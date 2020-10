ഡബ്ല്യു.സി.സിയുടെ 'റെഫ്യൂസ് ദ അബ്യൂസ്' എന്ന ക്യാമ്പെയിൻറെ ഭാഗമായി സോന അബ്രഹാം എന്ന നിയമവിദ്യാർഥിനി വെളിപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങൾ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സോന അഭിനയിച്ച 'ഫോർ സെയിൽ' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി പോൺ സെറ്റുകളിൽ മറ്റും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കെതിരേയാണ് സോന രം​ഗത്ത് വന്നത്. സതീഷ് അനന്തപുരിയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആന്റോ കടവേലിലാണ് നിർമാണം.

പതിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് സോന ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. അന്ന് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്നു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് ശേഷം പഠന തിരക്കുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോയി. പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ മോശമാക്കി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരിക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു പിന്നീട് സോന നേരിട്ട അനുഭവങ്ങൾ. താനും കുടുംബവും വർഷങ്ങളായി സമൂഹത്തിൽനിന്നും അധിക്ഷേപം നേരിടുകയാണെന്നും ഇപ്പോഴും അതിൽനിന്ന് മോചിതരായിട്ടില്ലെന്നും സോന മാതൃഭൂമി ഡോട്ടോകോമിനോട് പറഞ്ഞു.

ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു?

മുകേഷ്, വിജയരാഘവൻ, കാതൽ സന്ധ്യ, സായ്കുമാർ, ഐശ്വര്യ തുടങ്ങിയവർ വേഷമിടുന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവും തോന്നാത്ത ഒരു സിനിമ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ ചെന്നത്. കാതൽ സന്ധ്യയുടെ അനുജത്തിയുടെ വേഷമായിരുന്നു എനിക്ക്. ആ വേഷം ഒരു ബെം​ഗളൂരു മോഡലിന് കരുതി വച്ചതായിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് എന്തോ അസൗകര്യമുണ്ടെന്നാണ് അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ പേപ്പറിൽ ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു. സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത എനിക്ക് അതെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ പറയുന്നിടത്ത് ഒപ്പിട്ട് നൽകിയതായിരുന്നു എനിക്ക് പറ്റിയ ആദ്യത്തെ അബദ്ധം.

അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടോ?

എന്താണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഏതൊക്കെയോ സീനുകൾ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും എടുക്കുന്നു. യാതൊരു പ്ലാനിങ്ങുമില്ലാതെ. ആ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഓഫർ വന്നിരുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കി പ്രമോഷനും തീര്‍ക്കാതെ എനിക്ക് മറ്റു സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് നിർമാതാവ് ആന്റോ കടവേലിൽ അന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഷൂട്ടിങ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പോലും ഞാൻ മറ്റു സിനിമകളുമായി സഹകരിക്കാൻ പാടില്ലത്രേ. അത് സമ്മതിച്ച് കൊണ്ടുള്ള പേപ്പറുകളാണ് ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് നൽകിയതെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു.

ചിത്രത്തിൽ ഒരു പീഡനരം​ഗമുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു 150 പേരോളം ഉള്ള സെറ്റിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ഞാൻ സിനിമയിലൂടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും പക്വതയില്ലാത്ത പ്രായം. പിന്നീട് ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഡയറക്ടറുടെ കലൂരുളള ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ്. എന്റെ മാതാപിതാക്കളും കുറച്ച് അണിയറ പ്രവർത്തകരുമാണ് ഷൂട്ടിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഒരിക്കൽ ആ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചാനൽ ഷൂട്ടിന് പോകുന്ന സമയത്ത് കാറിൽവച്ച് നിർമാതാവുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി. സ്വന്തമായി അഭിപ്രായം പറയേണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നീയൊന്നും ഇനി സിനിമയിലേ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഭാവി നശിപ്പിക്കുമെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫോർ സെയിൽ പിന്നീട് തിയേറ്റർ കണ്ടില്ല. അതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല. അത്രയും അമച്വറായിരുന്നു ആ ചിത്രം.

ഇതൊരു ചതിയായിരുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എപ്പോഴായിരുന്നു?

ഷൂട്ടിങ് തീർന്നപ്പോൾ ഞാനെന്റെ പരീക്ഷയും മറ്റുമായി തിരക്കുകളിലേക്കും മടങ്ങി. പിന്നീട് പ്ലസ് വണിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത രം​ഗങ്ങൾ യുട്യൂബിലും നിരവധി പോൺ സൈറ്റുകളിലും പല പേരുകളിൽ പലവിധ തലക്കെട്ടോടെ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഞാനൊരു ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് കുടുംബത്തിലെ അം​ഗമാണ്. സിനിമയുമായി ബന്ധവുമില്ല. സാധാരണ നാട്ടിൻപുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന എന്റെ പേരിൽ ക്ലിപ്പുകൾ വെെറലായത് എനിക്കും കുടുംബത്തിനും താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. അതോടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ എന്തിന് അധ്യാപകരടക്കം പലരും സംശയത്തിന്റെ കണ്ണുകളോടെയാണ് നോക്കിയത്. ഇത്രയും കാലം സമൂഹത്തിൽനിന്നു കുത്തുവാക്കുകൾ കേട്ടു. നീ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ, എന്തിനാണിങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്.. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്തോ കുറവുണ്ടെന്ന തരത്തിലാണ് ആളുകൾ എന്നെ നോക്കുന്നത്. നീ എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിയ്ക്ക് പോയത് അടങ്ങിയൊതുങ്ങി ജീവിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞവരുമുണ്ട്.

ഈ മാനസികാഘാതത്തിൽനിന്ന് കരകയറിയത് ഏങ്ങനെ?

ഞാൻ മാത്രമല്ല, എന്റെ കുടുംബവും സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു. നമുക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയാൽ അത് മുതലെടുക്കാനും ചിലർ പിറകെ കൂടും. അത്തരക്കാരിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട്, സമൂഹത്തെ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു. ഇവിടെ തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനല്ല, എന്നിട്ടും ഞാനെന്തിന് മുഖം താഴ്ത്തി നടക്കണം.

നിയമത്തിന്റെ വഴിയെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് എപ്പോഴായിരുന്നു?

ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിർമാതാവിനെ വിളിച്ചു. അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ കെെമലർത്തി. ആരും സഹായിച്ചതുമില്ല. എല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞുമാറി. ആരെ സമീപിക്കണം എന്തു ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് നിർമാതാവിനും സംവിധായകനും എഡിറ്റർക്കുമെതിരേ പരാതി നൽകി. ഹെെക്കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. അതിന് ഇവർ നൽകിയ മറുപടി രസകരമാണ്, ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പാകിസ്താനിൽ നിന്നാണത്രേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പരാതിയിൽ ഉറച്ചു തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമോ? സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ?

പരാതിയിൽ ഉറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ തീരുമാനം. കുറച്ച് പേർ എനിക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഡബ്ല്യൂ.സി.സിയും നടി പാർവതിയുമെല്ലാം എനിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല വിഷയങ്ങളിലും സ്ത്രീകളോടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ നിലപാട് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ആ പേടിയോടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതും. പക്ഷേ, ഇനി പിന്നോട്ടു പോകാനാകില്ല.

ആറേഴ് വർഷായി അധിക്ഷേപം നേരിടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഈ പുരുഷമേധാവിത്വ സമൂഹത്തോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളെ എനിക്ക് പേടിയില്ല. അത് എന്നെ എത്രമാത്രം ദുർബലയാക്കിയോ അത്രമാത്രം ശക്തയുമാക്കി. വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അതൊക്കെ എന്നെ വളർത്തി. അതിന്റെ വിഷാദത്തിൽനിന്ന് പൂർണമായും മോചിതയായിട്ടില്ല. ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം.

സിനിമ എന്നത് മഹത്തായ കലയാണ്. ജനങ്ങളുടെ ബഹുമാനം ആർജിക്കേണ്ട കലയാണ്. അത് ഇല്ലാക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സിനിമാലോകം ഒറ്റപ്പെടുത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കലയുടെ മഹത്വം ഉയർത്തി പിടിക്കാനാകൂ.

Content Highlights: Sona M Abraham Interview against for sale Movie Director and Producer, Sathish Ananthapuri, Anto Kadavelil, Refuse the abuse campaign, WCC