ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ നടന്ന് കപ്പലണ്ടി വിൽക്കുമ്പോഴും സുബൈറിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നീളും. കർട്ടൻ ഉയർന്നാൽ കച്ചവടം നിർത്തി ഉത്സവപ്പറമ്പിൽത്തന്നെ ഇരിക്കും. മിമിക്രിയോടായിരുന്നു പ്രേമം. അരങ്ങിൽ മിമിക്രിയാണെങ്കിൽ, കച്ചവടം നിർത്തിവെയ്ക്കും. ‘എന്നെങ്കിലുമൊരിക്കൽ അതുപോലെ സ്റ്റേജിൽ മിമിക്രി അവതരിപ്പിക്കണം. അതായിരുന്നു അന്ന് മോഹം...’-സുബൈർ പറയുന്നു.

ഒടുവിൽ അത് അങ്ങനെതന്നെ സംഭവിച്ചു. മിമിക്രി വേദിയിൽ സുബൈർ എത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല, തിളങ്ങുകയും ചെയ്തു. ‘സുബൈർ കൊച്ചി’ എന്ന് നാട്ടിലറിയപ്പെട്ടു. കപ്പലണ്ടിക്കച്ചവടം വിട്ടു. ഉത്സവക്കാലമായാൽ വേദിയിൽനിന്ന് വേദിയിലേക്ക് ഓട്ടമായി... വിശ്രമമില്ലാത്ത പാച്ചിൽ. സിനിമയും സുബൈറിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നെങ്കിലും അത് ഒരിക്കലും സത്യമാകില്ലെന്നുതന്നെ കരുതി.

ഒന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ സുബൈറിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചതാണ്. ആറാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു. പിന്നെ ജീവിതഭാരമായി. അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടം. കലയുടെ പിറകെ നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ, ദാരിദ്ര്യം അതിന് അനുവദിച്ചില്ല. അപ്പോ ഴാണ് പല പല ജോലികളിലെത്തിയത്. മിമിക്രി കുറഞ്ഞപ്പോൾ. തെരുവിൽ പാടാനിറങ്ങി. പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാസഹായം തേടിയുള്ള യാത്ര. അതൊരു ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനമായിരുന്നു. പത്ത് വർഷത്തോളം തുടർച്ചയായി സുബൈർ തെരുവിൽ പാടി. നിരവധി രോഗികൾക്ക് സഹായമെത്തിച്ചു. ഒടുവിൽ തെരുവിലെ പാട്ടുപരിപാടി കച്ചവടമായി മാറിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ സുബൈർ രംഗം വിട്ടു. അങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ അവസരം തേടി ഇറങ്ങിയത്. പല സിനിമകളിലും ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇടയ്ക്ക് പരസ്യചിത്രങ്ങൾ... കോമഡി ആൽബങ്ങൾ. അക്കാലത്ത് ചെയ്ത 'പൂങ്കോഴി മാരൻ' എന്ന കോമഡി ആൽബം ശ്രദ്ധേയമായി.

സിനിമ എല്ലാക്കാലത്തും വലിയ മോഹമായി മനസ്സിൽക്കിടന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് സിനിമാലോകത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു വിളി. ‘മട്ടാഞ്ചേരി’ എന്ന സിനിമയിൽ ചെറിയൊരു വേഷം. വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. പടം പക്ഷേ, പരാജയപ്പെട്ടു. സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചെങ്കിലും നാട്ടുകാർപോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല.

ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലാതായി. അങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായത്. അങ്ങനെ ജീവിതം ഓടുന്നതിനിടയിലാണ് വീണ്ടുമൊരു വിളി. എറണാകുളത്ത് ഹോട്ടലിൽ പുതിയ സിനിമയിലേക്ക് നടന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അഭിമുഖം നടക്കുന്നു. ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ പുതിയ സിനിമ. അവിടെ ചെന്നു, ഭാഗ്യത്തിന് അവർ പരിഗണിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഇൗ.മ.യൗ. എന്ന ചിത്രത്തിൽ അവസരം കിട്ടിയത്. ‘ലാസർ’എന്ന ഏഷണിക്കാരന് സുബൈർ ജീവൻ നൽകി. ചിത്രത്തിൽ മുഴുനീള കഥാപാത്രമാണ് ലാസർ. പ്രധാന റോളുകളിലൊന്ന്. അങ്ങനെ സിനിമാനടനാകുക എന്ന മോഹവും നടന്നു. പിന്നീട് ‘കുമ്പാരീസ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലും അഭിനയിച്ചു. ‘ഒരു കടത്തനാടൻ കഥ’യിലും അഭിനയിച്ചു. ഇപ്പോൾ ‘സേതു’ എന്ന ചിത്രത്തിലും സുബൈറുണ്ട്.

‘ജമീലയുടെ പൂങ്കോഴി’ എന്ന ചിത്രത്തിലും നല്ലവേഷം കിട്ടി-നായകന്റെ അച്ഛന്റെ വേഷം. ഓട്ടോഡ്രൈവറുടെ ജോലിക്കൊപ്പമാണ് ‘സേതു’വിൽ അഭിനയിച്ചത്. പുതിയ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോഴും ഓട്ടോയെ കൈവിട്ടില്ല. ‘ഷൂട്ട് ഉള്ളപ്പോൾ ഓട്ടോയിൽനിന്ന്‌ ഇറങ്ങും. അതുകഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുവന്നാൽ ഓട്ടോ എടുക്കും, ഓടും..’ -സുബൈർ പറയുന്നു. ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളും ഉമ്മയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സുബൈറിന്റെ കുടുംബം. ഭാര്യ നസീമ മത്സ്യസംസ്കരണശാലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സുലേഖയാണ് ഉമ്മ. മക്കളായ സുമയ്യ, സുഫീന എന്നിവരെ വിവാഹംകഴിച്ചയച്ചു.

ഉണ്ടായിരുന്ന വീട് പുതുക്കിപ്പണിയാനായി പൊളിച്ചു. പക്ഷേ, പുതിയത് പണിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ പള്ളുരുത്തിയിൽ വാടകവീട്ടിലാണ് താമസം. വീട് നിർമാണത്തിന് സർക്കാർസഹായം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. ‘കഷ്ടകാലം മാറുന്നില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം.’-സുബൈർ പറയുന്നു. സിനിമയിൽ തനിക്കൊരു കാലമുണ്ടെന്നുതന്നെ കരുതുകയാണ് സുബൈർ. അത് തന്നെ തേടിവരുമെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതുവരെ ജീവിക്കാൻ ഓട്ടോയുണ്ടല്ലോ... സുബൈർ ചിരിക്കുന്നു.

Content Highlights: subair Actor, story of Junior artist Cinema, drives an auto rickshaw to win bread and butter, ea ma yau Film