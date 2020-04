ഇത് ഒരു ഓല ടാക്കീസിന്റെ കഥയാണ്. ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഒരാളിന്റേയും ...

കൂത്തുപറമ്പില്‍ നിന്നും ഏഴ് കിലോമീറ്റര്‍ ഉള്ളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാല്‍ വേങ്ങാട് എന്ന ഒരു ചെറിയ ഉള്‍ഗ്രാമത്തിലെത്തും. അവിടെ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ വിശുദ്ധി പോലെ ഗതകാല പ്രൗഢി വിളിച്ചോതി ഒരു ഓല ടാക്കീസ് ഉണ്ട്. എന്നും മുടങ്ങാതെ ഓരോ ഷോയ്ക്കും ആളുകളെത്തുന്ന, ആള് കുറവാണ് എന്നു പറഞ്ഞ് വന്നവരെ തിരിച്ചുവിടാത്ത ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്വന്തം റാണി ടാക്കീസ്.

പി.ശ്രീധരന്‍ എന്ന സിനിമാപ്രേമി 1981 ല്‍ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം. അന്ന് 400 സീറ്റുകളുമായി ആദ്യ ഷോ കളിച്ച ടാക്കീസിലെ ആദ്യ ചിത്രം ലാവ ആയിരുന്നു. അന്ന് അഞ്ചാം വയസ്സില്‍, ഉടമസ്ഥനായ അച്ഛന്റെ കൈയ്യും പിടിച്ച് ആദ്യ ഷോ കാണാന്‍ പോയത്, ശ്രീജിത്തിന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായി ഓര്‍മയുണ്ട്. ആ അഞ്ചുവയസ്സുകാരനാണ് ഇന്ന് റാണി ടാക്കീസിന്റെ അമരക്കാരന്‍. പി ശ്രീജിത്ത്.

റാണി ടാക്കീസിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമാണ് അന്നത്തെ ആ അഞ്ചു വയസ്സുകാരന്‍ ഇപ്പോള്‍. സിനിമ കാണാന്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് ടിക്കറ്റ് നല്‍കി, ഡോറില്‍ ആളെ കയറ്റി വിട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാബിനില്‍ എത്തി പ്രൊജക്ടര്‍ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത്, ഷോ കഴിഞ്ഞ് ആളുകള്‍ മടങ്ങുമ്പോള്‍ ടാക്കീസ് ക്ലീന്‍ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഉടമസ്ഥന്‍ മടങ്ങുന്നത്. ശരിക്കും ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടം. ഇപ്പോള്‍ 250 സീറ്റുകള്‍ ഉള്ള റാണി ടാക്കീസിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ദിവസം ഓടിയ ചിത്രം പുലി മുരുകന്‍ ആണ്. 28 ദിവസം. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കളക്ഷന്‍ നേടിയ ചിത്രവും അത് തന്നെ. 50 രൂപയാണ് നിലവില്‍ ടിക്കറ്റ് ചാര്‍ജ്ജ് !

ഷോകളിക്കേണ്ട ചിത്രം ചാര്‍ട്ട് ചെയ്ത്, വിതരണക്കമ്പനി ഓഫീസിലെത്തി റേറ്റ് സംസാരിച്ചുറപ്പിച്ച് പോസ്റ്റര്‍ വാങ്ങിപ്പോകുന്നത് ശ്രീജിത്ത് തന്നെ. അന്നും, ഇന്നും റാണിയില്‍ ക്യാന്റീന്‍ ഇല്ല. പണ്ട്കാലത്ത് ഇടവേളയില്‍ നിലക്കടലപ്പൊതി വില്‍പ്പന ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് തീയേറ്റില്‍ പോസ്റ്റര്‍ ഒട്ടിച്ചിരുന്ന സദാനന്ദനായിരുന്നു കച്ചവടം. ഇപ്പോള്‍ അതില്ല. ഹയര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത്. ഏത് ചിത്രമായാലും, വലിയ ചിത്രമോ, ചെറിയ ചിത്രമോ ഏതോ ആവട്ടെ, പ്രദര്‍ശനം ഹയര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍.

പി ശ്രീജിത്ത്

അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയെത്തുന്ന ആര്‍ക്കും ഷോ ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോവേണ്ടി വരുന്നില്ല. അഞ്ച് പേരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടെങ്കില്‍ ഷോ കളിച്ചിരിക്കും. അഞ്ചരക്കണ്ടി, വട്ടിപ്രം, കണവക്കല്‍, കോയിലോട്, കണ്ണാടി വെളിച്ചം, കീഴല്ലൂര്‍, പാലാ ബസ്സാര്‍.... തുടങ്ങി ടാക്കീസിന്റെ അന്‍പത് കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ റാണിയിലെ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റര്‍ ഉണ്ടാവും. പോസ്റ്റര്‍ ഒട്ടിക്കുന്നതും, ഉടമസ്ഥനായ ശ്രീജിത്ത് തന്നെ.

അച്ഛന് പ്രായമായതോടെയാണ് ശ്രീജിത്ത് ധൈര്യപൂര്‍വ്വം ഈ വണ്‍മാന്‍ ഷോ കളിച്ചു നോക്കിയത്. ആ ഷോ പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടില്ല.. കോവിഡ് കാലം കഴിയുമ്പോള്‍ സ്വന്തം ടു വീലറില്‍ പോസ്റ്ററും, പശയുമായി ശ്രീജിത്ത് ഇറങ്ങും, റാണിയിലെ തിരശ്ശീലയിലെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ വരവറിയിച്ചു കൊണ്ട്...

ഷാജി പട്ടിക്കര

Content Highlights: rani talkies in Kannur is one of the oldest theaters in kerala