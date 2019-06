നിപയെന്ന മഹാമാരിയുടെ കരിനിഴലില്‍ കോഴിക്കോട്ടെയും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലെയും മനുഷ്യര്‍ വിറകൊണ്ട ദിനരാത്രങ്ങളില്‍ ആശ്വാസമായി ഒപ്പംനിന്ന ജില്ലാഭരണാധികാരി -കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ സ്വന്തം ജോസേട്ടനെ കാണാന്‍ വെള്ളിത്തിരയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷമണിഞ്ഞ ടൊവിനോ തോമസ് എത്തി. പ്രളയകാലത്ത് ദുരിതമനുഭവിച്ചവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാന്‍ ഓടിനടന്ന ടൊവിനോയും ജോസേട്ടനും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഹൃദയത്തില്‍ ആര്‍ദ്രത സൂക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ സംഗമമായി.

കോഴിക്കോടിനെ നിപ ഗ്രസിച്ച കാലത്ത് ജില്ലാ കളക്ടറായിരുന്ന യു.വി. ജോസ് ഇപ്പോള്‍ ലൈഫ് മിഷന്‍ ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസറാണ്. നിപയുടെ കഥ പറയുന്ന വൈറസ് എന്ന സിനിമയില്‍ ജോസേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയ പോള്‍ വി. എബ്രഹാം എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ടൊവിനോ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തനിക്ക് ഏറെ കൈയടി നേടിത്തരുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഒറിജിനലിനെ ആദ്യമായി കാണുന്നതിന്റെ ത്രില്ലിലായിരുന്നു ടൊവിനോ.

''സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സാറിന്റെ കുറേ വീഡിയോസ് കണ്ടിരുന്നു. സംവിധായകന്‍ ആഷിക് അബു പറഞ്ഞു, തല്‍ക്കാലം നേരില്‍ കാണേണ്ട, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ അതേപടി അനുകരിക്കാനുള്ള ടെന്‍ഡന്‍സി വരുമൊന്നൊക്കെ. പക്ഷേ, സിനിമ ഇറങ്ങിയശേഷം ജോസേട്ടനെ കാണണമെന്ന് ആദ്യമേ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. മാതൃഭൂമി ക്ലബ്ബ് എഫ്.എം. സംഘടിപ്പിച്ച 'പാഠം ഒന്ന് ഒരു കൈ സഹായം' എന്ന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാന്‍ കോഴിക്കോട്ടെ സെന്റ്മൈക്കിള്‍സ് സ്‌കൂളില്‍ പോയി കാറില്‍ മടങ്ങുമ്പോള്‍ മാതൃഭൂമിയുടെ കെ.ആര്‍. പ്രമോദേട്ടനാണ് ജോസേട്ടനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. ഇല്ലാ എന്നും ഒപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഉടന്‍ ഫോണില്‍ വിളിച്ചു തന്നു. ആ സംഭാഷണമാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.''- ടൊവിനോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി...

ജോസ്: ടൊവിനോയാണ് ആ റോള്‍ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കേട്ടപ്പോള്‍ ആദ്യം ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി. അത്രക്ക് പ്രസിദ്ധനായ, ആളുകള്‍ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള നടന്‍ എന്റെ റിയല്‍ ലൈഫ് ക്യാരക്ടറിനോട് സമാനമായ റോള്‍ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോള്‍ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ടൊവിനോ ദുരിതാശ്വാസപ്രവര്‍ത്തനത്തിനൊക്കെ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് ഞങ്ങളൊക്കെ മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി കണ്ടതാണ്. സാമൂഹികപ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരാള്‍ ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഒരു സുഖമുണ്ട്. വൈറസ് തിയേറ്ററില്‍നിന്ന് കണ്ടപ്പോഴും വളരെ മികച്ചൊരു അനുഭവമായി. ടൊവിനോ നന്നായി തന്നെ കളക്ടറുടെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടൊവിനോ : സാധാരണ സിനിമയില്‍ കാണുന്ന ഓഫീസ് ജോലി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു കളക്ടറായി ഈ കഥാപാത്രത്തെ കാണേണ്ട എന്നാണ് ആഷിക്കേട്ടന്‍ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് സിനിമയില്‍ ഇടയ്ക്ക് മുണ്ടുടുത്തൊക്കെ വരുന്നത്. ഒരു സീനില്‍ സ്ലിപ്പറിട്ട് ഷര്‍ട്ട് ഇന്‍സര്‍ട്ട് ചെയ്യാതെയും വരുന്നുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക പരിവേഷത്തോടെ മാത്രം പെരുമാറുന്ന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നമ്മള്‍ കാണാറുണ്ട്. എന്റെ അടുത്തു പറഞ്ഞത് നിപ ഭീതി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആളുകളെ പാനിക് ആക്കാതെ, അവരോട് അടുപ്പത്തോടെ പെരുമാറുന്ന കളക്ടറെ മനസ്സില്‍ കാണാനാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തില്‍ അധികാരത്തില്‍ പെരുമാറിയാല്‍ ശരിയാകില്ല. ജോസേട്ടന്‍ നിപയുടെ കാലത്ത് ഇടപെട്ടത് കോഴിക്കോട്ടുകാരില്‍ ഒരാളായി നിന്നാണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. നിപയ്‌ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ ജയം നേടാന്‍ ആ ഇടപെടല്‍ നിര്‍ണായകമായിരുന്നുവല്ലേ?

ജോസ്: നിപ കോഴിക്കോട്ടല്ല ആദ്യം വന്നതെങ്കില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കുറേകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായേനെയെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. ദുരിതങ്ങളുണ്ടാവുമ്പോള്‍ സ്നേഹവും കൂട്ടായ്മയും പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ കോഴിക്കോട്ടുകാര്‍ക്കൊരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്.

ടൊവിനോ: എറണാകുളത്തൊക്കെ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. കോഴിക്കോട്ടെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ മിക്കവാറും കോഴിക്കോട്ടുകാര്‍ തന്നെയാണ്. പരസ്പരം പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ്. ഞാന്‍ ഷൂട്ടിന് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഭക്ഷണം നല്‍കി സത്കരിക്കാന്‍ ഇവിടത്തെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ മത്സരിക്കും. ഇവിടത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു രീതിയാണത്. പ്രത്യേകിച്ച് കലാകാരന്മാരോട് മലബാറുകാര്‍ക്ക് ഒരു ഇഷ്ടക്കൂടുതലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.

ജോസ്: കോഴിക്കോട്ടെ ആളുകള്‍ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നവരാണ്. നേരത്തേ പറഞ്ഞല്ലോ, കലാകാരന്മാരോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന്. കളക്ടര്‍മാരോട് ചോദിച്ചുനോക്ക്. എല്ലാവര്‍ക്കും ജോലി ചെയ്യാന്‍ കൂടുതലിഷ്ടം കോഴിക്കോട്ടായിരിക്കും.

ടൊവിനോ: കളക്ടര്‍ എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍തന്നെ ആദ്യ ഓര്‍മവരിക മമ്മൂക്ക തകര്‍ത്തഭിനയിച്ച ദി കിങ്ങിലെ ജോസഫ് അലക്സിനെയാണ്. അതില്‍നിന്ന് മാറിച്ചിന്തിക്കുകതന്നെ ഞങ്ങളെപോലുള്ള നടന്‍മാര്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, മറ്റൊരു ആംഗിളില്‍ കളക്ടറെ കാണാനാണ് വൈറസില്‍ സംവിധായകന്‍ ശ്രമിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപോലെ ഞാന്‍ ചെയ്തു. യഥാര്‍ഥജീവിതത്തില്‍ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്‌സിന്റെയും സാധാരണക്കാരുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു കണ്ണിയാണ്, ഒരു കണക്ടിങ് പോയിന്റാണ് കളക്ടറെന്ന് തോന്നുന്നു.

ജോസ്: അതെ, അതങ്ങനെയാണ്. പ്രളയം വന്നപ്പോള്‍ നമുക്ക് കോഴിക്കോട്ട് അത്ര ഗുരുതരമായിരുന്നില്ല അവസ്ഥ. കോട്ടയത്തും ആലപ്പുഴയിലുമൊക്കെ പ്രശ്‌നമായപ്പോള്‍ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് കംഫര്‍ട്ട് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. പക്ഷേ, അതിന് മുന്‍പ് നിപ നമ്മളെ അടിച്ചുപരത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കോഴിക്കോട്ട് അക്കാലത്ത് ആളുകള്‍ പുറത്തിറങ്ങുക പോലുമില്ലായിരുന്നു. പ്രളയം വന്ന സമയത്ത് തോന്നി, ഇതാണ് അവസരം, കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ സ്‌നേഹം തിരിച്ച് കാണിച്ചുകൊടുക്കാന്‍.

കോട്ടയം കളക്ടറെ വിളിച്ചു. കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്, അയയ്ക്കട്ടെ എന്നു ചോദിച്ചു. സാധനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഒരു ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു. ആ പോസ്റ്റിനുണ്ടായ പ്രതികരണം ചിന്തിക്കാനാകില്ല. പാരിസണ്‍സ് കമ്പനി തന്നത് രണ്ട് ടണ്‍ ഗോതമ്പുപൊടിയാണ്. നമ്മള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ട് ചാക്ക്. കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ടണ്ണും. അതായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ സമീപനം. പ്രളയകാലത്ത് ടൊവിനോ ശരിക്കും ഫീല്‍ഡിലിറങ്ങി അല്ലേ?

ടൊവിനോ: 14, 15 തീയതികളിലാണ് ചെങ്ങന്നൂരൊക്കെ പ്രളയം തുടങ്ങുന്നത്. 14-ന് രാവിലെ ഞാന്‍ കോഴിക്കോട്ടാണുള്ളത്. ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ഹൃദയത്തിന് പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്റെ സിനിമകള്‍ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, നേരിട്ട് കാണാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ കാണാന്‍ വന്നു.

നല്ല മഴയുണ്ട്. അപ്പോഴും പ്രളയം എന്നു കേട്ടപ്പോള്‍ വലിയ ഗൗരവമൊന്നും തോന്നിയില്ല. ആദ്യമൊക്കെ. ആളുകള്‍ അരയ്‌ക്കൊപ്പം വെള്ളത്തില്‍ ചാടുന്നു, നീന്തുന്നു, അതിന്റെ വീഡിയോ ടിക് ടോക്കിലിടുന്നു... അങ്ങനെയായിരുന്നു.

കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോയപ്പോള്‍ കുടുംബവും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലാണ്. പക്ഷേ, അന്ന് ആ വീട്ടില്‍ വെള്ളം കയറിയതുകൊണ്ട് ഹോട്ടലില്‍ വെച്ചാണവരെ കണ്ടത്. ആദ്യമായാണ് അവരുടെ വീട്ടില്‍ വെള്ളം കയറുന്നതെന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് പ്രശ്‌നത്തിന്റെ ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ കണ്ട പാലങ്ങളൊക്കെ മുങ്ങാറായ രീതിയില്‍ വെള്ളം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഇരിങ്ങാലക്കുടയാണ് എന്റെ നാട്. ഞാനവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നു പറയുമ്പോള്‍ അവിടത്തെ തൊണ്ണൂറു ശതമാനം ആളുകളും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം. എന്റെ കൂടെത്തന്നെ ചേട്ടനും രണ്ടു കൂട്ടുകാരും അവരുടെ അനിയന്മാരും ഒക്കെയുണ്ടായിരുന്നു. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും പരസ്പരം ആ സമയത്ത് സഹായിക്കുകയായിരുന്നു.

ഞാന്‍ സിനിമയിലുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു എന്നേയുള്ളൂ. രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മഴ കുറയുന്നില്ല. മറ്റുള്ള ഇടങ്ങളില്‍ വെള്ളം കുറയുമ്പോള്‍ ഇവിടെ വെള്ളം പൊങ്ങുകയാണ്. വീട്ടില്‍, അമ്മയും ഭാര്യയും കൊച്ചുമൊക്കെയുണ്ട്. അവര്‍ക്കിതിന്റെ ഗൗരവം അറിയില്ല. അവര്‍ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒരു മൂന്നുദിവസം കൂടി മഴ പെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ എന്റെ വീട്ടിലും വെള്ളം കയറിയേനെ. ആ ഘട്ടത്തില്‍ നമ്മുടെ നാടിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവാനാവില്ലല്ലോ. അപ്പോള്‍ എല്ലാവരും കൈകോര്‍ത്ത് നില്‍ക്കുക തന്നെ. അതേ ഞാനും ചെയ്തുള്ളൂ.

ടൊവിനോയുടെ സംസാരം താത്പര്യത്തോടെ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ജോസ്. ഇടയ്ക്ക് അഭിനന്ദനഭാവത്തില്‍ പുറത്തുതട്ടുന്നു. 'കലാകാരന്‍മാര്‍ക്ക് സാമൂഹികപ്രതിബദ്ധത വേണമെന്ന് നമ്മള്‍ പറയാറില്ലേ? അത് വെറുംവാക്കല്ല എന്ന് ടൊവിനോ തെളിയിക്കുന്നു. അത് വലിയ കാര്യമാണ്.' - സ്‌നേഹത്തോടെയുള്ള ജോസേട്ടന്റെ വാക്കുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ടൊവിനോ വിനയാന്വിതനായി.

