'അമ്മേ അമ്മേ അമ്മേ നമ്മുടെ അമ്പിളിയമ്മാവന്‍ എപ്പോ വരും', ഈ പാട്ടുകേള്‍ക്കാത്ത മലയാളികള്‍ ഉണ്ടാകില്ല. കെ.എസ് സേതുമാധവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത് സത്യന്‍, പ്രേംനസീര്‍, കെ.ആര്‍ വിജയ എന്നിവര്‍ പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തിയ ഓടയില്‍ നിന്ന് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഈ ഗാനം അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടുകളിലേറെയായി നമുക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്നാല്‍ ഈ ഗാനത്തിന് ജീവന്‍ നല്‍കിയ ഗായിക രേണുകയെ ഇന്ന് പലര്‍ക്കും അറിയില്ല.

മലയാളികളുടെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഒരുകാലത്ത് രേണുകയുടെ പാട്ടുകള്‍. എല്ലാം ശിവമയം (കുമാരസംഭവം), കണികാണും നേരം (പി. ലീലയ്‌ക്കൊപ്പം ഓമനക്കുട്ടനില്‍), ബേബി ശ്രീദേവിക്ക് വേണ്ടി പാടിയ (നടി ശ്രീദേവി) അരിമുല്ലച്ചെടി വികൃതിക്കാറ്റിനെ (പൂമ്പാറ്റ), കമനീയ കേരളമേ (ലീലയോടൊപ്പം വിയര്‍പ്പിന്റെ വിലയില്‍), അമ്മയ്ക്ക് ഞാനൊരു കിലുക്കാംപെട്ടി (അര്‍ച്ചന), പഞ്ചാരപ്പാലുമിട്ടായി (യേശുദാസ്, ലീല എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം ഭാര്യയില്‍). എന്നാല്‍ ആ ശബ്ദത്തിന് പിന്നിലെ പ്രതിഭയെ ആരും ആഘോഷിച്ചില്ല.

മാര്‍ച്ച് 15 ന് എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് തികഞ്ഞ രേണുകയ്ക്ക്, അവരുടെ പ്രശസ്ത ഗാനങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കി ഒരു സംഗീതപ്രണാമം അര്‍പ്പിക്കുകയാണ് മകള്‍. രേണുകളുടെ മകളെ മലയാളികള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയില്ല. അവരാണ് തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായിക അനുരാധ ശ്രീറാം. സംഗീത സംവിധായകന്‍ ബിജിബാലിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് അനുരാധ ആല്‍ബം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

യേശുദാസിന്റെ തമിഴ് സിനിമാപ്രവേശത്തിന് നിമിത്തമായ ആ കലാകാരി, അനുരാധയുടെ അമ്മ

എന്റെ അമ്മ ഒരിക്കലും പേരും പ്രശസ്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അമ്മ ലൈം ലൈറ്റില്‍ ജീവിക്കുന്നത് ഞാന്‍ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്റെ അമ്മ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതില്‍ ഞാന്‍ പോലും വൈകിപ്പോയി- അനുരാധ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ്.

അമ്മയുടെ പാട്ടുകള്‍ ഹിറ്റാണ്, പക്ഷേ അമ്മയെ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല

അമ്മയ്ക്ക് ഉപഹാരം എന്നൊന്നും ഞാന്‍ പറയുന്നില്ല. കാരണം അമ്മ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ത്യാഗത്തിന് കണക്കില്ല. പണ്ടു കാലത്ത് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു റെക്കോഡിങ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പാട്ട് പാടിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ അത് ഹിറ്റാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ഗായകര്‍ക്ക് അറിയാനാവില്ല. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷങ്ങളായി ഞാന്‍ കേരളത്തില്‍ റിയാലിറ്റി ഷോകളില്‍ വിധികര്‍ത്താവായി സജീവമാണ്. ഇവിടെ പലരും അമ്മ പണ്ട് പാടിയ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറയാറുണ്ട്. എന്റെ അമ്മ പാടിയ പാട്ടുകള്‍ ഹിറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ രേണുക എന്ന ഗായികയെ ആര്‍ക്കും അറിയില്ല. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ആളുകള്‍ അമ്മയെ അറിയേണ്ടതല്ലേ. കണികാണും നേരം എന്ന അമ്മയുടെ പാട്ട് കേള്‍ക്കാത്ത മലയാളികള്‍ ഉണ്ടാകുമോ? ഗാനനിരൂപകൻ രവി മേനോനാണ് എനിക്ക് അമ്മയുടെ പാട്ടുകളുടെ സമ്പൂര്‍ണ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയത്.

അമ്മ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ത്യാഗം വളരെ വലുതായിരുന്നു

അമ്മയെപ്പോലെ മറ്റൊരാൾ ഇല്ലെന്നാണ് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഞാന്‍ ജനിച്ചതിന് ശേഷം അമ്മ അധികം പാട്ടൊന്നും പാടിയിട്ടില്ല. എന്റെ അച്ഛന്‍ ദി ഹിന്ദുവില്‍ ഇലക്ടടോണിക്‌സ് എന്‍ജീയറായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മ ഞങ്ങളെ പിരിയാനാവാതെ വീട്ടില്‍ തന്നെ കഴിയുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം കരിയറിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അന്ന് അമ്മ കാര്യമായി ചിന്തിച്ചില്ല. ഞാന്‍ ഒരു അമ്മയായപ്പോഴാണ് അമ്മയുടെ ത്യാഗം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്റെ അമ്മ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അമ്മ നൂറോളം നാടകങ്ങളില്‍ പാടിയിട്ടുണ്ട്. 3000 സ്റ്റേജ് ഷോകള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് ഗാനമേളകളിലൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. തിരക്കു പിടിച്ച ജീവിതം അമ്മയ്ക്ക് മടുത്തു കാണും. കുടുംബത്തെ വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. അമ്മ കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ആ പാട്ടുകള്‍ ഹിറ്റായപ്പോള്‍ അമ്മയെ തേടിയെത്തിയത് അതേ സ്വഭാവമുള്ള പാട്ടുകളായിരുന്നു. അതില്‍ അമ്മയ്ക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അമ്മ ഒരുപാട് കാലം കര്‍ണാടക സംഗീത രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. തഞ്ചാവൂര്‍ കല്യാണരാമന്‍ (എസ്.കെ.ആര്‍) എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.

എന്നെ ഗായികയാക്കിയ അച്ഛനും അമ്മയും

അനുരാധയെന്ന ഗായികയെ വാര്‍ത്തെടുത്തതില്‍ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഒരു പോലെ പങ്കുണ്ട്. അമ്മ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പാട്ടുകള്‍ കേള്‍ക്കുമായിരുന്നു. കര്‍ണാടക സംഗീതവും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയും വെസ്റ്റേണും ഗസലുമെല്ലാം. അമ്മ ഒരു പെര്‍ഫക്ഷനിസ്റ്റാണ്. അമ്മ നല്ല ക്രിട്ടുക്കുമാണ്. നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അമ്മയുടെ വായില്‍ നിന്ന് കേള്‍ക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അമ്മയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഞാന്‍ ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിക്കാന്‍ ബോംബെയില്‍ പോയത്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംഗീതവും അറിയണമെന്നും പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് അമ്മയുടെ നിര്‍ബന്ധമായിരുന്നു.

