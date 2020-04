ബോളിവുഡ് നടന്‍ ഋഷി കപൂറിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ച് കുടുംബം. ഒരിക്കലും കണ്ണീരോടെ ആരും തന്നെ ഓര്‍ക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിര്‍ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നും ചിരിയോടെമാത്രം എല്ലാവരും ഓര്‍ക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചതെന്നും കുടുംബം പറയുന്നു. മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച് പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇവ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

അവസാനശ്വാസം വരെ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. ഡോക്ടര്‍മാരോടൊക്കെ തമാശകള്‍ പറഞ്ഞ്, അവരെ രസിപ്പിച്ച്... ഒരു തരത്തിലുള്ള ദുഖവും അദ്ദേഹത്തെ അലയിട്ടില്ല- കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

കുറിപ്പിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം:

ലുക്കീമിയക്കെതിരെയുള്ള രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഋഷി കപൂര്‍ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 8.45-ന് നമ്മളെ വിട്ടു പോയി. ആശുപത്രിയിലും എല്ലാവരും രസിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാരും നഴ്‌സുമാരും പറയുന്നു.

വളരെ ഉത്സാഹഭരിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രണ്ട് വര്‍ഷം രണ്ട് നാടുകള്‍ക്കിടയിലെ ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിലും അദ്ദേഹം ജീവിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു. കുടുംബം, സുഹൃത്തുക്കള്‍, ഭക്ഷണം, സിനിമ ഇത് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസില്‍. ഈ സമയങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടവര്‍ക്കെല്ലാം ആശ്ചര്യമായിരുന്നു. അസുഖത്തിനെ ഒരു നിമിഷം പോലും കീഴ്‌പെടുത്താന്‍ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകരുടെ സ്‌നേഹത്തിനോട് എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദിമാത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടുപോയെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും ചിരിയോടെ ഓര്‍ക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്, കണ്ണീരോടെയല്ല എന്ന് എല്ലാവരും മനസിലാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിലും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവര്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഖവും വേദനയും ഞങ്ങള്‍ മനസിലാക്കുന്നു. പൊതുയിടങ്ങളില്‍ കൂട്ടം കൂടുന്നതിനും ഇഷ്ടാനുസരണം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും നിരവധി വിലക്കുകളുണ്ട്. അതിനാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ആരാധകരോടും അഭ്യുദയാകാംക്ഷികളോടും, സുഹൃത്തുക്കളോടും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്നും അതനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹവും അത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

