ലോകം ലോക്ഡൗണിൽ പലയിടങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിയപ്പോൾ ബ്ലെസ്സിയും പൃഥ്വീരാജും സംഘവും ജോർദാനിലെ വാദി റാമിലുള്ള മരുഭൂമിയിലാണ് അകപ്പെട്ടത്. ആടുജീവിതം എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് ഈ ലോക്ഡൗൺ വന്ന് പതിച്ചത്. ജോർദാനിൽനിന്ന്‌ ബ്ലെസ്സി സംസാരിക്കുന്നു

ആടുജീവിതം’ ബ്ലെസ്സിയുടെയും പൃഥ്വീരാജിന്റെയും സ്വപ്നസിനിമയാണ്. മലയാളികൾ ഏറെ വായിച്ച ബെന്യാമന്റെ നോവൽ ആസ്പദമാക്കി ചെയ്യുന്ന ഈ സിനിമയുടെ ജോലികൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി. മരൂഭൂമിയിൽ അകപ്പെട്ട് പട്ടിണിയും ദുരിതവും കൊണ്ട് ശോഷിച്ചു പോയ കഥാനായകന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് പൃഥ്വി എത്തിയത് ഭക്ഷണത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയും വ്യായാമം ചെയ്തുമാണ്. ഇതിനായി മറ്റു സിനിമകൾ പലതും വേണ്ടെന്നു വെക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇങ്ങനെ ഏറെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനായി ജോർദാനിലെ വാദി റാമിലെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയ പൃഥ്വിയും സംഘവും കോവിഡ് 19 വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഭീഷണിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ഡൗണിൽ അക്ഷരാർഥത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കയാണ്. സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങി; അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതു കാരണം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും കഴിയുന്നില്ല. ജാർദാനിലെ മരുഭൂമിയിലെ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന 58 അംഗ ഇന്ത്യൻ സംഘം പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥയെ പരമാവധി പോസിറ്റീവായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ബ്ലെസ്സി പറയുന്നത്. ബ്ലെസ്സി മാതൃഭൂമിയുമായി സംസാരിക്കുന്നു.

ജോർദാനിൽ സുരക്ഷിതമായ ഇടത്താണോ നിങ്ങളുള്ളത്?

മൂന്നാഴ്ചയിലധികമായി ഇവിടെയും ലോക്ഡൗൺ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് മരുഭൂമി മേഖലയിലായതിനാൽ പൊതുവേ മനുഷ്യർ കുറവാണ്. ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഡെസർട്ട് ക്യാമ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം. ഇന്ത്യക്കാരായി 58 പേരും മുപ്പതോളം ജോർദാനികളുമാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെയുള്ളത്. പുറമേനിന്ന് ആരും ഇങ്ങോട്ടുവരാറില്ല. അടുത്തുള്ളത് വളരെ കുറച്ചു പേർ താമസിക്കുന്ന ചെറിയ ഗ്രാമമാണ്. ജോർദാൻ തന്നെ ഒരു കോടിയിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു നിലയിലാണ് ഇവിടെയെന്നർഥം.

കോവിഡ് 19 വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്ഡൗൺ ജോർദാനിലും കർശനമാണോ?

വളരെ കർശനമായ രീതിയിലുള്ള കർഫ്യൂയാണിവിടെ. പൂർണമായും സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ഇളവുകൾപോലും അനുവദിക്കുന്നില്ല.

സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് എവിടെ വരെയായി?

ഇവിടെയെത്തി ഒൻപത് ദിവസമാണ് ഷൂട്ടിങ് നടന്നത്. പിന്നീട് അതിനുള്ള അനുമതി റദ്ദുചെയ്തു. ജോർദാൻ പയനീർ എന്നൊരു കമ്പനിയായിരുന്നു ഇവിടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് സൗകര്യം ഒരുക്കിത്തന്നത്. അവരുടെ പിന്തുണയും സഹായവും ഉള്ളതു കൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോവുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണവും താമസവും മുൻകൂട്ടി ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ആശങ്ക അനുഭവെപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

ഇത് ലോകം മുഴുവൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ വിപത്താണ്. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ സുരക്ഷിതരാണ്. വൈറസ് ബാധയുടെ കാര്യത്തിലും സുരക്ഷിതമായ ഇടമാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ആരും പരിഭ്രാന്തരല്ല.

നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുവോ?

എല്ലാവിധ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകളും നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ഇനിയൊരു മടക്കം എന്നാണെന്നതിനെ കുറിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ട്. കുറച്ചു ദിവസം മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കി പോവാനായിരുന്നുവല്ലോ പദ്ധതി. അതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളുമേ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്‌നം നേരിടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹകരിച്ചും സഹായിച്ചും മുന്നോട്ടു പോവുകയാണിപ്പോൾ. ഒരു ഗ്രൂപ്പായി നിന്ന് എല്ലാത്തിനെയും സധൈര്യം നേരിടുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അങ്ങനെ വലിയരീതിയിലുള്ള മാനസിക സമ്മർദമൊന്നും ആർക്കുമില്ല. നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോവുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെന്നും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലെന്നും എല്ലാർവർക്കും ബോധ്യമുണ്ട്.

നാട്ടിൽ നിന്ന് പിന്തുണ കിട്ടുന്നുണ്ടോ?

സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടത്തെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള സെക്രട്ടറിമാരുമെല്ലാം ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽനിന്ന്‌ വിളിച്ചിരുന്നു. മലയാള സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരെല്ലാം ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. സുരേഷ് ഗോപിയും മോഹൻലാലും ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഇടവേള ബാബുവും രഞ്ജിത്തും അനിലും മറ്റു സിനിമാ സംഘടനാഭാരവാഹികളുമൊക്കെ നിരന്തരം വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സാധ്യമായതൊക്കെ അവർചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ലോകത്തെ മുഴുവൻഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നമാണിത്. ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഒരുപാടുപേർ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു .അവരിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാണ് ഞങ്ങൾ. ആ ബോധ്യം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടു തന്നെ ക്യാമ്പിൽ ഈസ്റ്ററും വിഷുവുമെല്ലാം ആഘോഷിച്ചു. സിനിമയുടെ കലാസംവിധായകനായ പ്രശാന്ത് മാധവും സംഘവും കൊന്നപ്പൂ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമഗ്രികൾ തുണി കൊണ്ടും മറ്റും ഉണ്ടാക്കി കണിയൊരുക്കി. പായസമുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷുസദ്യയും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ദുഃഖവെള്ളി ദിവസത്തിൽ ‘കുരിശിന്റെ വഴി’യും ഒരുക്കി. സംഘത്തിനൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അനൂപ് ചാക്കോയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വേഷമിട്ടത്.

Content Highlights: Blessy director talks about experience at Jordan during lock down, Aadujeevitham shooting, Prithviraj Sukumaran, Covid19, Corona Out Break