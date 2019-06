ആദാമിന്റെ മകന്‍ അബുവിന്റെ ചിത്രീകരണം തൃശ്ശൂരും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. താടിയും മുടിയും നീട്ടി അവശതപൂണ്ട രൂപവുമായി ക്യാമറയ്ക്കുമുന്നില്‍ നടന്‍ സലിം കുമാര്‍ നില്‍ക്കുന്നു. ചിത്രീകരണം കാണാന്‍ തടിച്ചുകൂടിയവരുടെ മുഖത്തും വലിയ ആവേശമില്ല. സലിം അഹമ്മദ് എന്ന സംവിധായകന്റെ പേര് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ആള്‍ക്കൂട്ടം കേള്‍ക്കുന്നത്.

സ്വകാര്യസംഭാഷണത്തിനിടെ സിനിമയുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നൊരാള്‍ സംവിധായകനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് 'പടം പിടിക്കാനെത്തിയ പുത്തന്‍പണക്കാരന്‍' എന്നായിരുന്നു, അയാളുടെതന്നെ രചനയും സംവിധാനവും അയാളുടെ തന്നെ നിര്‍മാണം എത്രദിവസം ഉണ്ടാകുമോ എന്തോ... ഇത്തരത്തിലൊരു അടക്കം പറച്ചിലും ഒപ്പം പുറത്തുവന്നു. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം ആ സംഭാഷണവും രംഗവും ഓര്‍ക്കാന്‍ കാരണം സലിം അഹമ്മദിന്റെ തന്നെ പുതിയ ചിത്രം ആന്‍ഡ് ദി ഓസ്‌കാര്‍ ഗോസ്ടു വാണ്.

ജീവിതം പണയപ്പെടുത്തി സിനിമയ്ക്കുപിറകേ സഞ്ചരിച്ച സലിം അഹമ്മദ് എന്ന സംവിധായകന്റെ ആത്മാംശങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് ആന്‍ഡ് ദി ഓസ്‌കാര്‍ ഗോസ് ടു. അദ്യചിത്രത്തിനായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ അലച്ചിലുകള്‍, നേരിട്ട നിരാശകള്‍, പ്രതിസന്ധികളിലെ പൊന്‍വെളിച്ചങ്ങള്‍, പുരസ്‌കാരത്തിന്റെയും അംഗീകാരങ്ങളുടെയും ആഹ്ലാദം... അങ്ങനെ സിനിമാസ്വപ്നം പേറി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഒരാള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്ന കനല്‍വഴികളെല്ലാം സിനിമയില്‍ അടുക്കുംചിട്ടയോടെയും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓസ്‌കറിന്റെ റെഡ് കാര്‍പ്പറ്റിലേക്ക് പ്രാരബ്ധങ്ങളുമായി എത്തുന്ന സംവിധായകന്റെ വേഷമാണ് ചിത്രത്തില്‍ ടൊവിനോതോമസിന്. സമാനമായ വഴികള്‍ താണ്ടിയാണ് ടൊവിനോയും സിനിമയില്‍ താരപദവി ഉറപ്പിച്ചത്.

''സലിം അഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം മാത്രമല്ല സിനിമാക്കാരനാകാന്‍ കൊതിച്ചിറങ്ങിയ എല്ലാവര്‍ക്കും പറയാനുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ആന്‍ഡ് ദി ഓസ്‌കാര്‍ ഗോസ് ടുവില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. നായകനും വില്ലനും മുഖാമുഖം നില്‍ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരം സിനിമാരീതിയല്ല ഇതിലുള്ളത്, സിനിമ സ്വപ്നംകണ്ട് അതിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഒരോ വ്യക്തിയും ഇതിലെ നായകനാണ്. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാണ് കഥയിലെ വില്ലന്‍.' ടൊവിനോ പറഞ്ഞു.

'ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ തുടങ്ങിയ ഒരു ആവേശത്തിന്റെ പുറത്ത് സിനിമയെടുക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയവനല്ലല്ലോ ഞാന്‍, കഴിഞ്ഞ കുറെ വര്‍ഷങ്ങളായി ഉറങ്ങുന്നതും ഉണരുന്നതും ഒക്കെ സിനിമ സ്വപ്നംകണ്ടിട്ടാ...' ആന്‍ഡ് ദി ഓസ്‌കാര്‍ ഗോസ്ടുവിലെ നായകന്റെ ഡയലോഗ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തോട് ഏറെ ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്നില്ലേ.

സലിം അഹമ്മദ്: ആന്‍ഡ് ദി ഓസ്‌കാര്‍ ഗോസ് ടുവിലെ നായകന്റെ സംഭാഷണം സിനിമ സ്വപ്നംകാണുന്ന, സിനിമയിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീരണമെന്ന് കൊതിച്ചിറങ്ങിയ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളുടെ ജീവിതത്തോട് ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ പലരും എന്നോട് വിളിച്ചുചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇത്ര കൃത്യമായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിവെച്ചു എന്നാണ്. അതിനൊരു ഉത്തരമേയുള്ളൂ, ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം ജീവിതമല്ല. സമാനപാതയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ കഥയാണ്. അവര്‍ക്കെല്ലാം പങ്കുവെക്കാനുള്ള അനുഭവങ്ങള്‍ ഏതാണ്ട് ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും. സിനിമ സ്വപ്നംകണ്ട് ഉറങ്ങിയവനും ഉണര്‍ന്നവനും അതിനായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയവനുമേ സിനിമയില്‍ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീര്‍ന്നിട്ടുള്ളൂ.

ടൊവിനോ തോമസ്: പഠിച്ചുനേടിയ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സിനിമാനടനാകാന്‍ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോള്‍ കൈമുതലായുണ്ടായിരുന്നത് സൗഹൃദങ്ങള്‍ മാത്രമായിരുന്നു. ഇരിങ്ങാലക്കുടയില്‍ നടക്കുന്ന സിനിമാചിത്രീകരണങ്ങള്‍ കാണാന്‍ അച്ഛന്റെ വിരലില്‍ തൂങ്ങി പോയ കുട്ടിക്കാലം ഇന്നും ഓര്‍മയിലുണ്ട്. സിനിമയോടുള്ള ശക്തമായ പ്രണയമൊന്നുമാത്രമായിരുന്നു സിനിമയിലേക്കിറങ്ങാനുള്ള ധൈര്യം നല്‍കിയത്.

ഈ സിനിമയിലെ നായകനെപ്പോലെ ഒറ്റമുറിയില്‍ കഴിഞ്ഞും തട്ടുകടകളില്‍നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചും സിനിമയ്ക്കായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നാളുകള്‍ കുറച്ചുവര്‍ഷങ്ങള്‍ മുന്‍പുവരെയുള്ള എന്റെ ജീവിതംതന്നെയായിരുന്നു. എന്നെക്കാള്‍ കഴിവും കരുത്തുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകള്‍ കയറിവരാന്‍ കൊതിക്കുന്ന ഈ മേഖലയില്‍ എനിക്കൊരു സ്ഥാനം ലഭിക്കുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ശ്രമിച്ചുനോക്കാതെ പിന്മാറാന്‍ മനസ്സ് ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല.

ഓസ്‌കര്‍ വേദിയില്‍ ഒരു ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയെന്നത് ഒരു സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നതിനെക്കാളും സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും ഭാരിച്ച ജോലിയാണോ

സലിം അഹമ്മദ്: ആദാമിന്റെ മകന്‍ അബു എന്ന ഒരു സിനിമ നിര്‍മിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ തുകയുടെ ഇരട്ടിയിലധികം ചെലവുവരും ഒരു സിനിമയുമായി ഓസ്‌കര്‍ വേദിയിലേക്ക് എത്താന്‍ സംവിധാനം പോലെ തന്നെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ജോലിയാണ് ആ യാത്ര. ഓസ്‌കറിനായി ഒരുപാട് കടമ്പകള്‍ താണ്ടേണ്ടതുണ്ട്.

പുരസ്‌കാരം നിര്‍ണയിക്കാന്‍ വോട്ടവകാശമുള്ളവരുടെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ സിനിമയെത്തിക്കണം. അവരെ നമ്മുടെ സിനിമ കാണിക്കുക എന്നതാണ് അതില്‍ പ്രധാനം. ഡി.വി.ഡി.കള്‍ ഇറക്കി അവരില്‍ ഓരോരുത്തരുടെയും മേല്‍വിലാസം കണ്ടുപിടിച്ച് അവര്‍ക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുക,പൊതു സ്‌ക്രീനിങ്ങ് നടത്തി അവരെ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുക അതെല്ലാം വലിയ ചടങ്ങുകളാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ രീതികളും സംസ്‌കാരവും എന്തെന്ന് കാണിക്കുന്ന സിനിമകളാണ് അവര്‍ക്കു കാണേണ്ടത്, അതാണ് അവര്‍ നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങളില്‍നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വര്‍ഷത്തില്‍ ഓഗസ്റ്റ് വരെ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളെയാണ് സെപ്റ്റംബര്‍ ഒടുവില്‍ ഓസ്‌കറിന് പരിഗണിക്കുക.

സലിം അഹമ്മദിന്റെ തന്നെ ഓസ്‌കര്‍ യാത്രയിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രം, സംവിധായകനെ സാക്ഷിയാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വേഷം ക്യാമറയ്ക്കുമുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടവന്നപ്പോള്‍

ടൊവിനോ തോമസ്: എളുപ്പത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയുന്ന കഥയും കഥാപരിസരവുമായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റേത്. സിനിമ കണ്ട് ചിലരെല്ലാം നായകന്റെ നടത്തവും ഇടപെടലുമെല്ലാം സലീം അഹമ്മദിന്റേതു പോലെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഇസഹാക്ക് ഇബ്രാഹിം എന്ന നായകകഥാപാത്രത്തെക്കാള്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ ആളുകളോട് ഇടപെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് സലീം അഹമ്മദ് എന്ന സംവിധായകന്‍. പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്ന രീതി ഞാന്‍ കണ്ടുമനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം ആ വേഷം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഒസ്‌കര്‍വേദിയിലേക്കുള്ള സംവിധായകന്റെ യാത്ര മാത്രമല്ല ഈ ചിത്രം,സിനിമയെ അഗാധമായി പ്രണയിക്കുന്ന, സിനിമയില്‍ എന്തെങ്കിലുമെല്ലാം ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഒന്നുമാകാതെപോയ ഒട്ടനവധിപേരുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ചിത്രത്തിലൂടെ തുറന്നുകാണിക്കുന്നുണ്ട്. സിദ്ധിഖ്, പ്രകാശ് (വെട്ടുകിളി പ്രകാശ്) എന്നിവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.

പണത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയല്ല പലരും സിനിമയിലേക്കിറങ്ങുന്നത്.സിനിമ നിര്‍മിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട് കടംകയറി നാടുവിട്ടവന്‍ അന്യനാട്ടില്‍ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് ബാധ്യതകളെല്ലാം തീര്‍ത്ത് വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് പണമിറക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്നത് നമ്മള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സിനിമ അവരുടേതുകൂടിയാണ് എന്ന ഓര്‍മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ചിത്രം.

