ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ ജാതിയുടെയോ ലിം​ഗത്തിന്റെയോ നിറത്തിന്റെയോ പേരിൽ പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ദുഖം എത്രത്തോളമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് അവസരം, ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിക്കുക, എത്രത്തോളം മനുഷ്യവിരുദ്ധമാണെന്ന്. തന്റെ റോസ്റ്റിങ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ​ഗായത്രി ബാബു പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും ഇക്കാര്യങ്ങളാണ്.

ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് യൂട്യൂബിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന മലയാളികൾക്ക് നേരമ്പോക്ക് നൽകുക മാത്രമായിരുന്നില്ല ​ഗായത്രിയുടെ ഉദ്ദേശം. തന്റെ വീഡിയോയി കണ്ട് എണ്ണത്തിൽ നൂനപക്ഷമാണെങ്കിൽ കൂടിയും കുറച്ച് പേരെയെങ്കിലും ആത്മവിമർശനം നടത്തണം, തിരുത്തണം, മുന്നോട്ട് പോകണം. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ പരിസഹിച്ച് കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടി അതിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല. ​താൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉറക്കെ പറയാൻ ആ​ഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളെ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ​​അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയേറെ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് ​ഗായത്രി കരുതിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ യാത്ര അത്ര എളുപ്പമുമല്ല... ഇനി ​ഗായത്രി തന്നെ പറയട്ടെ.....

​ഗെറ്റ് റോസ്റ്റ് വിത്ത് ​ഗായ3.....

ദുബായിൽ കണ്ടന്റ് റെെറ്ററായാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുൻപേ എഫ്.എമ്മിൽ ആർ.ജെയായും ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെയായി ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ. അതൊരിക്കലും ഒരു പബ്ലിക് പ്ളാറ്റ് ഫോമിൽ പറയുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. ആളുകൾ എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന ചിന്തയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആ​ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ആ ചിന്ത മനസ്സിൽ കയറികൂടിയപ്പോഴാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാം എന്ന് തോന്നുന്നത്.

ആദ്യം ഞാൻ ഒരു കുക്കിറി ഷോയെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ധെെര്യത്തിൽ ആ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ പ്രെെവറ്റായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നീട് പബ്ലിക് ആക്കി. അതിന് ലഭിച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് പിന്നീടങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ എനിക്ക് ഊർജ്ജം പകർന്നത്. റോസ്റ്റിങ് വീഡിയോകൾ ഹിറ്റായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് കൂടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത്. ലോക്ക് ഡൗൺ കാലമായതിനാൽ ആളുകൾ യൂട്യൂബിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയവും കൂടുതലായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ​ഗുണവും എനിക്ക് ലഭിച്ചു.

ബോഡി ഷെയ്മിങ് തമാശയോ?

എന്നെ തന്നെ അലട്ടിയ ചില ചോദ്യങ്ങളും ചിന്തകളും, അതു തന്നെയാണ് ഞാൻ പങ്കുവച്ചത്. ജാതി, മതം, നിറം, ലിം​ഗം എന്നിവയുടെ പേരിൽ ആരെയും പരിഹസിക്കുവാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല. എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യേക പ്രവിലേജുകള്‍ നൽകുന്നതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾ ഒരുപാട് പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ ശക്തമായി ഞാൻ എതിർക്കുന്നു. ജാതിയുടെയും ലിം​ഗത്തിന്റെയും ശരീരപ്രകൃതിയുടെയും നിറത്തിന്റെയും പേരിൽ പരിഹസിക്കുന്നത് തമാശയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. അത്തരം തമാശകൾ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ദഹിക്കാറുമില്ല. അതിനെയാണ് ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വാതോരാതെ സംസാരിച്ച് ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കേൾക്കാൻ ആളുണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ അത് റോസ്റ്റിങ് രൂപത്തിൽ ഉദാഹരണ സഹിതം എടുത്തു കാട്ടി വിമർശിക്കുമ്പോൾ സ്വീകാര്യത വർധിക്കും....

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, വിമർശനം പാവപ്പെട്ട കലാകാരൻമാരോടല്ല....

മലയാളത്തിലെ കോമഡി ഷോകളെ വിമർശിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. ബോഡി ഷെയ്മിങ്, സ്ത്രീവിരുദ്ധത ഇവ രണ്ടും ഇന്നും എന്റർടെെൻമെന്റ് നൽകുന്നതിന് ചാനൽ കോമഡി ഷോകളിൽ ചേർക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന ചേരുവകളാണ്. നമ്മുടെ സിനിമാക്കാർ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്ടനസിന് അവർ നല്ല പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കോമഡിഷോകളുടെ കാര്യത്തിലോ? യാതൊരു പുരോ​ഗതിയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സം​ഗതിയാണ്.

ആദിവാസി വിഭാ​ഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും കറുത്ത നിറമുള്ളവരും പരിഹസിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണെന്ന ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും അവർ മോചിതരായിട്ടില്ല. സെക്സിസ്റ്റ്, റേസിസ്റ്റ് കോമഡികൾ ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ ധെെര്യം. അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കോമഡി ഷോകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാ​ഗവും പാവപ്പെട്ട മിമിക്രി കലാകാരൻമാരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവരെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം എനിക്കില്ലെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ. എന്നാൽ അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നല്ല കലാകാരൻമാരെ ഉപയോ​ഗിച്ച് മനുഷ്യവിരുദ്ധത വിളമ്പരുത്.

സ്വയം ചിന്തിക്കൂ, ഇനിയും ഇത് വേണോ?

കോമഡി ഷോകളെ പരിഹസിച്ച വീഡിയോയുടെ പേരിൽ എനിക്കെതിരേ സെെബർ ആക്രമണവും നടക്കുന്നു. ആ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോപ്പി റെെറ്റിന്റെ പേരിൽ ആ വീഡിയോയും എനിക്ക് കളയേണ്ടി വന്നു. കുറച്ചാളുകളെ അത് നല്ലോളം അസ്വസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരിൽ ഭൂരിഭാ​ഗവും എനിക്ക് നല്ല പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്. പരിഹാസമല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം, ഒരു വിഭാ​ഗത്തെ അധിക്ഷേക്കുന്ന കോമഡികൾ വിൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുക, തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ചാർലി ചാപ്ലിൻ അടക്കമുള്ള ലോക പ്രശസ്ത കൊമേഡിയൻമാർ മനുഷ്യവിരുദ്ധത പ്രചരിപ്പിച്ചല്ല നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ചത് . മനുഷ്യവിരുദ്ധത നിറഞ്ഞ തമാശകൾക്ക് ആയുസ്സില്ല എന്ന സത്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക....

Content Highlights: Get Roast with Gaya3 youtube Roasting Channel, Gayathri Babu Interview, Malayalam Comedy Programs, Say No to Racism, Sexism, Body Shaming