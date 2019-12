മലയാളത്തിന്റെ ചോക്കലേറ്റ് നായിക റോമയ്ക്ക് ഇനി ഒരു എച്ച് കൂടുതല്‍. Roma എന്ന എഴുത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം H കൂടി ചേര്‍ത്തു. Roma അതോടെ Romah ആയി മാറി. കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവര്‍ഷമായുള്ള സംഖ്യാജ്യോതിഷപഠനമാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിന് പിന്നില്‍.

പ്രവീണ്‍ പൂക്കാടന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന വെള്ളേപ്പം എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഒരിടവേളയ്ക്കുശേഷം തിരിച്ചെത്തുകയാണ് റോമ.

ആ എച്ചിന് പിന്നില്‍

മൂന്നുവര്‍ഷം മുന്‍പ് ജയറാമിനൊപ്പം അഭിനയിച്ച സത്യയായിരുന്നു റോമയുടെ അവസാന ചിത്രം. അതിനുശേഷമുണ്ടായ ഇടവേളയില്‍ പഠിക്കാനായിരുന്നു സമയം ചെലവഴിച്ചത്. സംഖ്യാജോതിഷവും (Numerology) വാസ്തുവും ജോതിഷവുമെല്ലാം റോമയുടെ പഠനവിഷയമായി. ഇതിനായി താരം കുറെ പഠനങ്ങള്‍ നടത്തി. ഈ വിഷയങ്ങളില്‍ മികവുള്ള ഗുരുക്കന്‍മാരെയും കണ്ടുമുട്ടി.

എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും ഓരോ ഗുരുക്കന്‍മാരുണ്ടായിരുന്നു. അതോടെ ഈ മേഖലയോട് റോമയ്ക്ക് ഇഷ്ടംകൂടി. പഠനം ആഴത്തിലായപ്പോള്‍ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും നമ്പറിനും വിലയുണ്ടെന്ന് താരത്തിന് തോന്നി. ഇതോടെ സ്വന്തം പേരിലും തിരുത്തുവന്നു. റോമയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരു എച്ച് കൂടി. ഇതിന്റെ ഫലം ജീവിതത്തിലൂടെ അറിയാം എന്നാണ് പക്ഷം. പേര് മാറ്റല്‍ ബോളിവുഡടക്കമുള്ള മേഖലയില്‍ സജീവമാണെന്നാണ് താരത്തിന്റെ അഭിപ്രായം.

ചിത്രത്തില്‍ വരുന്നതിന് മുന്‍പുവരെ റോമയ്ക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍, താരത്തിന്റെ പേരില്‍ നിരവധി വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനില്‍വെച്ച് സഹതാരങ്ങളായ നൂറിന്‍ ഷെരീഫ്, അക്ഷയ് രാധാകൃഷ്ണന്‍, സംവിധായകന്‍ പ്രവീണ്‍ എന്നിവരുടെ നിര്‍ബന്ധംകൊണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു. ഇപ്പോള്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ സജീവം. എന്നാല്‍, ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍നിന്ന് ഇപ്പോഴും അകലം പാലിക്കുകയാണ് താരം.

വെള്ളേപ്പവും സാറയും

തൃശ്ശൂരില്‍ വെള്ളേപ്പം കച്ചവടം നടത്തുന്ന സാറ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് റോമ 'വെള്ളേപ്പം' സിനിമയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ, അക്ഷയ് രാധാകൃഷ്ണന്‍, നൂറിന്‍ ഷെരീഫ്, ലിയോണ ലിഷോയ് എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ മികച്ച വേഷങ്ങളിലുണ്ട്. പുതുമുഖം ജീവന്‍ലാലാണ് തിരക്കഥ.

റോമ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായെത്തുന്ന വെള്ളേപ്പം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു.

