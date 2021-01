മലയാളികളുടെ മാത്രമായിരുന്ന ഒരു ഈണത്തെ തട്ടിയെടുത്ത് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയില്‍ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ താരവും ജമൈക്കയുടെ ഇതിഹാസവുമായ ഉസൈന്‍ ബോള്‍ട്ട്. ഏത് പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്യാന്‍ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു രംഗം ബോള്‍ട്ട് നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു. വീഡിയോ ഭാഷയും രാജ്യാതിര്‍ത്തികളും താണ്ടി ലോകം കീഴടക്കി.

ലോകത്തിന്റെ ഏതൊരു കോണിലും ഒരു മലയാളിയുണ്ടെന്ന ചൊല്ല് ഇവിടെയും അന്വര്‍ഥമായി. ഉസൈന്‍ ബോള്‍ട്ട് പങ്കുവെച്ച വീഡിയയോയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതമൊരുക്കിയത് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഗീത സംവിധായകനായ ജേക്‌സ് ബിജോയ് ആണ്. കല്‍ക്കി എന്ന ചിത്രത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ജേക്‌സ് ഈണം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. ഇത് കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാക്ഷാല്‍ ഉസൈന്‍ ബോള്‍ട്ട്, ഈണം തന്റെ വീഡിയോയുടെ പശ്ചാത്തലമാക്കി. ഇതോടെ ജേക്‌സ് ബിജോയ് എന്ന സംഗീതപ്രതിഭയെയും ലോകം തിരിച്ചറിയുകയാണ്. നിനച്ചിരാക്കാതെ വന്ന ആ ഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച്, ആവേശവും അത്ഭുതവും തുടിക്കുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ ജേക്‌സ് ബിജോയ് സംസാരിക്കുന്നു...

സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുന്നു

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ താരവും ഞാനേറെ ആരാധിക്കുന്ന കായികപ്രതിഭയുമായ ഉസൈന്‍ ബോള്‍ട്ട് എന്റെ സംഗീതം പങ്കുവെയ്ക്കുമ്പോള്‍ അതേക്കുറിച്ച പറയാന്‍ വാക്കുകളില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റാര്‍ വാര്‍സും ജെയിംസ് ബോണ്ടുമെല്ലാം ആ വീഡിയോയ്ക്ക് പശ്ചാത്തല സംഗീതമാക്കി വെക്കാമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള സംഗീതം തിരെഞ്ഞെടുത്തു. ഇതെല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. എന്റെ സംഗീത ജീവിതത്തില്‍ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തടസ്സങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് വരാം എന്ന് പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു സംഗീതമാണത്. അത് ഉസൈന്‍ ബോള്‍ട്ടിന് വരെ മനസ്സിലായി എന്നാലോചിക്കുമ്പോള്‍ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ഇത് എന്റെ വിജയമല്ല നമ്മള്‍മലയാളികളുടെ വിജയമാണ്. കേരളവും ഇന്ത്യയും കടന്ന് ലോകം മുഴുവന്‍ എന്റെ സംഗീതം സഞ്ചരിച്ചതില്‍ ഏറെ സന്തോഷവാനാണ്. ഇതിന് മുന്‍പ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്നാളിന് ഈ പശ്ചാത്തല സംഗീതം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

ഈണം പിറന്നത് സെറ്റില്‍ നിന്ന്

കല്‍ക്കിയുടെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ജനിക്കുന്നത്. ടൊവിനോയുടെ ഇന്‍ട്രോയ്ക്ക് നല്ലൊരു പശ്ചാത്തല സംഗീതം വേണം. അതിനായി ഷൂട്ടുചെയ്ത രംഗം ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍ പ്രവീണ്‍ പ്രഭാറാം എനിക്ക് അയച്ചുതന്നു. ഒരു തെലുഗു സ്റ്റൈലിലുള്ള മാസ്സ് ബി.ജി.എം കംപോസ് ചെയ്യാനാണ് പ്രവീണ്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കുറച്ച് നല്ല ഈണങ്ങള്‍ ഞാനയച്ചുകൊടുത്തു. അതിലൊന്നാണിത്. ഈ സംഗീതം ചിട്ടപ്പെടുത്താന്‍ എനിക്ക് പത്തുപതിനഞ്ച് മിനിട്ടേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ ഈണം ടൊവിനോയുടെ ഇന്‍ട്രോ തീം സോങ്ങായി മാറി.

ടൊവിനോയ്ക്ക് ഏറെയിഷ്ടം

ടൊവിനോയ്ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈണമാണിത്. കല്‍ക്കിയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ടെന്‍ഷനുണ്ടായിരുന്നു. കരിയറിലാദ്യമായാണ് ടൊവിനോ ഒരു പക്കാ മാസ്സ് ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായകനാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മാസ്സ് പശ്ചാത്തല സംഗീതം ചിത്രത്തിന് വേണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും നിര്‍ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ സംഗീതം അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നീട് വര്‍ക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റും അദ്ദേഹം ഈ പശ്ചാത്തല സംഗീതം തന്നെയാണ് അതിന് അകമ്പടിയായി ചേര്‍ക്കാറുള്ളത്. അതെനിക്ക് അയച്ചു തരാറുമുണ്ട്. അതില്‍ ചിലത് ലോക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് വൈറലായിരുന്നു. ടൊവിനോ മാത്രമല്ല പ്രചോദാത്മകമായ മിക്ക വീഡിയോകള്‍ക്കും എന്റെ ഈണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ഏറെ സന്തോഷം നല്‍കുന്ന കാര്യമാണ്. ബോള്‍ട്ട് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ കണ്ട് എന്നെ ആദ്യം അഭിനന്ദിച്ചതും ടൊവിനോയായിരുന്നു.

Life Is A Journey. Believe in Yourself ⚡️🙏🏿 pic.twitter.com/ZuodKsEKu1