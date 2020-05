മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടന്‍ മോഹന്‍ലാലിന് ഒരു ആരാധകന്റെ മ്യൂസിക്ക് ട്രിബ്യൂട്ട്. യുവ സംഗീതജ്ഞന്‍ റിത്വിക്ക് എസ് ചന്ദാണ് മോഹന്‍ലാലിന്റെ പിറന്നാളിന് പ്രത്യേകമായി ഒരു മ്യൂസിക്ക് വീഡിയോ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അക്കപ്പെല്ല രീതിയില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മ്യൂസിക്ക് വീഡിയോയില്‍ പൂര്‍ണമായും മനുഷ്യ ശബ്ദങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോഹന്‍ലാലിന്റെ ഗാന്ധര്‍വം എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനമാണ് അക്കപ്പെല്ല ചെയ്യാനായി റിത്വിക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

സിനിമയിലെ യഥാര്‍ഥ ഗാനം കൈതപ്രം വരികള്‍ എഴുതി എസ്.പി. വെങ്കടേഷ് ഈണം നല്‍കിയതാണ്. എസ്.പി. ബാലസുബ്രമണ്യമാണ് ഗാനം ചിത്രത്തില്‍ പാടിയിരിക്കുന്നത്.

റിത്വിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാണ് അക്കപ്പെല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടര്‍ ലാലേട്ടന് ഒരു അക്കപ്പെല്ല ട്രിബ്യൂട്ട് എന്നാണ് വീഡിയോക്ക് റിത്വിക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന അടിക്കുറിപ്പ്.

