കേട്ടാല്‍ ഫീനിക്‌സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ പറന്നുയര്‍ന്നു പോകുന്നൊരു ഫീല്‍. അതാണ് ജ്യോത്സനയും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഗായികയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ആല്‍ബത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മിലെ നമ്മെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന മനോഹരമായ സന്ദേശം നല്‍കുന്ന ഗാനം യൂട്യൂബില്‍ ഹിറ്റാകുന്നു.

എന്‍സോ, കിങ്‌സുയി എന്നീ ജാപ്പനീസ് ആശയങ്ങളില്‍ നിന്നും പ്രചോദനമുള്‍ക്കൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ യുവാക്കള്‍ക്കിടയില്‍ ഹരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോയില്‍ പല രൂപഭാവങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജ്യോത്സ്‌നയെക്കണ്ട് 'ആഞ്ജലീന ജോളിയെപ്പോലെയുണ്ടല്ലോ' എന്നും ആരാധകര്‍ പറയുന്നു.

വിനായക് ശശികുമാറിന്റേതാണ് വരികള്‍. ജ്യോത്സയുടെ സംഗീതവും. മ്യൂസിക് വീഡിയോയും ദൃശ്യഭംഗി കൊണ്ട് കാഴ്ച്ചക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നുണ്ട്. ഗില്‍ബര്‍ട്ട് സേവ്യര്‍ ആണ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അശ്വിന്‍ കൗശന്‍ ഛായാഗ്രഹണം.

Content Highlights: 'Paranne' by the j note band jyotsna singer new composition