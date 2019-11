Image:Facebook/Moothon

മൂത്തോൻ ഒരു യാത്രയാണ്! പ്രണയത്തിന്റെ, സ്നേഹത്തിന്റെ, കരുതലിന്റെ, കരുത്തിന്റെ, നിസ്സഹായതയുടെ, അനുകമ്പയുടെ...പല അർഥതലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് മൂത്തോനെ തേടിയുള്ള മുല്ലയുടെ യാത്ര. വ്യത്യസ്തവും വിചിത്രവും അനിർവചനീയവും പ്രവചനാതീതവുമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ എങ്ങുമെത്താതെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന തേടലുകളുടെ യാത്ര. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയാലും കാഴ്ചക്കാരന്റെ ചിന്തകളെ കനലുകളിൽ നിന്ന് ജ്വാലകളിലേക്ക് പടർത്തുന്ന മായാജാലമൊളിപ്പിക്കുന്ന മൂത്തോൻ, കണ്ടിറങ്ങിയാലും ഓർമകളിൽ പിന്തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കും.

​ ഗീതു സ്പീക്ക്സ്...നിങ്ങളൊരു ഡയറക്ടറായോ എഡിറ്ററായോ പ്രൊഡ്യൂസറായോ അല്ല മറിച്ച് കഥാകൃത്തായാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് സൺഡൻസ് ലാബിലെ വിദ​ഗ്ധരാണ്. എഴുതുന്ന ശീലം കുട്ടിക്കാലം മുതലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അത് തന്നെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റെഴുത്തിലും വന്നത്. ആദ്യമെന്ത് അവസാനമെന്ത് എന്നൊന്നും ആലോചിക്കാറില്ല. ഒരൊഴുക്കിൽ എഴുതുന്നു അത്രമാത്രം. ആദ്യമായാണ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റുണ്ട്. നല്ല റിവ്യൂസ് വരുന്നു. വിചാരിക്കാത്ത, സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് മനഃപൂർവമായി ആ​ഗ്രഹിക്കാത്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടവർ പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ പോയി വന്ന സിനിമ എന്ന ലേബലില്ലാതെ ഒരുപാട് പേർ സിനിമ കണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ റിയലി ഹാപ്പി.

ആധുനികതയുടെ സ്പർശനങ്ങളേൽക്കാത്ത ഒരൊഴിഞ്ഞ ദ്വീപിൽ നിന്നാരംഭിക്കുന്ന മുല്ലയുടെ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നത് തിരക്കേറിയ ന​ഗരത്തിലാണ്. കഥയിലെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടിടങ്ങൾക്കായി സംവിധായിക തിരഞ്ഞെടുത്തത് ലക്ഷദ്വീപും മുംബൈയുമായിരുന്നു.

​ ഗീതു സ്പീക്ക്സ്...കഥയെഴുതുമ്പോൾ മനസിൽ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടില്ല. പുറംലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത, എന്നാൽ സ്വന്തമായ സംസ്കാരവും ജീവിതരീതിയും അതിലുപരി നിഷ്കളങ്കമായ അന്തരീക്ഷം ലഭിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷദ്വീപ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മാത്രമല്ല ലക്ഷദ്വീപിന്റെ സംസാരഭാഷയും സിനിമയിൽ വ്യത്യസ്തമായി ഉപയോ​ഗിക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. മുംബൈ പോലൊരു ന​ഗരത്തെ കുറിച്ച് വിവിധ ഭാവനകളുള്ള കുട്ടികളാണ് മുല്ലയുൾപ്പെടെയുള്ള ദ്വീപിലെ കുട്ടികൾ. അത് കൃത്യമായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ അന്തരീക്ഷം സഹായിച്ചു. കാമാത്തിപുരയിലെ ഇടുങ്ങിയ ​ഗലികളും അവിടെയുള്ളവരും ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ സിനിമയുടെ ഭാ​ഗമായിത്തീരുകയായിരുന്നു. കാമാത്തിപുരയിൽ ചെറിയൊരു ക്രൂവാണ് ഷൂട്ടിന് പോയത്. ക്രൂവിലുള്ളവരും കാമാത്തിപുരയിലെ ആളുകളും പരസ്പരം ഇടപെടാത്തതിനാൽ ഷൂട്ടിങ് ഭം​ഗിയായി നടന്നു. കാമാത്തിപുരയിലെ ആളുകൾ വളരെ നല്ലവരാണ്.

സിനിമയിലെ രണ്ട് ലോകങ്ങള്‍-കാമാത്തിപുരയും ലക്ഷദ്വീപും

പ്രണയമെന്നത് രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളിലാണ്. അതൊരിക്കലും വ്യക്തികളിലല്ല, മനസുകളിലാണ് നാമ്പിടുന്നതും, വികസിക്കുന്നതും. പരസ്പരമറിയുന്ന രണ്ട് പേർക്കിടയിലാണ് പ്രണയം സംഭവിക്കുക. അതിന് ലിം​ഗഭേദം കൽപിക്കുന്നത് നമ്മളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഇടുങ്ങിയ ചിന്തകളാണ്.

​ ഗീതു സ്പീക്ക്സ്... ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അക്ബറും അമീറും ആ രം​ഗങ്ങളിൽ ഏതു വിധത്തിൽ പെരുമാറണമെന്നത് നിവിനും റോഷനും തന്നെ തീരുമാനിച്ചതാണ്. അക്ബറും അമീറും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. കഥയിലുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ അക്ബറും അമീറും മൂത്തോനിൽ എത്തിയതിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും നിവിനും റോഷനുമാണ്. പ്രണയവും സംസാരവും പരസ്പരമുള്ള നോട്ടവും ഇഴുകിച്ചേരലുമെല്ലാം അവർ സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്തതാണ്. അവർക്കിടയിലുള്ള ​ഗെയിമായിരുന്നു അത്. അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

അമീറും അക്ബറും- റോഷന്‍ മാത്യു, നിവിന്‍ പോളി

അക്ബറും അമീറും തമ്മിലുള്ള പ്രണയരം​ഗങ്ങൾ, കാമാത്തിപുരയിലെ രം​ഗങ്ങൾ തുടങ്ങി ഓഫ്ബീറ്റെന്ന് ലേബലുള്ള സിനിമയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ചിലരം​ഗങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ മൂത്തോനിൽ അത്തരം രം​ഗങ്ങൾ മനഃപൂർവം ഒഴിവാക്കിയ പോലെ.

​ ഗീതു സ്പീക്ക്സ്...ലെസ് ഇസ് മോർ എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ചില ഉത്തരവാ​ദിത്തങ്ങളുണ്ട്. കാഴ്ചക്കാരൻ സിനിമയുടെ കഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകരുതെന്ന് ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം രം​ഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അത്തരം കാഴ്ചകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ബോൾഡ് എന്ന് പറയിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. എഴുതുന്നതും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പകർത്തുക, കാഴ്ചക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ കരുതുന്നുള്ളൂ.

മൂത്തോനിലെ അക്ബറും അമീറും മുല്ലയും റോസിയും ആമിനയുമൊക്കെ മനസിൽ നിന്ന് മായാത്ത പോലെ. അക്ബറിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ ചിരിയും അമീറിന്റെ പ്രണയാതുരമായ കണ്ണുകളും മുല്ലയുടെ നിസഹായതയുമെല്ലാം അതേ രീതിയിൽ കൈവിടാതെ.

​ ഗീതു സ്പീക്ക്സ്... മൂത്തോനിൽ മുല്ലയായി അഭിനയിച്ച സഞ്ജനയെ ഒരു തീയറ്ററിൽ വെച്ച് അവിചാരിതമായി കണ്ടുമുട്ടിയതാണ്. മുല്ലയായി അഭിനയിക്കാനുള്ള കുട്ടിയ്ക്കായി അന്വേഷണം നീളുന്നതിനിടെയാണ് സഞ്ജന കൺമുന്നിൽപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ തന്നെ സഞ്ജനയുടെ പാരന്റ്സിന്റെ നമ്പർ വാങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ അവരെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ സമ്മതം കിട്ടാൻ പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. അമീറായി അഭിനയിക്കാൻ ആര് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും സജസ്റ്റ് ചെയ്ത പേരാണ് റോഷന്റേത്. ‌വന്ന് കാണാനാവശ്യപ്പെട്ട് റോഷനെത്തിയപ്പോൾ, റോഷന്റെ ചലനങ്ങളിലും ഭാവങ്ങളിലും അമീറിനെ കാണുകയായിരുന്നു. പിന്നെ മറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല. അക്ബറായി അഭിനയിക്കാൻ രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയായിരുന്നു ആവശ്യം. രണ്ട് രീതിയിൽ അഭിനയിക്കാനല്ല പെരുമാറാനറിയുന്ന ആളെന്ന് നിലയിൽ നിവിൻ എന്റെ ആപ്റ്റ് ചോയ്സായിരുന്നു. നിവിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാ​ഗ്യമായിത്തന്നെ കാണുന്നു.

മുല്ലയും അക്ബര്‍ ഭായിയും-സഞ്ജന ദിപു, നിവിന്‍ പോളി

മികച്ച ചിത്രമെന്ന അഭിപ്രായം നേടിയ മൂത്തോൻ ​ ജിയോ മാമി മുംബൈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, ടൊറന്റോ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, സൺഡൻസ് ​ഗ്ലോബൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, വാലഡോലിഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നിവയിൽ പ്രദർശനം കഴിഞ്ഞ് പാരിസ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഓപ്പണിങ് ചിത്രമായി പ്രദർശിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്.

​ഗീതു സ്പീക്ക്സ്...അടുത്ത സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്ത് തന്നെ അതിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ​ഗ്യാങ്സ്റ്റർ മൂവിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവുമെന്ന് അറിയില്ല. കുറേ ആക്ടേഴ്സ്, ഫ്രണ്ട്സ് എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് മനസിൽ. വളരെ സ്പെഷ്യലായ ഒരു സിനിമയായിരിക്കും അത്. നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആ​ഗ്രഹം. മൂത്തോനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല പ്രതികരണങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊപ്പം അടുത്ത പ്രോജക്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനിങ്ങും നടക്കുകയാണ്. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ.

