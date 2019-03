കുമ്പളങ്ങി നെറ്റ്‌സിന്റെ കഥ തന്നോട് ശ്യം പുഷ്‌കരന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍. മാതൃഭൂമി കപ്പ ടി.വി ഐ പേഴ്‌സണലിയിലാണ് സൗബിന്‍ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ച്ചത്. സൗബിനൊപ്പം നടി ഗ്രേസും അഭിമുഖത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

ഗ്രേസ്: ഇക്ക കഥകേട്ടപ്പോള്‍ എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്?

സൗബിന്‍: എന്നോട് കഥ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. 'മൊത്തം അലമ്പാണ് മച്ചാനേ' എന്ന് പറഞ്ഞു. തുടക്കത്തില്‍ എന്റെ കഥാപാത്രം ഭയങ്കര ബഹളക്കാരന്‍ ആണെങ്കിലും അവസാനം സോഫ്ട് ആകുന്നുണ്ട്. ശ്യം പുഷ്‌കരന്‍, ഷൈജു, ദിലീഷ് പോത്തന്‍ ഇവര്‍ സിനിമയുമായി വരുമ്പോള്‍ കഥ ചോദിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു പേടിയും ഇല്ലായിരുന്നു.

അഭിമുഖത്തിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം കാണാം

Content Highlights: soubin shahir and grace on kumbalangi nights movie madhu c narayanan syam pushkaran