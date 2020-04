നമ്മുടെ മഹത്തായ സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നൃത്തദിനത്തിന്റെ മുദ്രകൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്നും തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഇന്നലെകളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാണ് അത്. വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ചിന്തകളുമെല്ലാം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സംസ്കാരസമ്പന്നരായി മാറുന്നത്. ഏതുകലയും അത്തരമൊരു മനഃശുദ്ധീകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു. മൂന്നാം വയസ്സുമുതൽ നൃത്തം എന്നോടൊപ്പമുണ്ട്. പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിലാണ് ചിട്ടയോടെയുള്ള പഠനം തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാലംകൊണ്ട് നൃത്തത്തിൽനിന്ന് ചുവടുകളും മുദ്രകളും മാത്രമല്ല എനിക്ക് സ്വന്തമായത്. ഒരുപാട് വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ കൂടിയാണ്.

നൃത്തം യോഗപോലെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും സംഗമമാണ് രണ്ടിലും സംഭവിക്കുന്നത്. അവ നിങ്ങളുടെ മനോനിലയെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുന്നു. എന്തിനെ സമീപിക്കുമ്പോഴും ആന്തരികമായ സ്വാസ്ഥ്യം നേടാൻ യോഗപോലെത്തന്നെ നൃത്തവും സഹായിക്കുന്നു. യോഗയുടെ ഒരു രൂപം തന്നെയാണ് നൃത്തം എന്നു പറയാം. നൃത്തംചെയ്യുമ്പോൾ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരിക്കും നർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ നർത്തകി.

‍ഇതിനൊപ്പം അനുഭവം എന്ന അംശം കൂടിയുണ്ട്. നർത്തകനായും അഭിനേതാവായുമുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഗുരുക്കന്മാരിൽനിന്നും കൂടെയാടിയ കലാകാരന്മാരിൽനിന്നും ഒപ്പം ജോലിചെയ്ത അഭിനേതാക്കളിൽനിന്നും സംവിധായകരിൽനിന്നും സാങ്കേതികപ്രവർത്തകരിൽനിന്നുമെല്ലാം ഞാൻ പലതും പഠിച്ചു. ആ അനുഭവം കൂടി ഈ യോഗചര്യയ്ക്കൊപ്പം ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിലെ കലാകാരൻ പൂർണമായും നവീകരിക്കപ്പെടുന്നത്.

എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരിൽനിന്ന് പഠിച്ചത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നുകൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനായി തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കടുത്ത് എരൂരിൽ നൃത്തവിദ്യാലയം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു പകർന്നുകൊടുക്കൽ കലാകാരന്റെ ധർമമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഇരുപതുവർഷത്തോളമായി ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു. ഏഴുവയസ്സായ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മനോനിലയിലേക്കെത്തുകയാണ് ഗുരു. അത് അയാൾ ഏഴാംവയസ്സിൽ പഠിച്ച പാഠങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര കൂടിയാണ്. തന്റെ ബാലപാഠങ്ങളെ തേച്ചുമിനുക്കിയെടുക്കാനുള്ള അവസരംകൂടിയാണ് അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ നൃത്തദിനത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു എളിയ നിർദേശം മുന്നോട്ടുെവക്കാനുണ്ട്. നൃത്തവും നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കണം. തലശ്ശേരിയിൽ ഒന്നാംക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പാഠഭാഗങ്ങളോടൊപ്പം നൃത്തവും സ്കൂളിൽനിന്ന് പഠിച്ചു. പക്ഷേ, പിന്നീടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതിന് ഭാഗ്യംലഭിച്ചില്ല.

ലോക്ഡൗൺ കാലത്തെക്കുറിച്ചുകൂടി പറയാതെ നൃത്തദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ പൂർണമാകില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എത്രത്തോളം നിസ്സാരരാണ് എന്ന് പ്രകൃതി പഠിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഈ പ്രതിസന്ധിക്കാലത്തെ പോസിറ്റീവായി നേരിടുകയാണ് വേണ്ടത്. പലതരത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായി ഈ ദിവസങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. വായനമുതൽ ചെടിനനയ്ക്കൽവരെ ചെയ്യാം. ലോക്ഡൗൺതുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ എല്ലാദിവസവും ഓൺലൈനിലൂടെ നൃത്തക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ. കുട്ടികളെല്ലാം വളരെ നേരത്തേതന്നെ ക്യാമറ ഓണാക്കി തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കും. അവരെ അലസരാക്കാൻ ലോക്ഡൗണിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ നാലുദിവസമാണ് ക്ലാസ്. ആഴ്ചയിൽ രണ്ട്‌ ക്ലാസ് എന്നതായിരുന്നു ലോക്ഡൗണിന് മുമ്പ്. പഠനത്തിന്റെ കണ്ണിമുറിയാതെയിരിക്കാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ സഹായിക്കുന്നു. എല്ലാദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ കലാപ്രകടനത്തിനും അവസരമുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യർക്കായി ഓൺലൈൻവഴി പ്രഭാഷണങ്ങളും ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: actor dance Vineeth, World dance day 2020, Dance is an art of survival during Lock down, Covid19 Pandemic, Corona Outbreak