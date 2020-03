#Quarantine&Chill ഇതാണ് പുതിയ ഹാഷ്ടാഗ് ട്രെന്റ്. വെറുതെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് അത് ആഘോഷിക്കുകയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ലോകം. അതെ വെറുതെ വീട്ടില്‍ ഇരുന്ന് സൂപ്പര്‍ ഹിറോയാകാന്‍ കിട്ടിയ അവസരമല്ലേ എന്തിന് പാഴാക്കണം. പക്ഷേ നമ്മളില്‍ പലര്‍ക്കും ഒരു ആശങ്കയുണ്ടാകും എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും കൊറോണയും വൈറസും എന്നാല്‍ അങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് ടെന്‍ഷന്‍ അടിക്കേണ്ട. ബോറടിച്ചെന്ന് കരുതി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാന്‍ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോള്‍ ഈ ഒഴിവു ദിനങ്ങളെ എങ്ങനെ ആസ്വാദകരമാക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍. പലതുണ്ട് വഴികള്‍. ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തോളൂ ഇതാ ചില അടിപൊളി വെബ് സീരിസുകളുണ്ട് കാണാന്‍. നെറ്റഫ്‌ളിക്‌സോ ഹോട്ട് സ്റ്റാറോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഇത് കുറച്ച് കൂടി എളുപ്പമാകും. ഇനി ഇല്ലെങ്കില്‍ വിഷമിക്കേണ്ട, മിക്ക സീരിസുകളും ഇപ്പോള്‍ ടെലഗ്രാമിലും ലഭ്യമാണ്.

ദ് ഫാമിലി മാന്‍

ആക്ഷന്‍, ഡ്രാമാ ഷോണറില്‍പ്പെടുന്ന ഈ സീരിസില്‍ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ മനോജ് ബാജ്‌പേയ്, അഭിഷേക് ചൗധരി തുടങ്ങിയവരെ കൂടാതെ മലയാളി താരങ്ങളായ പ്രിയാമണി, നീരജ് മാധവ് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണ ഏജന്‍സിക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കഥയാണ് ദ് ഫാമിലി മാന്‍. ഇത് ആമസോണ്‍ പ്രൈമില്‍ ലഭ്യമാണ്.

മിര്‍സാപൂര്‍

ആമസോണ്‍ പ്രൈമില്‍ ലഭ്യമായ മിര്‍സാപൂര്‍ ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ ഷോണറില്‍പ്പെട്ട സീരിസാണ്. 2018-ലാണ് ഇത് റീലിസവുന്നത്. മിര്‍സാപൂര്‍ എന്ന സ്ഥലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കൊള്ളസംഘങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും അക്രമങ്ങളും എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. രമാകാന്ത് പണ്ഡിറ്റ്, കാലീന്‍ ഭയ്യാ എന്നീ രണ്ട് പേരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ചുറ്റിപറ്റിയാണ് കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ പങ്കജ് ത്രിപാതിയും രാജേഷ് തായ്‌ലംഗുമാണ് ഇതില്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഡല്‍ഹി ക്രൈം

നെറ്റിഫ്‌ളിക്‌സിലും ഇപ്പോള്‍ ടെലഗ്രാമിലും ലഭ്യമായ ഡല്‍ഹി ക്രൈം ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ച നിര്‍ഭയ കേസിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഏഴ് എപ്പിസോഡുകളുള്ള ഈ സീരിസ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിച്ചീ മെഹ്ത്തയാണ്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഡല്‍ഹി ക്രൈം പറയുന്നത്.

മേയ്ഡ് ഇന്‍ ഹെവന്‍

കല്യാണങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും പോകാന്‍ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിഷമിക്കേണ്ട. ഇന്ത്യന്‍ കല്യാണങ്ങളുടെ ഒരു അവിയല്‍ തന്നെയാണ് മേയ്ഡ് ഇന്‍ ഹെവന്‍. സോയാ അക്തറും റീമാ കാഗ്ട്ടിയും ഈ സീരിസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന രണ്ട് പേരുടെ കഥയാണ് മേയ്ഡ് ഇന്‍ ഹെവന്‍ പറയുന്നത്. അതായത് വെഡ്ഡിങ് പ്ലാനിങ്. ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തില്‍ ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പല ഷോവനിസ്റ്റ് ചിന്തകളെയും ഈ സീരിസ് തുറന്നുകാണിക്കുന്നുണ്ട്. ശോഭിതാ ദുലിപാലായും അര്‍ജുന്‍ മാതുറുമാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ലിറ്റില്‍ തിങ്ക്‌സ്

ധ്രുവിന്റെയും കാവുവിന്റെയും ചെറിയ ചെറിയ പിണക്കങ്ങളും ഇണക്കങ്ങളും യാത്രകളും ജോലിയും പ്രണയുമൊക്കെയാണ് ലിറ്റില്‍ തിങ്ക്‌സ്. ഇപ്പോഴത്തെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ധ്രുവും കാവ്യയും. അവരുടെ ആദ്യ കണ്ടുമുട്ടല്‍ തൊട്ട് പിന്നീടങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ലിറ്റില്‍ തിങ്ക്‌സ്. മൂന്ന് സീസണുകളിലായി ആദ്യത്തെ അഞ്ചും പിന്നെ എട്ടു വീതവും എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ടാണ് ലിറ്റില്‍ തിങ്ക്‌സ്. ആദ്യ എപ്പിസോഡുകളെല്ലാം പോക്കറ്റ് ഏയ്‌സസിന്റെ ഡൈസ് മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലില്‍ ലഭ്യമാണ്. പിന്നീടുള്ളത് നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സിലും ടെലഗ്രാമിലും നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാം.

