''എന്തായാലും കുട്ടികളെ രണ്ടുമാസം നോക്കണം. അപ്പോള്‍ ഒരു ഇരുപത് ദിവസംകൂടി നോക്കിയാലെന്താ? ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുണ്ട്. അവരുടെ അമ്മമാരെക്കുറിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ജനിച്ചതു മുതല്‍ മരണംവരെ അവരെ ചേര്‍ത്തുപിടിക്കുന്ന അമ്മമാര്‍. ഞാനങ്ങനെയൊരു അമ്മയാണ്''- ഇടറിയ വാക്കുകളോടെ ആ അമ്മ പറഞ്ഞുതീര്‍ക്കുമ്പോള്‍ തൃശ്ശൂര്‍ മാതൃഭൂമി ക്ലബ്ബ് എഫ്.എമ്മിന്റെ ഐ.പി.എല്‍. ഷോ അവതാരക ആര്‍.ജെ. അച്ചുവും ശ്രോതാക്കളും വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.

കുട്ടികളോടും അമ്മമാരോടും കൂട്ടുകൂടി തീരേണ്ട ഈ ഷോ ഈ അമ്മയിലൂടെ പെട്ടെന്നാണ് ഗതിമാറി ഒഴുകിയത്. ക്ലബ്ബ് എഫ്.എമ്മിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജില്‍ പങ്കുവെച്ച ഈ ഓഡിയോ കേട്ടത് 11 ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ്. 7,500-ലധികം ഷെയറുകളും ലഭിച്ചു.

ശ്രോതാക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പാട്ടുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് 'ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് ലൈവായി' എന്ന 'ഐ.പി.എല്‍.' അവധിക്കാലമായതിനാല്‍ ജോലിക്കാരും അല്ലാത്തവരുമായ അമ്മമാര്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യംചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യവുമായാണ് ഐ.പി.എല്‍. അന്ന് തുടങ്ങിയത്. കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈകാര്യംചെയ്യാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിയ മുത്തശ്ശിയെക്കുറിച്ചു പറയാനാണ് ഒരമ്മ വിളിച്ചത്. പിന്നീട് പേരു വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആ അമ്മ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഷോയുടെ ദിശതന്നെ മാറിയത്.

''22 വയസ്സുള്ള മോള്‍ടെ എല്ലാകാര്യവും നോക്കണം എനിക്ക്. എല്ലാം ചെയ്തുകൊടുക്കണം. ബുദ്ധി മാത്രമേ വികസിക്കാത്തതുള്ളൂ. എല്ലാവരും പറയും ദൈവത്തിന്റെ വരദാനങ്ങളാണ് ഈ മക്കളെന്ന്. അല്ല, ദൈവം ഞങ്ങളെ ചതിച്ചതാ... ''- കണ്ണീര്‍ ആ വാക്കുകളെ പലയിടത്തും മുറിച്ചെങ്കിലും അവര്‍ തന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍ പറയുകതന്നെ ചെയ്തു. ശ്രോതാക്കളും കരഞ്ഞിരിക്കണം. വികാരഭരിതമായ കമന്റുകളാണ് ഫെയ്ബുക്കിലും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അമ്മയുടെ വാക്കുകള്‍ കേട്ട് ക്ലബ്ബ് എഫ്.എമ്മിലേക്കു വിളിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിനു കണക്കില്ല. പരിപാടി കേട്ട സൗപര്‍ണികയെന്നൊരു കുട്ടി ആര്‍.ജെ. അച്ചുവിനെ വിളിച്ചു, ''ആ അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം കോടി ഉമ്മ''. ആര്‍.ജെ. അച്ചുവും അനുഭവം ഇങ്ങനെ പങ്കുവെച്ചു- ''ആ അമ്മയുടെ അനുഭവം കേട്ടശേഷം ഷോയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരികയെന്നത് ഒട്ടും എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു. ആ അമ്മ വാക്കുകള്‍കൊണ്ടത് ഹൃദയത്തിലായിരുന്നു''.

