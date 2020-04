നടൻ ശശി കലിം​​ഗയുടെ വേർപാടിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് നടൻ ഇന്നസെന്റ്. ഒരു നല്ല നടൻ എന്നതിലുപരി നല്ല മനുഷ്യൻ കൂടിയായിരുന്നു ശശി കലിം​ഗയെന്ന് ഇന്നസെന്റ് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോമിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ ആന്റ് ദ സെയിന്റെ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ശശി കലിം​ഗയും ഇന്നസെന്റും ആദ്യമായി ഒരുമിച്ചഭിനയിച്ചത്. അതെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകളും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.

ഇന്നസെന്റിന്റെ വാക്കുകൾ

ശശി കലിം​ഗ സിനിമയേക്കാൾ നാടകങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ നാടകങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ നാടകരം​ഗത്ത് അദ്ദേഹം പ്ര​ഗത്ഭനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച ഒരുപാടാളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രഞ്ജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ ആന്റ് ദ സെയിന്റ് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എന്നോടൊപ്പം ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചത്. പ്രാഞ്ചിയേട്ടന്റെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരനാണ് ശശികലിം​ഗയുടെ ഇയ്യപ്പൻ എന്ന കഥാപാത്രം. ഞാൻ പ്രാഞ്ചിയുടെ സുഹൃത്ത് മേനോനും. ഈയ്യപ്പനും മേനോനും തമ്മിൽ വലിയ ചേർച്ചയിൽ അല്ലതാനും.

പ്രാഞ്ചിയുടെ തല്ലുകൊണ്ട് മേനോൻ വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സീനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈയ്യപ്പൻ ചന്തയിൽ പോയി സാധനങ്ങളുമായി വീടിനകത്തേക്ക് കയറുന്നു. അപ്പോൾ ഈയ്യപ്പന്റെ ഡയലോ​ഗുണ്ട് ''ഉണ്ണാൻ നിക്കണില്ലേ...'' ആ ഡയലോ​ഗ് ഞാൻ രഞ്ജിത്തിനോട് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെയ്യിച്ചതാണ്. രഞ്ജിത്ത് അത് ശശിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ശശി അത് സ്വാഭാവികമായി ഭം​ഗിയായി പറയുകയും ചെയ്തു. പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ‍ വലിയ വിജയമായതിൽ ശശിക്കും കാര്യമായ പങ്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല നടനാണെന്ന് തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശശി കലിം​ഗ. സാധുവായ മനുഷ്യനുമായിരുന്നു. സിനിമയിൽ വന്ന് വലിയ തിരക്കുള്ള നടനായിട്ടും അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമുണ്ടായില്ല. അമ്മ സം​ഘടന ശശിക്ക് മാസം 5000 രൂപ വച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു, അതിൽ ഞാനുള്ള കാലത്ത്. ഇപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. എനിക്ക് പണം വേണം എന്നൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ശശി വന്നിട്ടില്ല.

ശശിയുടെ വിയോ​ഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിനെ നഷ്ടമായി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ....

Content HIghlights: actor Innocent shares memory of Sasi Kalinga after his demise, pranchiyettan and the saint Movie, mammootty, Ranjith, comedy