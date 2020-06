ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് സപ്നയുടെ ​ഗേറ്റ് അടച്ചപ്പോൾ അതിനി തുറക്കില്ലെന്ന് തൃശ്ശൂരുകാര്‍ കരുതിയില്ല. സപ്‌ന തിയേറ്റർ ഇനി തൃശ്ശൂരിലെ സിനിമാചരിത്രത്തിന്റെ ഭാ​ഗമാവുകയാണ്. അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ആശ്രയകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് സപ്ന തിയേറ്റർ. ആഘോഷവും ആർപ്പുവിളികളും ഉന്തും തള്ളുമൊക്കെയായി കയറി വരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിനെ വരവേൽക്കാൻ സ്വരാജ് റൗണ്ടിലെ നെഹ്റു പാർക്കിന് എതിർവശത്തുള്ള ആ കെട്ടിടത്തിലെ ഇരുമ്പു​ഗേറ്റ് ഇനി ഒരിക്കലും തുറക്കില്ല. ലോക്ക് ഡൗണിനിടെ സിനിമാമേഖലയൊട്ടൊന്നാകെ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്പ്ന തിയേറ്റർ കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു. എന്നന്നേക്കുമായി.

കോവിഡ് ഭീതിയിൽ തൃശ്ശൂർ പൂരം വേണ്ടെന്ന് വച്ചപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക തൃശ്ശൂർകാരും അനുഭവിച്ച ഒരു വേദനയുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് സമാനമായ വേദനയാണ് സപ്നയുടെ അടച്ചുപൂട്ടലും സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ഓർമകൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന സപ്ന പൂട്ടി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ ആരും ആ​ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ ഭാ​ഗമായി തിയേറ്ററുകൾക്ക് ഷട്ടർ വീണപ്പോൾ സപ്ന ഇനി തുറക്കില്ലെന്ന് ആരും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയിരുന്നില്ല.

തിയേറ്റർ ഇരിക്കുന്ന കെട്ടിടം വ്യാപാരസമുച്ചയമായിമാറും. ലോകമെമ്പാടും വ്യാപാരശൃംഖലകളുള്ള തൃശ്ശൂരിലെ ഗ്രൂപ്പ് തിയേറ്റർ സ്വന്തമാക്കി. 81 വർഷംമുൻപ് രാമവർമ തിയേറ്റർ എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങിയ സിനിമാശാലയാണ് പിന്നീട് സപ്‌ന തിയേറ്ററായത്. 43 വർഷംമുൻപ് രാമവർമ തിയേറ്റർ വാങ്ങിയ പുതിയ ഉടമ സപ്‌ന തിയേറ്ററാക്കി മാറ്റി. തൃശ്ശൂരിലും കോഴിക്കോട്ടും എറണാകുളത്തും സിനിമ തിയേറ്ററുകൾ നിർമിച്ച കാട്ടൂക്കാരൻ ജോസിന്റെയും മകൻ കുഞ്ഞിപ്പാലുവിന്റെയും ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നു തൃശ്ശൂരിലെ സപ്നയും. തിയേറ്ററിൽ അവസാനം പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ദുല്‍ഖര്‍ സൽമാൻ നായകനായ തമിഴ് ചിത്രം ‘കണ്ണും കണ്ണും കൊള്ളയടിത്താൽ’ എന്ന സിനിമയാണ്‌.

"വിഷമമുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സംഭവിക്കും. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു. അടുപ്പിച്ച് രണ്ടു വർഷങ്ങൾ പ്രളയം വന്നതോടെ എല്ലാം തകിടം മറഞ്ഞു. കൂണുകൾ പോലെ മൾട്ടിപ്ലക്സുകൾ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ പോലും മുളച്ചു പൊന്തിയതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരമുള്ള ഒരു മേഖലയായി തിയേറ്റർ വ്യവസായം മാറി. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വരുമാനത്തിലും കാര്യമായ കുറവ് സംഭവിച്ചു. അതിനിടെയാണ് കോവിഡ് ഭീതിയെ തുടർന്ന് ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തിയേറ്റർ പഴയപടി പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കാൻ വലിയ തുക മുടക്കേണ്ടി വരും. ഇനി മുടക്കിയാൽ തന്നെ ആളുകൾ കുറച്ചുകാലം തിയേറ്ററുകളിൽ വന്ന് സിനിമ കാണാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്നതും സംശയമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇതാണ് ആ സമയം.

"സപ്ന വിറ്റുവെങ്കിലും ജോസ് ഇനി തുറക്കും. പാരമ്പര്യമായി തിയേറ്റർ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. തലമുറകൾക്ക് മുൻപ് തുടങ്ങി വച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പൂർണമായും ഈ മേഖല കെെവിട്ടുകളയാൻ‌ മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല"- സപ്നയുടെ ഉടമ മോഹൻ പോൾ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Sapna Theatre In Thrissur permanently shuts down, single screen theater, nostalgic memories of Cinema Lovers