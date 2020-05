ഓര്‍മയായിട്ട് 13 വര്‍ഷമായെങ്കിലും ഇന്നും ഓര്‍മയില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ ഒരു പിടി നല്ല കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ബാക്കി വെച്ച് പോയ നടനാണ് ഒടുവില്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍. നിഷ്‌കളങ്കമായ ഭാവാഭിനയം കൊണ്ട് മലയാളികള്‍ എന്നും നെഞ്ചിലേറ്റിയ ചുരുക്കം ചില അഭിനേതാക്കളില്‍ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. എടുത്ത് പറയാന്‍ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലര പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട അഭിനയജീവിതത്തിലുള്ളത്. അങ്ങനെയൊരു കഥാപാത്രമാണ് രഘുനാഥ് പലേരി തിരക്കഥയെഴുതി സത്യന്‍ അന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത 'പൊന്‍മുട്ടയിടുന്ന താറാവി'ലെ 'പശുവിനെ കളഞ്ഞ പാപ്പി'. ഒടുവിലിന്റെ ഓര്‍മദിനത്തില്‍ 'പാപ്പി'യെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രീകരണഓര്‍മകള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ തിരക്കഥാകൃത്ത്.

'ഇന്ന് ശ്രീ ഒടുവില്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഓര്‍മ്മ ദിനം. നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ ഓര്‍ക്കാന്‍ കഴിയില്ല. എന്തൊരു ചടുലതയാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്കും നല്‍കിയിരുന്നത്. 'പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവി'ല്‍ അദ്ദേഹം മനോഹരമാക്കിയ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് പശുവിനെ കളഞ്ഞ പാപ്പി. അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് വേളയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂട്ടം കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇടവേളയില്‍ എപ്പോഴോ അദ്ദേഹം അരികില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ മാമുക്കോയയോട് സംഭാഷണമധ്യേ ആവേശത്തോടെ പറയുന്നത് ഞാന്‍ കേള്‍ക്കുകയുണ്ടായി.

'ഇതിലെ പാപ്പി ശരിക്കും പശുവിനെ കളഞ്ഞ പാപ്പിയാണ്.' അത് കേള്‍ക്കെ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. അതേ സംഭാഷണം ആ തിരക്കഥയില്‍ ഒരിടത്ത് പാപ്പി ഹാജിയാരുടെ ബീവി കല്‍മേയിയോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാന്‍ അത് ഒടുവിലിനോട് അപ്പോള്‍ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒടുവിൽ ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു, അതു മറക്കാൻ പറ്റില്ല. തിരക്കഥയിലെ പാപ്പിയുടെ സംഭാഷണം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു.

'കല്‍മേയിത്താത്താ.. കല്‍മേയിത്താത്താ.. ഇത് ഞാനാണ് പശുവിനെ കളഞ്ഞ പാപ്പി' അത് കേട്ടാണ് കല്‍മേയിത്താത്താ വാതില്‍ തുറക്കുന്നതും, പാപ്പി ഞെട്ടുന്നതും, കല്‍മേയിത്താത്ത ഹാജിയാരെ രക്ഷിക്കാന്‍ ഓടുന്നതും എല്ലാം.

കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേ അതിനെ വിശദമായ ഡയമന്‍ഷനില്‍ കാണുവാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നടനെ നടനത്തില്‍ മഹാനാക്കുന്നത്.

