അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ താലിബാന്‍ അധികാരത്തിലേറിയതിനു പിന്നാലെ കൂട്ടപ്പലായനത്തിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്. പ്രാണരക്ഷാര്‍ഥം രാജ്യം വിട്ടുപോവാനായുള്ള ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ പരക്കംപാച്ചിലുകള്‍, വെടിയേറ്റു വീഴുന്ന മനുഷ്യര്‍, അനാഥമാക്കപ്പെട്ട ബാല്യങ്ങള്‍, അടിമകളാക്കപ്പെട്ട സത്രീകള്‍, അങ്ങനെ ലോകമനസാക്ഷിയെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തുന്ന ഭീകര ദൃശ്യങ്ങള്‍...

താലിബാന്‍ പിടിമുറുക്കുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും വലിയ വിലകൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. സംവിധായിക സഹ്‌റ കരീമി തന്റെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ലോകജനതയോട് കേണപേക്ഷിച്ച് പങ്കുവച്ച കത്ത് വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ഒരു ചലച്ചിത്രകാരിയെന്ന നിലയിലും ഒരു സ്ത്രീയെന്ന നിലയില്‍ സഹ്‌റ കരീമിയുടെ വാക്കുകളില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നത് കടുത്ത നിരാശയാണ്.

''അവര്‍ ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു, അനേകം കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, പെണ്‍കുട്ടികളെ അവരുടെ വധുക്കളാക്കി അവര്‍ വിറ്റു, വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ പേരില്‍ അവര്‍ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തി, അവര്‍ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാസ്യനടന്മാരില്‍ ഒരാളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു, അവര്‍ ഒരു ചരിത്രാതീത കവിയെ കൊന്നു.

എന്റെ രാജ്യത്ത് ഒരു ചലച്ചിത്രകാരിയെന്ന നിലയില്‍ ഞാന്‍ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതെല്ലാം വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. താലിബാന്‍ ഏറ്റെടുത്താല്‍ അവര്‍ എല്ലാ കലയും നിരോധിക്കും. ഞാനും മറ്റ് സിനിമാക്കാരും അവരുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റില്‍ അടുത്തതായിരിക്കാം. അവര്‍ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ വലിച്ചെറിയും, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളുടെയും ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളുടെയും നിഴലിലേക്ക് ഞങ്ങള്‍ തള്ളപ്പെടും, ഞങ്ങളുടെ ആവിഷ്‌കാരം നിശബ്ദതയിലേക്ക് അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെടും.''

സഹ്‌റ കരീമി പറയുന്നത് പോലെ അഫ്ഗാനിലെ സിനിമാലോകം ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയതും കെട്ടിപ്പടുത്തതുമെല്ലാം ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകര്‍ന്നടിയുകയാണ്.

അഫ്ഗാന്‍ സിനിമയിലെ സ്ത്രീപ്രാതിനിധ്യം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി വര്‍ധിച്ചിരുന്നു. ലീന അലം, ആമിന ജഫാരി, സബാ സഹര്‍, മറീന ഗുല്‍ബഹാരി.. അഫ്ഗാന്‍ സിനിമയില്‍നിന്ന് ലോകശ്രദ്ധനേടിയ വനിതകളാണ്. സംവിധാനരംഗത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ആദ്യ അഫ്ഗാന്‍ വനിത കൂടിയാണ് സബ. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാന്‍ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഭരണകൂടത്തിന് താഴെ വനിതാസിനിമാപ്രവര്‍ത്തകരുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിടെ അഫ്ഗാന്‍ സിനിമയില്‍ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത്. ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇറാനിയന്‍ സംവിധായകന്‍ മൊഹ്‌സിന്‍ മഖ്മല്‍ബഫിന്റെ കാണ്ഡഹാര്‍ (2001) കാന്‍സ് ചലച്ചിത്രമേളയില്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യ അഫ്ഗാന്‍ ചിത്രമായിരുന്നു. സിദ്ദിഖ് മാര്‍മകിന്റെ ഒസാമ 2003-ല്‍ ഗോള്‍ഡന്‍ ഗ്ലോബ് പുരസ്‌കാരം നേടി. സാം ഫ്രഞ്ചിന്റെ ബുസ്‌കഷി ബോയ്‌സ് ഓസ്‌കാര്‍ നാമനിര്‍ദ്ദേശം നേടി.

എ ലെറ്റര്‍ ടു ദ പ്രസിഡന്റ്, ഇമാന്‍ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളില്‍ പ്രേക്ഷകപ്രീതി നേടിയ ചിത്രങ്ങളാണ്. അഫ്ഗാനിലെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളിലും വിഷയമായത്. മനുഷ്യരുടെ മാനസികോല്ലാസത്തിന് ഉതകുന്ന എല്ലാ വഴികളും താലിബാന്‍ കൊട്ടിയടക്കുമ്പോള്‍ അഫ്ഗാന്‍ സിനിമ ശരശയ്യയിലാണ്... ഇനി ഒരു ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പ് ഉണ്ടാകുമോ....?

