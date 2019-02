മലയാളത്തിന്റെ ഹാസ്യസാമ്രാട്ട് ജഗതി ശ്രീകുമാര്‍ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നവെന്ന വാര്‍ത്ത ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് സിനിമാപ്രേമികള്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജഗതിയെ ഇനിയെന്ന് സിനിമയില്‍ കാണാനാകുമെന്ന ചോദ്യം പ്രേക്ഷകര്‍ ചോദിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏഴ് വര്‍ഷങ്ങളായി. 'അതെ ഇനി പപ്പയെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പരസ്യ ചിത്രത്തില്‍ കാണാം, വൈകാതെ ഒരു സിനിമയിലും'- ജഗതിയുടെ മകന്‍ രാജ്കുമാര്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്‌കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

തൃശ്ശൂരിലെ വാട്ടര്‍ തീം പാര്‍ക്കിന്റെ പരസ്യചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ജഗതിയുടെ തിരിച്ചുവരവ്. രാജ്കുമാര്‍ തുടങ്ങിയ ജഗതി ശ്രീകുമാര്‍ എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ്സിന്റെ ബാനറിലാണ് പരസ്യം നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ജഗതി വീണ്ടും അഭിനയരംഗത്തേക്കെത്തുന്നതെന്ന് രാജ്കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

'പപ്പ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. ആ ദിവസത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം വീല്‍ ചെയറില്‍ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്‍ കൂടി പലരും സിനിമയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഇരുന്നിട്ടുള്ള സീന്‍ ചെയ്യാന്‍. പക്ഷേ ഞങ്ങള്‍ അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സയായിരുന്നു ഞങ്ങള്‍ക്ക് വലുത്. ഇൗയിടെയായി പപ്പയ്ക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. ഇനി പതുക്കെ സ്‌ക്രീനില്‍ വന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക നില കുറച്ച് കൂടി മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം പപ്പയ്ക്ക് എല്ലാം സിനിമയായിരുന്നു. സത്യത്തില്‍ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായാണ് എന്റെ പ്രൊഡക്ഷന്‍ കമ്പനിയുടെ പരസ്യചിത്രത്തില്‍ അദ്ദേഹം വരുന്നത്. പപ്പയ്ക്ക് നന്നായി ചെയ്യാന്‍ കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പപ്പയെകൊണ്ട് ഇപ്പോള്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പരസ്യത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കും വരിക. ഇതെല്ലാം പപ്പയുടെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാണ്. ഞാനും എന്റെ സഹോദരിയും മക്കളുമെല്ലാം ഈ പരസ്യത്തില്‍ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്.

സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിനൊപ്പം ജഗതി

പപ്പയെ ഉടനെ തന്നെ ഇനി പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സിനിമയില്‍ കാണാം. ഈ വര്‍ഷം തുടങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമയില്‍ പപ്പ അഭിനയിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ.

പപ്പയുടെ ഓര്‍മശക്തി ഇപ്പോള്‍ പരിപൂര്‍ണമായി തിരിച്ചു കിട്ടി. ബാല്യകാലത്തെ സുഹൃത്തുക്കളെ വരെ പപ്പ കണ്ടാല്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. നേരത്തേ ഞങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പോള്‍ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത്യാവശ്യം വാക്കുകള്‍ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. പപ്പ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങള്‍ക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാകും.

മകള്‍ പാര്‍വതിക്കൊപ്പം ജഗതി

കല്‍പ്പന ചേച്ചിയും (നടി കല്‍പ്പന) കലാഭവന്‍ മണിയും മരിച്ചപ്പോള്‍ പപ്പ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടു. ''എനിക്ക് കാണേണ്ട ടി.വി ഓഫ് ചെയ്യൂ' എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഡോക്ടറോട് ഞങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജഗതിസാര്‍ പറഞ്ഞുവെങ്കില്‍ അത് നല്ല മാറ്റമാണ്. അദ്ദേഹം സങ്കടവും സന്തോഷവുമെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നാണ് അതിന്റെ അര്‍ഥം. കുറച്ചു കാലത്തിനുള്ളില്‍ പപ്പ നന്നായി സംസാരിക്കാന്‍ തുടങ്ങും. സിനിമ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള മരുന്ന്. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നില്‍ കൊണ്ടു വന്നാല്‍ പപ്പയുടെ നില നന്നായി മെച്ചപ്പെടും. ഒരു മകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ എനിക്ക് കൊടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണിത്. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ജഗതി ശ്രീകുമാര്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ കമ്പനി ഞാന്‍ തുടങ്ങുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 27 ന് കമ്പനിയുടെ ഉദ്ഘാടന കര്‍മം പപ്പ തന്നെ നിര്‍വഹിക്കും. സ്വിച്ച് ഓണ്‍ കര്‍മം ചെയ്യുന്നത് സിനിമയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങള്‍ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. പലരെയും ഞങ്ങള്‍ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു സന്തോഷ വാര്‍ത്ത കൂടിയുണ്ട്. പപ്പയുടെ പേരില്‍ ഒരു ഔദ്യോഗിക ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജ് ഞങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആരാധകര്‍ക്ക് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങള്‍ നേരിട്ട് അറിയാം -രാജ്കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

2012 മാര്‍ച്ചില്‍ തേഞ്ഞിപ്പാലത്ത് വച്ച് വാഹനാപകടത്തിന്റെ രൂപത്തില്‍ വന്ന ദുരന്തമാണ് ജഗതിയെ സിനിമയില്‍ നിന്ന് അകറ്റിയത്. അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ജഗതി വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ട ചികിത്സയിലൂടെയാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നത്. പിന്നീടങ്ങോട്ട് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് ജഗതി സിനിമയില്‍ സജീവമാകാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു ആരാധകരും സിനിമാലോകവും.

Content Highlights: Jagathy Sreekumar son rajkumar talks about his come back cinema add after accident family movies