരലിലും ചൂണ്ടുവിരലിലും ആഴത്തിലുള്ള മുറിവും തഴമ്പും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മാസങ്ങളായി അനൗഷ്‌ക തുടര്‍ച്ചയായി സംഗീത പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ മണിക്കൂറുകള്‍ നീളുന്ന പരിശീലനവും.

അനൗഷ്‌കയുടെ വിരലുകളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോള്‍ ആരാധകരില്‍ ചിലര്‍ക്ക് വിഷമമായി. വിരലുകളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ സൂപ്പര്‍ ഗ്ലൂകൊണ്ടുള്ള കവചം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ചിലര്‍ അനൗഷ്‌കയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആരാധകരുടെ കരുതലിനും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ അനൗഷ്‌ക ഈ മുറിവുകള്‍ തനിക്ക് വേദനയല്ലെന്ന് കുറിച്ചു. വളരെ നേര്‍ത്ത തന്ത്രികളുള്ള വാദ്യോപകരണമായതിനാല്‍ അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാന്‍ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. വിരലുകളില്‍ ആഴത്തിലുള്ള ചാലുകളും തഴമ്പും രൂപപ്പെടുമ്പോള്‍ തന്ത്രികള്‍ പൊട്ടിപ്പോകാതെ നമുക്ക് നന്നായി വായിക്കാന്‍ സാധിക്കും. സൂപ്പര്‍ ഗ്ലൂ പോലുള്ള പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളില്‍ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ ഒരു നിര്‍ദ്ദേശം വയ്ക്കുകയാണ്, സൂപ്പര്‍ ഗ്ലൂവിനേക്കാള്‍ നല്ലത് അമേരിക്കയില്‍ ലഭ്യമായ കൃതൃമ ത്വക്കാണ്. അത് സൂപ്പര്‍ ഗ്ലൂവിനേക്കാള്‍ നേര്‍ത്തതാണ്. എന്റെ തൊലി വളരെ നേര്‍ത്തതായതിനാല്‍ എനിക്കില്ലാതെ ജീവിക്കാനാകില്ല. ത്വക്കിനെ മുറിപ്പെടുത്താതെ ചാലുകളും തഴമ്പുകളും എന്റെ വിരലിലുകളില്‍ അതിന് സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

