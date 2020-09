''പതിറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മൾ പുതിയൊരു മുഹമ്മദ് റാഫിക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കാറായെന്ന് തോന്നുന്നു''- കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ സൗരവ് കിഷൻ എന്ന ​ഗായകനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിവ, മഹീന്ദ്ര ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര. കഴിവുള്ളവരെ അഭിനന്ദിക്കാനും അം​ഗീകരിക്കാനും ഒരിക്കലും പിശുക്ക് കാണിക്കാത്ത ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയുടെ വാക്കുകൾ തെല്ലും കുറച്ചൊന്നുമല്ല സൗരവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഇനിയും എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയും സ്നേഹവും വേണമെന്ന് സൗ​രവ് കിഷൻ പറയുന്നു.

We have been waiting for decades for a new Mohammed Rafi. It sounds as if we may have to wait no longer... I couldn’t switch this clip off... https://t.co/QhM3koPlVE