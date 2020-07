രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും വിവാദ ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാം സ്റ്റോറിയെക്കുറിച്ചും പ്രതികരണവുമായി നടി അഹാന കൃഷ്ണ. തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക് ഡൗണിനെയും സ്വർണകടത്ത് കേസിനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി അഹാന പങ്കുവച്ച ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാം സ്റ്റോറി വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. അതിൽ ചിലർ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ അഹാനയെയും കുടുംബത്തേയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കടന്നാക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ''എ ലൗവ് ലെറ്റർ ടു സെെബർ ബൂള്ളീസ്'' എന്ന പേരിൽ അഹാന ഒരു വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയത് വലിയ ചർച്ചയായി. ഒട്ടനവധിപേരാണ് അഹാനയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി രം​ഗത്ത് വന്നത്. ചിലർ സെെബർ ബുള്ളീയിങ്ങിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് താരത്തെ വിമർശിച്ചു. ഇതിനെല്ലാം മറുപടി പറയുകയാണ് അഹാന. മാതൃഭൂമി ക്ലബ് എഫ്.എം യുഎഇയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അഹാന മനസ്സു തുറക്കുന്നത്.

സെെബർ ആക്രമണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായിട്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി എന്നുമാത്രം.

വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഒരു ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാം സ്റ്റോറിയായിരുന്നു ഞാൻ പങ്കുവച്ചത് . അല്ലാതെ എന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പബ്ലിക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതല്ല. ഇതിന് ഇത്തരം കാഴ്ചക്കാർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയുമായിരുന്നില്ല. അതൊരു സ്റ്റോറി മാത്രമാണ്... വെറും 24 മണിക്കൂർ മാത്രം ആയുസ്സുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ അതിന് എന്തിന് വിശദീകരണം തരണം. എത്ര ആളുകൾ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു, എല്ലാവരോടും വിശദീകരണം നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ അതിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയെക്കുറിച്ചോ ഒരു നേതാവിനെക്കുറിച്ചോ മോശമായി ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എത്രയാളുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അഭിപ്രായം സ്വാതന്ത്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് പോലെ എനിക്കുമുണ്ട്. അതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

