അപകടകരമായ രീതിയില്‍ പടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ റാപ്പിലൂടെ ബോധവത്കരണവുമായി ധാരാവിയില്‍ നിന്നും ഒരു കൂട്ടം റാപ്പറേഴ്‌സ്. യുവാക്കളുടെ സംരംഭമായ വീഡിയോയില്‍ ബോളിവുഡ് സിനിമാ താരങ്ങളും ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അക്ഷയ് കുമാര്‍, അജയ് ദേവ്ഗണ്‍, സുനില്‍ ഷെട്ടി, ദിയ മിര്‍സ, അതുല്‍ കുല്‍കര്‍ണി, റാണ ദഗുബട്ടി എന്നിവരാണ് വീഡിയോയിലുള്ള താരങ്ങള്‍.

ഹിന്ദി, മറാത്തി, തമിഴ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഷകളിലായിട്ടാണ് റാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജോയല്‍ ഡിസൂസയാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എം.സി. അല്‍താഫ്, ടോണി സൈക്കോ ഓഫ് ഡോപഡെലിക്‌സ്, ബോണ്‍സ് എന്‍ റിബ്‌സ് ഓഫ് 7ബന്റിയാസ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഗാനം എഴുതി, ഈണം നല്‍കി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാകാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ ഒത്തിരി സന്തോഷം. ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കൂ. ഈ ഗാനം ശരിക്കും എന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചു.' എന്നാണ് വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് സുനില്‍ ഷെട്ടി കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'ഇവരുടെ കഴിവ് നമ്മള്‍ കാണാതെ പോകരുത്. ഇത് ലോകത്തിന് വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വീട്ടില്‍ സുരക്ഷിതരായിരിക്കൂ,' എന്നാണ് ദിയ മിര്‍സ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള മേഖലകളില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ കരുതലുടെക്കണമെന്നും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പാട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഗലി ഗാങ് എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ്‌സാണ് മ്യൂസിക് വീഡിയോയുടെ നിര്‍മാണം.

Content Highlights: Ajay Devgan, Akshay Kumar become part of music rap video by rappers of Dharavi