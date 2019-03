പുലർച്ചെ ഹാർമോണിയപ്പെട്ടിയുടെ മുന്നിലാണ് അർജുനൻ മാഷ്. മാഷിന്റെ ഹാർമോണിയത്തിൽ ഒരു നാടകപ്പാട്ടിനുകൂടി ഈണമൊരുങ്ങുകയാണ്. ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടേതാണ് വരികൾ. കെ.പി.എ.സി.യുടെ പുതിയനാടകം ‘കാളിദാസന്’ വേണ്ടിയാണ് മാഷിന്റെ പുതിയ ഈണം.

നാടകപ്പാട്ട് മാഷിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആറുപതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്നു. ചലച്ചിത്ര സംഗീതസംവിധായകൻ എന്നനിലയിലാണ് എം.കെ. അർജുനനെ കേരളം അറിയുന്നതെങ്കിലും അർജുനൻ മാഷ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നാടകങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ്. സിനിമയുടെ പ്രഭയിൽ തിളങ്ങിനിന്ന കാലത്തും നാടകസംഗീതത്തെ മാഷ് കൂടെക്കൂട്ടിയിരുന്നു. മദ്രാസിലെ തിരക്കിനിടയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ നാട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തി നാടകപ്പാട്ടിന് ഈണമിട്ട് മടങ്ങുന്ന കാലവുമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രണയവും വിരഹവും സങ്കടങ്ങളുമൊക്കെ നിറയുന്ന, മനസ്സിനെ ആർദ്രമാക്കുന്ന എത്രയെത്ര പാട്ടുകൾ! അരങ്ങിലേക്ക് ആസ്വാദകരെ മാടിവിളിച്ച ആ ഈണങ്ങളൊക്കെ മലയാള നാടകചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ, ചരിത്രത്തിലെവിടെയും അവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷേ സിനിമാപ്പാട്ടിനെക്കാൾ മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ! അർജുനൻ മാഷ് ദിവസങ്ങളെടുത്ത് ഒരുക്കിയ ഈണങ്ങൾ...

‘‘നാടകത്തിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. നാടകത്തെ ഒരിക്കലും മാറ്റിനിർത്തിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും നാടകപ്പാട്ടുതന്നെ ചെയ്യുന്നു...’’ -മാഷ് പറയുന്നു. ശാരീരികാവശതകൾ മാഷിന്റെ ഈണങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഹാർമോണിയവുമായി കുറച്ചുനേരമിരുന്നാൽ ഒന്നാന്തരം പാട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് നാടകസമിതിക്കാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അവരെല്ലാം മാഷിനെ തേടിയെത്തുന്നു. അറുപതുവർഷംമുമ്പ്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1958-ലാണ് അർജുനൻ മാഷ് ആദ്യമായി നാടകപ്പാട്ടിന് ഈണമിടുന്നത്. കൊച്ചിയിലെ അമേച്വർ നാടകസമിതി അവതരിപ്പിച്ച ‘പള്ളിക്കുറ്റം’ എന്ന നാടകത്തിലായിരുന്നു തുടക്കം. ഈ നാടകത്തിന് മറുപടിയായി മറ്റൊരു നാടകം കൊണ്ടുവന്നു. ‘എന്നിട്ടും കുറ്റം പള്ളിക്ക്’ എന്നായിരുന്നു നാടകത്തിന്റെ പേര്. ആ സമിതിയും നാടകപ്പാട്ടിന് ഈണമിടുന്ന ചുമതല മാഷിനെത്തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. അതും മാഷ് ചെയ്തു. പിന്നെ കൊച്ചിയുടെ നാടകലോകം ഈണങ്ങൾക്കായി മാഷിന്റെ ചുറ്റും കൂടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നാടകപ്പാട്ടുകൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഒഴുക്ക്. കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക അമേച്വർ ട്രൂപ്പുകൾക്കും മാഷുതന്നെ സംഗീതമൊരുക്കി. നാടകം ഏതായാലും സംഗീതം അർജുനൻ എന്ന രീതിയായിരുന്നു. 1968-ൽ സിനിമാലോകത്തേക്ക് മാഷ് ചുവടുെവച്ചപ്പോഴും ഈ രീതിക്ക് മാറ്റമുണ്ടായില്ല.

വഴിയൊരുക്കിയത് ദേവരാജൻ മാഷ്



അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനൻ, ദേവരാജൻ മാഷുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്. കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിനുവേണ്ടി ഒരു ഹാർമോണിസ്റ്റിനെ തേടുകയായിരുന്നു ദേവരാജൻ. നാടകനടൻ മണവാളൻ ജോസഫാണ് ദൗത്യവുമായെത്തിയത്. പുലർച്ചെതന്നെ അർജുനൻ കൊല്ലത്ത് കാളിദാസയുടെ ഓഫീസിലെത്തി ദേവരാജൻ മാഷിനെ കണ്ടു. പേരെന്താണെന്ന് ദേവരാജൻ മാഷിന്റെ ചോദ്യം. അർജുനൻ എന്ന് മറുപടി. അർജുനനായാലും ഭീമനായാലും പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുവിടുമെന്നായി ദേവരാജൻ മാഷ്. ആദ്യകാഴ്ചയിലെ ദേവരാജൻ മാഷിന്റെ ആദ്യപ്രതികരണം എം.കെ. അർജുനൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു: ‘‘പക്ഷേ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവിട്ടില്ല എന്നുമാത്രമല്ല, സംഗീതലോകത്ത് ഉയരങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്തു..’’ ഡോക്ടർ എന്ന വിഖ്യാതനാടകത്തിനാണ് ദേവരാജൻമാഷിനൊപ്പം ആദ്യമായി ഹാർമോണിയം വായിച്ചത്. പിന്നീട് പത്തുവർഷം ‘കാളിദാസ’യ്ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് സ്റ്റേജിൽ ലൈവായി ഹാർമോണിയം വായിക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു. ദേവരാജൻ മാഷിന്റെ ഈണം മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് വർഷങ്ങളോളം അർജുനൻ മാഷ് വേദികളിൽനിന്ന് വേദികളിലേക്ക് പോയി.

കെ.പി.എ.സി.യിലേക്ക്



ദേവരാജൻ മാഷാണ് അർജുനനെ കെ.പി.എ.സി.യിൽ എത്തിച്ചത്. ഇരുപതോളം നാടകങ്ങളിൽ കെ.പി.എ.സി.ക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. ഹാർമോണിയവുമായി മാഷ് കെ.പി.എ.സി.യുടെ വേദികളിലെത്തി. പിന്നീട് കെ.പി.എ.സി.യുടെ ഒട്ടേറെ നാടകങ്ങളിലെ പാട്ടുകൾക്ക് മാഷ് ഈണമിട്ടു. വൈക്കം മാളവിക, ആലപ്പി തിയ്യറ്റേഴ്‌സ്, തിരുവനന്തപുരം സൗപർണിക, സൂര്യസോമ, ചങ്ങനാശ്ശേരി ഗീഥാ, മാനിഷാദ, സാംസ്കാരിക തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ നാടകസമിതികളുടെ നാടകങ്ങളിലെ പാട്ടുകൾക്കെല്ലാം അർജുനൻ മാഷ് സംഗീതത്തിന്റെ മധുരം പുരട്ടി. വയലാർ, ഒ.എൻ.വി., യൂസഫലി കേച്ചേരി, ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ, എ.പി.ഗോപാലൻ, ഷാഹുൽ ഹമീദ്, ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ, നെൽസൺ ഫെർണാണ്ടസ്, പി.ജെ.ആന്റണി, സി.പി.ആന്റണി തുടങ്ങി മലയാള നാടകലോകത്തിനുവേണ്ടി പാട്ടെഴുതിയ ഒട്ടുമിക്കവരുടെയും വരികൾക്ക് അർജുനൻ മാഷ് ഈണമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ആയിരത്തഞ്ഞൂറും കടന്ന് പാട്ടുകൾ..



എത്ര നാടകപ്പാട്ടുകൾക്ക് ഈണമിട്ടു എന്നുചോദിച്ചാൽ അർജുനൻ മാഷ് ചിരിക്കും. അതിനൊരു കണക്കുമില്ല. പക്ഷേ, ഒരു കാര്യം മാഷിനറിയാം. അറുപതുവർഷമായി, ഒരു വർഷംപോലും മാഷ് നാടകപ്പാട്ടിന് ഈണമിടാതിരുന്നിട്ടില്ല. വർഷം മൂന്നോ നാലോ നാടകസമിതികൾക്കുവേണ്ടി പാട്ട് ചെയ്യും. ഓരോ നാടകത്തിലും ശരാശരി നാലഞ്ച് പാട്ടുണ്ടാകും. ആദ്യകാലത്ത് ഇവയുടെ എണ്ണം അതിനെക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടിയാൽ നാടകപ്പാട്ടിന്റെ എണ്ണം ആയിരത്തഞ്ഞൂറിലേറെയാണ്. ഇതിനൊക്കെ എന്തുകണക്ക് എന്ന മട്ടിലാണ് മാഷ്. ഒരു ദിവസംതന്നെ പല പാട്ടുകൾക്ക് ഈണമിട്ട കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനസമയത്താകും വരികളെഴുതിക്കിട്ടുക. വേഗം പാട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നാടകം മുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ സമ്മർദങ്ങൾക്കിടയിലും കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ള പാട്ടുകൾ മാഷ് ചിട്ടപ്പെടുത്തി.

സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ പതിനാറ്



നല്ല നാടകപ്പാട്ടിനുള്ള സംഗീതനാടക അക്കാദമിയുടെ 16 അവാർഡാണ് എം.കെ. അർജുനന് ലഭിച്ചത്; ഒരു ഫെലോഷിപ്പും. ആ കണക്കും അദ്ദേഹം ഓർത്തുവെച്ചിട്ടില്ല. മാഷിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാടകപ്പാട്ടുകൾ പാടിയ കല്ലറ ഗോപനോട് ചോദിച്ചാണ് ആ കണക്ക് മാഷ് ഉറപ്പിക്കുന്നത്. മാഷ് ഈണമിട്ട പാട്ടുകൾപാടി മികച്ച പാട്ടുകാരനുള്ള ഏഴ് സംസ്ഥാന അവാർഡുനേടി റെക്കോഡിട്ട പാട്ടുകാരനാണ് കല്ലറ ഗോപൻ. സംസ്ഥാന അവാർഡ് നിർണയത്തിനുള്ള ജൂറിക്ക് മാഷിന്റെ പാട്ടുകളെ കടന്നുപോകാനാവാത്ത കാലമായിരുന്നു അത്. ഓരോ പാട്ടിലും വ്യത്യസ്തത നിലനിർത്തി, നാടകസംഗീതത്തിന് മാഷ് പുതിയ മാനം നൽകുകയായിരുന്നു. മാഷ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പാട്ടിന് മൂന്ന് അവാർഡുകൾ കിട്ടിയ സന്ദർഭവുമുണ്ടായി. 2007-ലായിരുന്നു അത്. കെ.പി.എ.സി.യുടെ നഗരവിശേഷം എന്ന നാടകത്തിനുവേണ്ടി ഒ.എൻ.വി.രചിച്ച ‘രാവിൽ വിരിഞ്ഞു പുലരിയിൽ മാഞ്ഞുപോകും..’ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ടിനാണ് മൂന്ന് അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചത്. ഗാനരചയിതാവിനുള്ള പുരസ്കാരം ഒ.എൻ.വി.ക്കും സംഗീതത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം മാഷിനും ആലപിച്ചതിനുള്ള പുരസ്കാരം കല്ലറ ഗോപനും ലഭിച്ചു. ഇതൊരു റെക്കോഡായിരുന്നു.

കേൾക്കാതെപോയ പാട്ടുകൾ...



സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി അർജുനൻ മാഷ് ഈണമിട്ട പാട്ടുകളേറെയും മലയാളിയുടെ ചുണ്ടിലുണ്ട്. ‘കസ്തൂരി മണക്കുന്നല്ലോ...’ എന്ന പാട്ടുപോലെ ചിലതെല്ലാം പുതിയ തലമുറയും നെഞ്ചിലേറ്റുന്നു. ശുദ്ധസംഗീതത്തിന്റെ തേൻ പുരട്ടിയ ഒട്ടേറെ നാടകപ്പാട്ടുകൾ മാഷിന്റേതായുണ്ട്. ഇവയിലേറെയും അധികമാരും കേൾക്കാതെ പോയതാണ്. ദിവസങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുക്കിയ പാട്ടുകളും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ, സിനിമയിൽ നാം കേട്ടതിനെക്കാൾ മികച്ചവയാണ് അതിൽ പലതും. എന്നാൽ, നാടകത്തിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമാത്രം പെയ്തിറങ്ങി, പിന്നെ ഓർമകളിൽനിന്നുപോലും മാഞ്ഞുപോയ ആ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അധികം പേർക്കുമുണ്ടായില്ല. ഇവയൊന്നും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല. മധുരമൂറുന്ന ആ പാട്ടുകൾ മലയാളത്തിന്റെ നഷ്ടമാണ്. ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മാഷ് ഒരുക്കിയ പഴയകാല പാട്ടുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മാഷിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ നടത്തുന്നുണ്ട്. പഴയ ഈണങ്ങളൊന്നും മാഷും ഓർമിക്കുന്നില്ല. അതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തയുമില്ല. പുതിയ ഈണങ്ങൾ തേടുന്ന തിരക്കിലാണ് ആ മനസ്സ്. പ്രായം എൺപത്തിമൂന്ന് കഴിയുന്നു. ഇതുവരെ പാടാത്ത ഈണങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ടെന്ന വിശ്വാസമാണ് അർജുനൻ മാഷിന്.

Content Highlights : Arjunan master about Devarajan Master, Arjunan Master in dramas and films