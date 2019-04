ഗായകന്‍ അനൂപ് ശങ്കറിന്റെ 'അയ്യനേ' എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ആല്‍ബത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനം. പാട്ടിലെ ദൃശ്യങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വിമര്‍ശനങ്ങള്‍. ആല്‍ബത്തിന്റെ ആശയവും സംഗീതവും ദൃശ്യങ്ങളെയും ഗായകരായ ജയചന്ദ്രനെയും അനൂപ് ശങ്കറിനെയും പരസ്യമായി വിമര്‍ശിച്ചയാള്‍ക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കി ഗായകന്‍ രംഗത്തെത്തി.

ശബരിമലയില്‍ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നത്. ആല്‍ബത്തിന്റെ ആശയവും സംഗീതവും നിലവാരം കുറഞ്ഞതാണെന്നും പാട്ടിനു താഴെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കമന്റിലൂടെ വിമര്‍ശകന്‍ ഉന്നയിച്ചു. സത്രീകള്‍ മഹിഷികളാണെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട് അയ്യപ്പന്‍ സ്ത്രീകളെ ശിക്ഷിച്ചില്ലെന്നും ചോദിക്കുന്നു. അനൂപ് ശങ്കര്‍ എന്തുകൊണ്ട് മലയാളം ശരിയായി ഉച്ചരിക്കുന്നില്ലെന്നും എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യത്തെ അനുകരിക്കുന്നുവെന്നും വിമര്‍ശകന്‍ ചോദിച്ചു. ജയചന്ദ്രനെപ്പോലെയൊരു ഗായകന്‍ ഇത്തരം മോശം ആല്‍ബങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി പാടരുതായിരുന്നുവെന്നും കമന്റു ചെയ്തു. ഈ അഭിപ്രായത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ആളുകള്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു താഴെയാണ്് മറുപടി കമന്റുമായി അനൂപ് ശങ്കറും എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ആശയത്തിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് താനായതിനാല്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കേണ്ടത് താനാണെന്നു അനൂപ് പറഞ്ഞു. അതേ സമയം ഹൈന്ദവ മതാചാര പ്രകാരം സ്ത്രീകളിലെ ധാര്‍ഷ്ട്യഭാവത്തിന്റെ പ്രതീകമായി പറയുന്ന മഹിഷിയെ വധിക്കുന്ന സ്വാമി അയ്യപ്പന് ഒരു പ്രാര്‍ഥനാഗാനം അര്‍പ്പിക്കാനാണ് താന്‍ ഈ ആല്‍ബം ചെയ്തതെന്നും അനൂപ് കമന്റ് ചെയ്യുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളുടെ ഭക്തിയെയും ആചാരവിശ്വാസങ്ങളെയും തകര്‍ക്കുന്ന അഹംഭാവത്തെ മഹിഷിയായി ചിത്രീകരിച്ചതാണെന്നും അവരെയാണ് അയ്യപ്പന്‍ വധിക്കുന്നതായി ദൃശ്യത്തിലെ നൃത്തത്തിലൂടെ കാണിക്കുന്നതെന്നും അനൂപ് പറയുന്നു. അതു കണ്ട് അയ്യപ്പന്‍ സ്ത്രീകളെ കൊല്ലുന്നതായാണ് മനസിലാക്കുന്നതെങ്കില്‍ അത് നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ആശയത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാകുമെന്നും അനൂപ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഇതൊരു ഭക്തന്റെ മാനസിക സംഘര്‍ഷം മുന്‍നിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഗാനമായതിനാല്‍ വരികള്‍ക്കല്ല ഭാവത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നല്‍കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെന്നും അവസാനഭാഗങ്ങളില്‍ ശക്തമായി വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതു കേള്‍ക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഒരു ഇ എന്‍ ടിയെ കാണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും അനൂപ് വിമര്‍ശകന് മറുപടി നല്‍കുന്നു. അതേ സമയം എസ് പി ബിയുമായി സാമ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ പരാമര്‍ശം ഒരു അഭിനന്ദനമായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്നും അനൂപ് പറയുന്നു. ഗായകന്‍ ജയചന്ദ്രന്‍ ഗാനമിഷ്ടപ്പെട്ട് റെക്കോഡ് ചെയ്യാന്‍ വരികയും ഇതിലെ രണ്ടു വരികളിലെങ്കിലും അഭിനയിക്കട്ടേയെന്നു ചോദിച്ച് മുമ്പോട്ടു വരികയായിരുന്നുവെന്നും അനൂപ് പറഞ്ഞു.

എസ് രമേശന്‍ നായരുടെ വരികള്‍ക്ക് നവനീത് സുന്ദറാണ് ഈണം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. നൃത്തരംഗത്തോടൊപ്പം വരുന്ന കഥാ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ശ്രീദേവി ഉണ്ണി, രൂപേഷ് കെ സി, അവനി അയ്യര്‍, അനുശ്രീ പി എസ് തുടങ്ങിയവരാണ് അഭിനയച്ചിരിക്കുന്നത്. സംവിധാനം ദേവദാസ് വിക്രമന്‍.

