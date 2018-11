അനില്‍ കപൂര്‍ ചിത്രമായ രാം ലഖനിലെ പ്രശസ്ത ഗാനം മൈ നെയിം ഈസ് ലഖന്‍ എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ പ്രശസ്തനായ മുഹമ്മദ്‌ അസീസ് അന്തരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച്ച കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നിന്നും ഒരു സംഗീത പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മുംബൈയിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോള്‍ യാത്രാ മധ്യേ ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലമാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. 64 വയസ്സായിരുന്നു.

എണ്‍പതുകളിലും തൊണ്ണൂറികളിലാദ്യവും മികച്ചു നിന്ന പാട്ടുകാരിലൊരാളായിരുന്നു അസീസ്. മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായ അസീസ് ചെറുപ്പം മുതലേ പാടുമായിരുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം 'ജ്യോതി'യാണ്. പിന്നീട് മുംബൈയിലെത്തിയതോടെ ബോളിവുഡ് പിന്നണി ഗാനരംഗത്ത് സജീവമായി. 1984ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ അമ്പറിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പാടുന്നത്. ബംഗാളി, ഹിന്ദി, എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ ഒഡിയ ഭാഷയിലും അദ്ദേഹം സിനിമാ ഗാനങ്ങളും ഭക്തി ഗാനങ്ങളും ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലക്ഷ്മികാന്ത്-പ്യാരേലാല്‍, കല്യാണ്‍ജി-ആനന്ദ്ജി, രാഹുല്‍ ദേവ് ബര്‍മാന്‍, നൗഷാദ് രവീന്ദ്ര ജെയ്ന്‍ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തരായ സംഗീത സംവിധായകരുടെ പാട്ടുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കാലത്തെ ജനപ്രിയ ഗായകനാക്കിയത്. പ്രശസ്തിയുടെ പാരതമ്യത്തില്‍ അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ പിന്‍ഗാമിയെന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ലതാ മംഗേഷ്‌കര്‍, ആശാ ഭോസ്ലേ, കവിതാ കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി തുടങ്ങിയ ഗായികമാര്‍ക്കൊപ്പവും അസീസ് പാടിയിട്ടുണ്ട്. അമിതാഭ് ബച്ചന്‍, ഗോവിന്ദ്, റിഷി കപൂര്‍, മിഥുന്‍ ചക്രബര്‍ത്തി തുടങ്ങിയവര്‍ നടന്‍മാര്‍ക്കു വേണ്ടിയും അദ്ദേഹം പാടിയിരുന്നു.

