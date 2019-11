താന്‍ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കഥാപാത്രത്തേയും അതിന്റെ പക്വതയോടെയും പാകതയോടെയും ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന നടന്‍. വില്ലന്‍ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികള്‍ക്ക് സുപരിചതനാവുകയും ആ ഇമേജിനെയെല്ലാം ബോലോ തരര എന്ന ഗാനരംഗത്തിലൂടെ മാറ്റിയെഴുതിയ നടന്‍ ദേവന്‍ തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ജാക്ക് ആന്‍ഡ് ഡാനിയേലിന്റെ വിശേഷങ്ങള്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നു.

കള്ളനെ സഹായിക്കുന്ന രാജ്യസ്നേഹി

ആര്‍മി ഓപ്പറേഷന്‍സിന്റെ ഇടക്ക് ഒരു കാല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കഥാപാത്രമായാണ് ജാക്ക് ആന്‍ഡ് ഡാനിയേല്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. രാജ്യസ്നേഹിയായ ഒരാള്‍. രാജ്യത്തെ കള്ളപ്പണം അഴിമതി ഇതിനെതിരേയൊക്കെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം, മാറ്റം വരണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാള്‍. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദിലീപ് ചെയ്യുന്ന കള്ളന്‍ കഥാപാത്രത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായി ഈ ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. ഇതിലെ കള്ളന്‍ ഒരു റോബിന്‍ഹുഡ് ടൈപ്പാണ്.കള്ളപ്പണം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവരില്‍ നിന്നൊക്കെ പണം മോഷ്ടിച്ച് പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കഥ കേട്ടപ്പോള്‍ എനിക്കും വലിയ താത്പര്യമായി ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യാന്‍. സ്‌ക്രിപ്റ്റ് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കഥാപാത്രം ഞാന്‍ ചെയ്താല്‍ നന്നാകുമെന്ന് ദിലീപ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ജാക്ക് ആന്‍ഡ് ഡാനിയേലിലേക്ക് എത്തിയത്.

ഇഷ്ടം വില്ലന്‍ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍

വില്ലന്‍ ഇമേജില്‍ നിന്ന് മാറുകയാണ് ഇപ്പോള്‍. അതിന് വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയ സിനിമയായിരുന്നു ഗാനഗന്ധര്‍വന്‍. അതില്‍ ഒരു ചെറിയ കാരക്ടര്‍ ആണെങ്കില്‍ പോലും അത് വലിയൊരു മൈലേജ് നല്‍കിയ കഥാപാത്രമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ എനിക്ക് എപ്പോഴും വില്ലന്‍ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം. നായക കഥാപാത്രമാണെങ്കില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത പോലെയാണ്. എന്നാല്‍ വില്ലനാണെങ്കില്‍ അല്പം എരിവും പുളിയുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും.

മമ്മൂട്ടിയും പറഞ്ഞു, ബോലോ തരരര എന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു

ചെറിയൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഗാനഗന്ധര്‍വനിലേത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കിട്ടാത്ത അഭിനന്ദനങ്ങളായിരുന്നു സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലൂടെയും അല്ലാതെയും കിട്ടിയത്. എന്നാല്‍ അതില്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് എന്നെ അതില്‍ വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലത്ത് കിടന്ന് ഇഴഞ്ഞും നീങ്ങിയുമൊക്കെയുള്ളത് എന്റെ ഇതുവരേയുള്ള ഇമേജിനെ തന്നെ ബാധിക്കില്ലേയെന്ന് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ഞാന്‍ ഒരു നടനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രവും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാന്‍ അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ കോമഡി റോള്‍ എനിക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമോ എന്ന സംശയം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഗാനഗന്ധര്‍വന് ശേഷം മ്മൂട്ടിയും എന്നോട് പറഞ്ഞു, താന്‍ ഇനി കോമഡി റോള്‍ ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലോയെന്ന്. ആ കാരക്ടര്‍ എനിക്ക് വലിയ കോണ്‍ഫിഡന്‍സ് ആണ് എനിക്ക് തന്നത്.

അര്‍ജുന്റെ വാക്കുകള്‍ മറക്കാന്‍ കഴിയില്ല

എന്റെ ആദ്യത്തെ തമിഴ് സിനിമയായിരുന്നു പ്രതാപ്. ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍, നിര്‍മാതാവ്, നായകനും അര്‍ജുന്‍ ആയിരുന്നു. അതില്‍ ശക്തമായൊരു വില്ലന്‍ കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഞാന്‍ ചെയ്തത്. അതില്‍ ക്ലൈമാക്സില്‍ വലിയൊരു ഫൈറ്റ് സീനായിരുന്നു. ഷൂട്ടിങിന് ശേഷം കോസ്റ്റിയൂം മാറുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹം എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് എനിക്ക് നേരെ ഒരു കവര്‍ നീട്ടി. അത് നോക്കുമ്പോള്‍ പണം ആയിരുന്നു. അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു ഞാന്‍ എന്റെ ശമ്പളമൊക്കെ നേരത്തെ വാങ്ങിയതാണല്ലോയെന്ന്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു ഞാന്‍ ഒരുപാട് വില്ലന്‍മാരോടൊപ്പം ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും പവര്‍ഫുള്‍ ആയുള്ള ഫൈറ്റ് ഞാന്‍ ആദ്യമായി ചെയ്യുകയാണെന്ന്. ഒരു നടന്‍ എന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള്‍ വലിയൊരു കോംപ്ലിമെന്റായാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നത്. ആ ചിത്രത്തിന് ശേഷമാണ് വിജയകാന്ത്, രജനീകാന്ത് സാറൊക്കെ തമിഴിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത്.

നായകനാകണ്ട, വില്ലനായാല്‍ മതി

വില്ലന്‍ കഥാപാത്രങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ ശോഭിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന സമയത്താണ് കന്നഡയിലെ വലിയ സംവിധായകനായ രാജേന്ദ്രബാബു എന്നെ സമീപിച്ചത്. അദ്ദേഹം വന്ന് കഥ പറഞ്ഞു. കഥ കേട്ടതിന് ശേഷം ഞാന്‍ ചോദിച്ചു, ഞാന്‍ ഇതില്‍ ഏത് കഥാപാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതില്‍ വില്ലന്‍ കഥാപാത്രമില്ലല്ലോയെന്ന്. അദ്ദേഹം എനിക്കായി വെച്ചിരുന്നത് നായകനായിരുന്നു. ഞാന്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ മറുപടി കൊടുത്തു. സോറി, ഞാന്‍ നായകനാകില്ല, വേണമെങ്കില്‍ വില്ലനാകാം. പക്ഷേ പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്നെക്കൊണ്ട് നിര്‍ബന്ധിച്ച് നായക കഥാപാത്രം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

