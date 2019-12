''കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകള്‍ എന്നെ ഇപ്പോള്‍ തല്ലാന്‍ നടക്കുകയാണ് അതാണിപ്പോഴത്തെ പ്രധാന പ്രശ്‌നം.."ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് മലയാളികളുടെ പ്രിയ സംവിധായകന്‍,ക്ഷമിക്കണം, പ്രിയപ്പെട്ട നടന്‍, അല്ല, വില്ലന്‍ റോഷന്‍ ആന്‍ഡ്രൂസ്. ലേഡി സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ മഞ്ജു വാര്യരെ നായികയാക്കി ഒരുക്കിയ പ്രതി പൂവന്‍കോഴി എന്ന ചിത്രം തീയേറ്ററില്‍ മികച്ച പ്രതികരണം നേടി മുന്നേറുമ്പോള്‍ അഭിനേതാവായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതിന്റെയും ആന്റപ്പനെന്ന വില്ലനെ പ്രേക്ഷകര്‍ വെറുപ്പോടെ ഏറ്റെടുത്തതിന്റെയും ത്രില്ലിലാണ് റോഷന്‍. ഇതേ ആവേശമാണ് റോഷന്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട് കോമിനോടും പങ്കുവച്ചത്.

"ആര്‍ക്ക് കണ്ടാലും മുഖമടിച്ചൊന്നു കൊടുക്കാന്‍ തോന്നുന്ന വില്ലനെ വേണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കെന്റെ മുഖം അങ്ങനെ ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നി. ഞാന്‍ ആന്റപ്പനായി. മഹാ വൃത്തികെട്ട ലുക്കുള്ള ഒരാളെയാണ് വേണ്ടത് അത് ഞാന്‍ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നി. അതാണ് സത്യം.." ചിരിയോടെ റോഷന്‍ പറയുന്നു. "കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകള്‍ ഇപ്പോള്‍ എന്നെ തല്ലാന്‍ നടക്കുകയാണ് അതാണിപ്പോഴത്തെ പ്രധാന പ്രശ്‌നം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു പോയപ്പോള്‍ ഒരു സംഘം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ എന്നെ നോക്കി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇതാണ് അയാള്‍ എന്ന്. അടി കിട്ടാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഭാഗ്യം."

ആന്റപ്പന്‍ അങ്ങനെ വന്നുപോയതാണ്

ചിത്രത്തില്‍ ആന്റപ്പന്‍ ചെയ്ത കാര്യങ്ങള്‍ അപ്പോള്‍ ആ സ്പോട്ടില്‍ ചെയ്തതാണ്. അതയാള്‍ തുപ്പുന്നതായാലും നോക്കുന്നതായാലും അപ്പോള്‍ എന്ത് തോന്നിയോ അതങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നേയുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനെ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഇത്രയും സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുമെന്നും കരുതിയിരുന്നില്ല. അതിന്റെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അഭിനയിക്കാന്‍ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ ഒരവസരം വന്നപ്പോള്‍ എന്നാല്‍ ചെയ്തുകളയാമെന്നു തോന്നി. അങ്ങനെ ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ.

അഭിനയം തലവേദനയല്ല

ആന്റപ്പനെ പ്രത്യേകിച്ച് രൂപകല്‍പന ചെയ്തത് ഒന്നുമല്ല. ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ടുമില്ല. എനിക്കിഷ്ടമാണ് അഭിനയിക്കാന്‍. അഭിനയിപ്പിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ്. എന്റെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് സിനിമകളും നോക്കിയാല്‍ അറിയാം ഒരു ജൂനിയര്‍ ആര്‍ടിസ്റ്റിന്റെ പോലും ഡയലോഗ് ഡെലിവറി മോശമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് എത്ര ടേക്ക് എടുക്കാനും ഞാന്‍ തയ്യാറാണ്. അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ അവരെക്കൊണ്ടു ജോലി ചെയ്യിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാന്‍. അപ്പോള്‍ ആ ഒരു എക്‌സ്പീരിയന്‍സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതെനിക്ക് ഈസി ആയി തോന്നിയ ചിത്രമാണ്. അഭിനയം വലിയ തലവേദനയായി ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല... ഞാന്‍ തീര്‍ത്തും എന്‍ജോയ് ചെയ്താണ് എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ

മാധുരിയായി മഞ്ജു മാത്രം

മഞ്ജുവിന് വേണ്ടി മാത്രം തയ്യാറാക്കിയ കഥാപാത്രമാണ് മാധുരി. മഞ്ജു മാത്രമേ ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യാന്‍ മനസ്സില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാന്‍ സത്യത്തില്‍ ദുല്‍ഖറിനെ വച്ച് ഒരു പടം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടയിലാണ് ഈ കഥ കേള്‍ക്കുന്നത്. അത് ആദ്യം ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭാര്യ ആന്‍സിയോടാണ്. അവളാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആ സമയത്തേ ഞങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു മഞ്ജുവാണ് നായികയെന്ന്. അന്ന് തന്നെ മഞ്ജുവിനെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു. ഒന്നര രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് സിനിമ പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ഇതിലെ ഫൈറ്റ് സീനുകള്‍ക്കായി മഞ്ജുവിന് പരിശീലനം നല്‍കിയിരുന്നു. മാധുരി മഞ്ജുവിന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

ഗ്രേസ് ആന്റണീടെ കഥാപാത്രത്തിലെ നിഗൂഢത



എല്ലാം പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കുന്നതില്‍ കാര്യമില്ലലോ. ആന്റപ്പന്‍ തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന്‌ ഗ്രേസിന്റെ കഥാപാത്രം പറയാതെ പറയുന്നതല്ലേ ഭംഗി. എന്നെ അയാള്‍ കയറിപ്പിടിച്ചു എന്ന് ആ കഥാപാത്രം തന്നെ പറയുമ്പോള്‍ അത് തുറന്നു പറച്ചിലാവില്ലേ. അത് മനസിലാകുന്നവര്‍ക്ക് മനസിലായാല്‍ മതി. ആ കഥാപാത്രത്തെ കയറിപ്പിടിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ സിനിമ. ഈ സിനിമ പറയുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ അതല്ലേ കാര്യം.

ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ണിക്ക്

കഥയുടെ ക്രെഡിറ്റ് തിരക്കഥാകൃത്ത് ഉണ്ണിക്കാണ്. ഉണ്ണിയുടെ ചിന്തയില്‍ വന്ന കഥ അയാള്‍ എന്നോട് പറഞ്ഞു.. ഒരാള്‍ മുഴുവനും എഴുതിക്കൊണ്ടു വന്ന തിരക്കഥ ഞാന്‍ ചെയ്യാറില്ല. എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും ചിന്തകളും കൂടി പറയാന്‍ സാധിക്കുന്ന കഥകളേ ഞാന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ സിനിമയുടെ ടൈറ്റില്‍ ഉണ്ണിയുടെ ഒരു നോവലില്‍ നിന്നും എടുത്തതാണ്. ആദ്യം ഈ സിനിമയ്ക്ക് നല്‍കിയ ടൈറ്റില്‍ മീ ടൂ എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോള്‍ ഉണ്ണിയുടെ ഈ നോവലിന്റെ പേര് എനിക്ക് ഓര്‍മ വന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ണിയോട് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ആള്‍ക്കും സമ്മതം. അങ്ങനെയാണ് പ്രതി പൂവന്‍ കോഴി എന്ന ടൈറ്റില്‍ പിറന്നത്.

