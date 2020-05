It's amazing how much people support each other.. !! Good vibes, good tunes, good films !! @binupappu @irshadali1347 @balu__varghese @lukman_avaran @prasanthpalex @faizsiddik @sudhi_maddison @tharun_moorthy ❤ #friends #filmmakerslife #filmmakersworld #instafashion #bounding #java_film_cinema #java_things #operation_java #operationjava #instagramturkey #shootingday #shootout #latenightthoughts #insta #followus

A post shared by Operation Java (@operationjavaofficial) on Apr 17, 2020 at 10:37pm PDT