32 വര്‍ഷം മുമ്പ് മണ്ണാറത്തൊടി ജയകൃഷ്ണന്‍ സിനിമാസ്വാദക മനസ്സുകളിലേക്ക് ചേക്കേറിയതിന് പിന്നില്‍ ക്ലാര മാത്രമായിരുന്നില്ല. തൃശ്ശൂരുകാരുടെ സ്വന്തം നീട്ടിക്കുറുക്കിയുള്ള ഭാഷയുടെ ഭംഗിയും അതിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രമുള്‍പ്പെടെയുള്ള തൃശ്ശൂരിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ചിത്രീകരണവും തൂവാനത്തുമ്പികള്‍ എന്ന സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് കാരണമായി. മണ്ണാറത്തൊടിയും മഴയും ബാറുമെല്ലാം ചിത്രീകരിച്ച് സിനിമയുടെ അവസാന ഭാഗത്തിനായി ഒറ്റപ്പാലം വരെയെത്തി. സിനിമ വന്‍ ഹിറ്റായി ഒരു ചെറു നൊമ്പരമായി ആസ്വാദകരുടെ മനസ്സില്‍ ഇന്നും ആരവമുയര്‍ത്തുന്നു. തൃശ്ശൂര്‍ ഭാഷയുടെ ഭംഗി അലയടിച്ച ഈ സിനിമയാണ് ആസ്വാദകരുടെ മനസ്സിലേക്ക് തൃശ്ശൂരിന്റെ ദൃശ്യഭംഗിയും ഭാഷയുടെ കേള്‍വിഭംഗിയും ആവാഹിച്ചത്.

തൂവാനത്തുമ്പികള്‍ക്ക് മുന്‍പും പിന്‍പും നൂറുകണക്കിന് സിനിമകള്‍ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക തലസ്ഥാനമായ തൃശ്ശൂരില്‍ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലൊക്കേഷനും പ്രാദേശിക ഭാഷകളും മലയാള സിനിമയെ സ്വാധീനിക്കാതിരുന്ന കാലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സിനിമകള്‍ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയിട്ടുമുണ്ട്. തൂവാനത്തുമ്പികള്‍ക്ക് ശേഷം തൃശ്ശൂര്‍ പ്രധാന കേന്ദ്രമാക്കി നിരവധി സിനിമകള്‍ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിലെ പ്രാദേശിക കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാമുഖ്യം നല്‍കാത്തതിനാല്‍ അവയൊന്നും കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല. തൃശ്ശൂര്‍ തെക്കേമഠത്തിലും തിരുനാവായയിലുമായി ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ഒട്ടുമുക്കാല്‍ ഭാഗവും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ദേശാടനത്തിന് തൃശ്ശൂര്‍ സ്പര്‍ശമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും വലിയ ഹിറ്റായി.

നമ്മള്‍, ഇഷ്ടം, ജോമോന്റെ സുവിശേഷം, കസ്തൂരിമാന്‍, ജോര്‍ജേട്ടന്‍സ് പൂരം, ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമള, അര്‍ജന്റീന, പുണ്യാളന്‍സ് അഗര്‍ബത്തി, പുണ്യാളന്‍ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, തിരുവമ്പാടി തമ്പാന്‍, ഭാര്യ അത്ര പോര, മരുഭൂമിയിലെ ആന, സവാരി, പൊറിഞ്ചു മറിയം ജോസ്, സ്വര്‍ണക്കടുവ, തൃശ്ശൂര്‍ പൂരം, ശക്തന്‍ മാര്‍ക്കറ്റ്, ദിവാന്‍ജിമൂല, പ്രാഞ്ചിയേട്ടന്‍, ഇളയരാജ, ഞാന്‍ ഗന്ധര്‍വ്വന്‍, തൃശ്ശിവപേരൂര്‍ ക്ലിപ്തം, സപ്തമശ്രീ തസ്‌കര,ഒരേ മുഖം, ലൗഡ് സ്പീക്കര്‍, കറുത്ത പക്ഷികള്‍, ലഡു, ഗാനഗന്ധര്‍വ്വന്‍, തണ്ണീര്‍മത്തന്‍ദിനങ്ങള്‍, ദോസ്ത്, സൈലന്‍സര്‍, ഇരട്ട ജീവിതം, ബാഹുബലി, ഒളിപ്പോര്, രാവണന്‍, മത്സരം, വടക്കുന്നാഥന്‍, ചാര്‍ലി, ഗുരു, താമര, നന്ദനം, ഇട്ടിമാണി, ഒരു അഡാര്‍ ലൗ, സൗണ്ട് സ്റ്റോറി, വര്‍ണ്യത്തില്‍ ആശങ്ക....... തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ചിത്രീകരിച്ചതും തൃശ്ശൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ സിനിമകളുടെ പട്ടിക വലുതാണ്.

തൃശ്ശൂരില്‍ ചിത്രീകരിച്ചതും തൃശ്ശൂരിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതുമായ സിനിമകള്‍ വിജയം നേടുമെന്ന അനുഭവവും വിശ്വാസവുമാണ് ഇവിടേയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ സിനിമാ പ്രവര്‍ത്തകരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്.

പാടം, കടലോരം, മലയോരം, ഭാരതപ്പുഴയോരം, വെള്ളച്ചാട്ടം, പൂങ്കാവനം, കൊടുംകാട്... തൃശ്ശൂരിലേറെയുള്ളതും വൈവിധ്യമാര്‍ന്നതുമായ മേഖലകളേറെയാണ്. തേക്കിന്‍കാട് മൈതാനം, സ്വരാജ് റൗണ്ട്, വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശ്രീമൂല സ്ഥാനം, ലൂര്‍ദ്ദ് പള്ളി, സാഹിത്യ അക്കാദമി, രാമനിലയം, ശക്തന്‍ മാര്‍ക്കറ്റ്, പൂമല, പീച്ചി, അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം, ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രം.. ഏത് സിനിമയ്ക്കും യോജിച്ച ഒട്ടനവധി ലൊക്കേഷനുകളേറെയാണ്. പഴയ തറവാടുകളും പ്രാചീന ക്ഷേത്രങ്ങളും പള്ളികളും മോസ്‌കുകളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല. സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തോട് സാംസ്‌കാരിക ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണവും താത്പര്യവുമാണ് ചിത്രീകരണങ്ങള്‍ ഇവിടേയ്ക്ക് കൂടുതലായി എത്താന്‍ കാരണം.

ഏത് ബജറ്റിലുമുള്ള സിനിമക്കാര്‍ക്ക് പറ്റിയ താമസയിടമാണ് തൃശ്ശൂരിലെ പ്രത്യേകത. എത്ര വലിയ സംഘത്തിനും താമസിക്കാന്‍ പറ്റിയ ഹോട്ടലുകളും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും തൃശ്ശൂരിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

സ്‌ക്രീനില്‍ പൊരിച്ച ഭാഷ - ജയരാജ് വാര്യര്‍

ബെല്ലും ബ്രേക്കുമില്ലാത്ത ഒരു സൈക്കിള്‍ സവാരിയാണ് 'മ്മടെ' ഭാഷ. ഓലപ്പടക്കവും കുഴിമിന്നലും ഗുണ്ടും വര്‍ണ അമിട്ടുകളും പൊട്ടുന്ന വേഗമുള്ള നാട്ടുഭാഷ. മ്മടെ ഭാഷയെ സിനിമയില്‍ ആദ്യം എടുത്തത് ടി.ജി. രവിയാണ്. കാക്കനാടന്‍ എഴുതി ഭരതന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത പറങ്കിമലയില്‍ ആയിരുന്നു അത്. 'എന്തേരാ...ഗഡി ചിരിക്കണേ? നിന്റപ്പന്‍ ചത്താ...?' രവിയേട്ടന്‍ ഈ ഡയലോഗ് കാച്ചിയപ്പോ സംവിധായകന്‍ ഭരതേട്ടന്‍ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. അത് ശരിയാണ്, തൃശ്ശൂര്‍ക്കാരന്‍ അങ്ങനെ പറയും എന്ന് അദ്ദേഹം ശരിവച്ചു. പിന്നീട് ഇന്നസെന്റിന്റെ മൊഴികളില്‍ തൃശ്ശൂര്‍ ഭാഷ പാണ്ടി പഞ്ചാരിയും പഞ്ചവാദ്യവും കാവടിയാട്ടവും നടത്തി.

2010-ലാണ് തൃശ്ശൂര്‍ ഭാഷയുടെ പൂര്‍ണ ആവിഷ്‌കാരം സിനിമയില്‍ പിറക്കുന്നത്. തിരക്കഥയില്‍ തൃശ്ശൂര്‍ വഴിയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂര്‍ണ സൃഷ്ടിയായ പ്രാഞ്ചിയേട്ടന്‍. മമ്മൂട്ടി 'ഒരു പെട' തന്നെയായിരുന്നു അതില്‍. 'സംഗതി കളറാവും ട്ടാ...', 'ക്ലാസായിട്ടുണ്ട്... ട്ടാ...' തുടങ്ങിയവ തൃശ്ശൂര്‍ക്കാരന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ തിരക്കഥാകാരന്റെ മികവ് കാട്ടിത്തന്നു. പ്രാഞ്ചിയേട്ടനില്‍ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഏതു ഗൗരവമുള്ള വിഷയവും നര്‍മത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കാനും ഒപ്പം ആശയവിനിമയം നടത്താനും സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മ്മടെ ഭാഷ.

തൃശ്ശൂര്‍ ഭാഷയുടെ പരിഹാസവും അതിനുള്ളില്‍ ഒളിപ്പിച്ച ധ്വനിയും പ്രയോഗത്തിലെ താളവും അമിട്ട് പൊട്ടുംപോലുള്ള ചിരിയും നര്‍മത്തിന്റെ മാസ്മരികലോകം സമ്മാനിക്കുന്നു.

ഒട്ടും ഗൗരവമില്ലാത്തപോലെയാണ് തൃശ്ശൂര്‍ ഭാഷ കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ മറ്റ് ജില്ലക്കാര്‍ക്ക് തോന്നുക. വ്യാകരണത്തിന്റെ കടുംപിടിത്തം ഇല്ലാതെ, നാട്യങ്ങള്‍ തീരെയില്ലാത്ത, കുറുംകുഴല്‍ സംഗീതംപോലെയുള്ള നാട്ടുമൊഴി. ഈ പ്രത്യേകതകളാണ് സിനിമയില്‍ തൃശ്ശൂര്‍ ഭാഷ പൊന്‍തിടമ്പേറ്റി വന്ന് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ പോലെ കൈയടി നേടിയത്. സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്തിനാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോള്‍ തിടമ്പ് വയ്ക്കേണ്ടത്. തൃശ്ശൂര്‍ ഭാഷയിലൂടെ ക്ലാസിക് ചിത്രമാക്കി പ്രാഞ്ചിയെ അണിയിച്ചൊരുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പുണ്യാളന്‍ അഗര്‍ബത്തീസ് ഒരുക്കിയ രഞ്ജിത്ത് ശങ്കറിന് പിന്നീട് സ്വര്‍ണക്കോലം തന്നെ നല്‍കാം. ജോഷി എന്ന മാസ്റ്റര്‍ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്റെ 'പൊറിഞ്ചു മറിയം ജോസ്' എന്ന സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ് സിനിമയിലും 'മ്മടെ' ഭാഷ തന്നെയാണ്.

പോലീസ് അക്കാദമിയിലെ പാലമരം

തൃശ്ശൂര്‍: പദ്മരാജന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ഞാന്‍ ഗന്ധര്‍വന്‍ എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനായി കൂറ്റന്‍ പാല മരം വേണം. അതിനായി സംവിധായകനും അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരും അലഞ്ഞത് കുറച്ചൊന്നുമല്ല. സിനിമയിലുടനീളം പാലപ്പൂ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് നില്‍ക്കുന്ന പാലമരം ഒടുവില്‍ കണ്ടെത്തിയത് തൃശ്ശൂരിലെ പോലീസ് അക്കാദമിക്കുള്ളിലെ കാട്ടില്‍. ഇപ്പോഴും തല ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാലമരം.

1991-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഞാന്‍ ഗന്ധര്‍വന്‍ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയില്‍ ഒട്ടേറെ സീനുകളിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു പൂത്തുനില്‍ക്കുന്ന പാലമരം. പടര്‍ന്നു പന്തലിച്ച പാല മരവും പരിസരവും ചിത്രീകരണത്തിനു യോജിച്ചതു തന്നെയാണെങ്കിലും മറ്റൊരു പ്രശ്‌നം നേരിട്ടു. പാല പൂക്കുന്ന കാലമായിരുന്നില്ലന്ന്.

ഒടുവില്‍ ചിത്രത്തിന്റെ കലാസംവിധായകന്‍ തെര്‍മോക്കോള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പാലപ്പൂക്കള്‍ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. പാലമരത്തില്‍ പൂക്കള്‍ നൂലില്‍കെട്ടിത്തൂക്കി. കാറ്റില്‍ പാലപ്പൂക്കള്‍ കൊഴിയുന്ന രംഗം ചിത്രീകരിച്ചത് തെര്‍മോക്കോള്‍ പൂക്കള്‍ വിതറിയാണ്.

വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഷൂട്ടിങ് ഇല്ല



ലോക പൈതൃകപ്പട്ടികയിലിടം നേടിയ തൃശ്ശൂര്‍ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ സിനിമാ ചിത്രീകരണം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ക്ഷേത്ര മതില്‍ക്കെട്ടിനകത്തേക്ക് ക്യാമറയും അനുവദിക്കുന്നില്ല. തൃശ്ശൂര്‍ പൂരം സമയത്ത് ഇലഞ്ഞിത്തറ മേളം ചിത്രീകരിക്കാനായി മാത്രം വാര്‍ത്താ ചാനലുകളുടെ ക്യാമറ മാത്രമാണ് അനുവദിക്കുന്നത്.

ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തേക്കിന്‍കാട് മൈതാനത്ത് ചിത്രീകരണത്തിന് തടസ്സമില്ല. ചീട്ടുകളിയും സൊറ പറച്ചിലും കൈനോട്ടവും ചെസ് കളിയും സായാഹ്ന സവാരിയും കൊണ്ട് മുഖരിതമായ തേക്കിന്‍കാട് മൈതാനത്തിന്റെ മൂലയില്‍ എവിടെ ക്യാമറ വെച്ചാലും ജീവസുറ്റ ഫ്രെയിം ഉറപ്പ്. തേക്കിന്‍കാട് മൈതാനത്തെ ചുറ്റിയുള്ള തൃശ്ശൂര്‍ റൗണ്ടും മിക്ക ചലച്ചിത്രങ്ങളുടേയും വിജയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്.

