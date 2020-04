തനിക്ക് വിഷാദരോഗമുണ്ടെന്നും മാനസികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തില്‍ ചികിത്സയിലാണെന്നുമുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഗായികയും ജസ്റ്റിന്‍ ബീബറുടെ മുന്‍ കാമുകിയുമായ സെലീന ഗോമസ്. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ ആരാധകരുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിനിടയിലാണ് നടിയും കൂടിയായ സെലീനയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

വിഷാദത്തിനു സമാനമായ ബൈപോളാര്‍ രോഗമാണ് തനിക്കെന്നു സെലീന പറയുന്നു. 'കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ മക്ലീന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചെന്നിരുന്നു. എനിക്കുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അവിടുത്തെ ഡോക്ടറുമായി സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അതേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് എനിക്ക് സഹായകമായി. പേടിയൊന്നും തോന്നിയില്ല. എന്നാല്‍ ആളുകള്‍ ഇത് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഭയക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു.

ചെറുപ്പത്തില്‍ എനിക്ക് ഇടിവെട്ട് പേടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ അമ്മ എനിക്ക് ഇടിവെട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പുസ്തകങ്ങള്‍ കൊണ്ടുത്തന്നു. അവ വായിച്ച് വായിച്ച് അമ്മ പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ എന്റെ ഭയമെല്ലാം പോയി. അതുപോലെ ഇന്ന് ഞാന്‍ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതോടെ മനസ്സിലെ ഭയമെല്ലാം പോകുന്നു.'

അതേസമയം ലോകമെങ്ങും കൊറോണ വൈറസ് പടര്‍ന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആശുപത്രികള്‍ക്കായി തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിലെ ചെറിയ അംശം ആശുപത്രികള്‍ക്കായി താന്‍ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഗായിക വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights : actor and singer selena gomez reveals she has bipolar disorder justin bieber's ex girlfriend