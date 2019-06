പതിനേഴുവര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ണിമ സിനിമയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ മലയാളി വിശ്വസിക്കില്ല. കാരണം മലയാളികളുടെ സ്വീകരണമുറിയില്‍ എന്നും നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു പൂര്‍ണിമ. വിവാഹത്തിനുശേഷം സിനിമയില്‍നിന്ന് ഇടവേളയെടുത്തെങ്കിലും താരം ടെലിവിഷന്‍ ഷോകളിലൂടെയും പ്രാണ എന്ന ഡിസൈന്‍ സ്റ്റുഡിയോയിലൂടെയും പൊതു ഇടങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞുനിന്നു. 17 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം വൈറസിലൂടെ സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുമ്പോള്‍ ഇടവേളയിലെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും പുതിയ സിനിമകളെപ്പറ്റിയും പൂര്‍ണിമാ ഇന്ദ്രജിത്ത് മനസ്സുതുറക്കുന്നു.

കൂടെ നിന്നവര്‍

സ്മൃതി എന്ന ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് ഹെല്‍ത്ത് സര്‍വീസസിന്റെ (ഡി.എച്ച്.എസ്.) റോളിലാണ് വൈറസില്‍ ഞാന്‍ എത്തുന്നത്. നിപാബാധിതസമയത്ത് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിച്ച നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍നിന്ന് പ്രചോദനമുള്‍ക്കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ കഥാപാത്രമാണിത്. ഞാനടക്കം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പല കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്കും പ്രചോദനമായ ഡോക്ടര്‍മാരെയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയുമൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ചിലര്‍ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുതന്നു. കൂടാതെ നിപയുടെ സമയത്ത് ഡി.എച്ച്.എസ്. നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനങ്ങള്‍ കണ്ടു. അവരുടെ ശരീരഭാഷ, സംസാരരീതി എന്നിവ ശ്രദ്ധിച്ചു. ശേഷം അത് എന്റെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ആഷിക് അടക്കം ഫുള്‍ ടീം എല്ലാ പിന്തുണയും നല്‍കി. കഥാപാത്രത്തിന്റെ ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാനറിസങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായി പറഞ്ഞുതരുകകൂടി ചെയ്തപ്പോള്‍ നന്നായി ചെയ്യാനായി.

അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്

വിവാഹശേഷം ഓരോ സമയത്തും മുന്‍ഗണനകള്‍ മാറിമാറി വന്നു. ഭാര്യ, അമ്മ അങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍. അതുകൊണ്ട് സിനിമാ ഓഫറുകള്‍ വന്നെങ്കിലും നോ പറയുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അപ്പോഴും ഒരിക്കല്‍ ഒരു നല്ല കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് ഇടവേള അവസാനിപ്പിക്കും എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. An offer u can't miss എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതായിരുന്നു വൈറസ്. ഇത് മിസ്‌ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ പിന്നീടതില്‍ ഞാന്‍ പശ്ചാത്തപിച്ചേനേ. കേറാത്ത ബസിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാന്‍. എന്നാല്‍ വൈറസിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ശരിക്കും വിഷമിക്കുമായിരുന്നു. ഈ സിനിമ നാളെ പഠനവിഷയംവരെയാകാവുന്ന സിനിമയാണ്. കഥാപാത്രത്തിന്റെ സമയമോ സീനുകളുടെ എണ്ണമോ അല്ല. ഉള്ളസമയത്ത് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നൊരു പ്രകടനമുണ്ടല്ലോ അതാണ് പ്രധാനം.

സിനിമയാണ് ലോകം

നാളുകള്‍ക്കുശേഷം അഭിനയിക്കുമ്പോള്‍ ഐ ഫീല്‍ വെരി ഗുഡ്. വീട്ടില്‍ എല്ലാവരും സിനിമയിലാണ്. അമ്മ, ഇന്ദ്രന്‍, മകള്‍, പൃഥ്വി, സുപ്രിയ അങ്ങനെ എല്ലാവരും. സിനിമയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബ്രെഡ് ആന്റ് ബട്ടര്‍. 17 വര്‍ഷം സിനിമയുടെ പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാന്‍. എന്നാല്‍ അതൊരു നീണ്ട ഇടവേളയായി തോന്നിയിട്ടില്ല. ക്യാമറയുടെ മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും വരുമ്പോള്‍ അത് വലിയ മാറ്റംതന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം അത്രമാത്രമൊരു വ്യത്യാസം സിനിമയില്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഈയൊരു കാലഘട്ടത്തില്‍ വീണ്ടും അഭിനയിക്കാനായി എന്നൊരു സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാത്തതാണ്.

തുറമുഖത്തെ കാഴ്ചകള്‍

രാജീവ് രവി സംവിധാനംചെയ്യുന്ന തുറമുഖം ഒരു ചരിത്രസന്ദര്‍ഭം പശ്ചാത്തലമാക്കി കഥപറയുന്ന ചിത്രമാണ്. നിവിന്‍ പോളിയാണ് നായകന്‍. ഞാനും ഇന്ദ്രനും പ്രധാനവേഷങ്ങളിലുണ്ട്. വൈറസ്പോലെതന്നെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാന്‍ പോകുന്ന പ്രോജക്ടാണ് അതും. അതില്‍ ഒരു ചലഞ്ചിങ്ങായ റോളാണ്. എനിക്ക് ചെയ്യാന്‍പറ്റുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെക്കാള്‍ ഉയരത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണത്. എന്നെക്കൊണ്ട് ആവുന്നരീതിയില്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്തരം ചലഞ്ചിങ് കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ എപ്പോള്‍ ചെയ്യാനാ. അവസരം വീണ്ടും വാതിലില്‍ വന്ന് മുട്ടില്ലല്ലോ.

വൈറസിലും തുറമുഖത്തിലും ഞാനും ഇന്ദ്രനും കോമ്പിനേഷന്‍ സീനുകളില്ല. അഭിനയിക്കാനിറങ്ങുമ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മാത്രമാണ് നോക്കിയത്. പിന്നീടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ എന്നും അത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുമെന്നും ചിന്തിച്ചത്.

ഈ നിമിഷം ആസ്വദിക്കുക

എല്ലാം കറക്ടറായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്നത് സിനിമയില്‍ മാത്രം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ജീവിതത്തില്‍ ശരിക്കും ഒരു സര്‍ക്കസാണ്. പിന്നെ നമ്മള്‍ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്തും ഭംഗിയാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാന്‍. മറിച്ച് ജോലിയായി കണ്ടുതുടങ്ങിയാല്‍ മടുപ്പ് തുടങ്ങും. ഒരുപാട് തിരക്കുകളുണ്ടെങ്കിലും ഈ നിമിഷംവരെ എല്ലാം ഞാന്‍ ആസ്വദിക്കുന്നു.

എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നടി എന്നതിനപ്പുറം ഒരു വ്യക്തി എന്നനിലയില്‍ ജീവിതത്തില്‍ മാറ്റംവരുത്തിയ രണ്ട് സിനിമകളില്‍ ഒന്നാണ് വൈറസ്. ഓര്‍ക്കാനും പഠിക്കാനും ഒരുപാട് നല്ല സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ തന്നു. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തില്‍ ഇങ്ങനെയൊരു സന്ദര്‍ഭം ഉണ്ടാകും. ഈ സിനിമ കാണുന്ന ഓരോ പ്രേക്ഷകനും അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പകര്‍ത്താന്‍തക്ക സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ ഈ സിനിമ സമ്മാനിക്കട്ടെ.

Content Highlights: poornima indrajith interview, virus movie, come back after 17 years, fashion designing, life, Indrajith, Mallika sukumaran, prithviraj, supriya menon, aashiq abu movie on nipah virus outbreak in kerala