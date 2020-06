ജോര്‍ദാനില്‍ ആടുജീവിതത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ സംവിധായകന്‍ ബ്ലെസിയും സംഘവും ക്വാറന്റൈനിലാണ്‌. കോവിഡ് പരിശോധനകളെല്ലാം നടത്തി ഏകാന്തവാസത്തില്‍ കഴിയുന്ന ബ്ലെസ്സിയെകുറിച്ചോര്‍ത്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയൊരു ചിത്രം മനസ്സിലേക്ക് കയറിവന്നത്.

2006 ല്‍ പളുങ്ക് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയുണ്ടായ സംഭവമാണ് ചിത്രത്തിനാധാരം. ചിത്രഭൂമിയ്ക്കായി ഫോട്ടോപകര്‍ത്താന്‍ ബൈജു.പി.സെന്നിനേയും കൂട്ടി സെറ്റുകളില്‍ നിന്ന് സെറ്റുകളിലേക്ക് ഓടിനടന്ന കാലം. കാഴ്ച, തന്മാത്ര എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ബ്ലെസി ശ്രദ്ധേയനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തുടക്കം മുതല്‍ ചിത്രഭൂമിയുമായി വലിയ സൗഹൃദമാണ്, അദ്ദേഹം വിളിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അന്ന് തൊടുപുഴയിലെ പളുങ്കിന്റെ സെറ്റിലേക്ക് ചെന്നത്. അവിടെ ഒരു ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ചിത്രീകരണം.

മമ്മൂട്ടിയും ലക്ഷ്മി ശര്‍മ്മയും അമ്പിളി ചേട്ടനും ബാലതാരങ്ങളായ നസ്രിയയും നിവേദിതയും സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയുടെ ഓരോ വിശേഷങ്ങളും ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ഫോട്ടോകള്‍ പകര്‍ത്തിയും സമയം മുന്നോട്ട് പോയി.

അതിനിടെ പെട്ടെന്നാണ് ബ്ലെസിക്ക് എന്തോ ക്ഷീണം പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ലൊക്കേഷന്‍ ആശുപത്രിയായതിനാല്‍ ചികിത്സകിട്ടാന്‍ താമസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നഴ്‌സ് ഓടിവന്ന് ബ്ലഡ് പ്രഷര്‍ പരിശോധിച്ചു. എല്ലാവരുടേയും മുഖം വാടിയ ആ നിമിഷങ്ങളും എന്റെ ക്യാമറ ഒപ്പിയെടുത്തു.

രക്തസമ്മര്‍ദ്ദത്തെതുടര്‍ന്നുണ്ടായ പ്രയാസമാണ് ബ്ലസ്സിയെ തളര്‍ത്തിയത്. സംവിധായന്റെ മാനസികപ്രയാസങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ശരീരം പഠിച്ചുവരുന്നേയുള്ളു എന്നായിരുന്നു ബ്ലെസ്സിയുടെ കമന്റ്. അല്‍പ്പനേരത്തെ വിശ്രമത്തിന് ശേഷം ഷൂട്ടിങ് പുനരാരംഭിച്ചു.

പളുങ്കിന്റെ ഷൂട്ടിങ് സ്റ്റിലുകളും വാര്‍ത്തയും പിന്നീട് ചിത്രഭൂമിയില്‍ വലിയ രീതിയില്‍ തന്നെ അച്ചടിച്ചു വന്നെങ്കിലും ബ്ലെസിയുടെ ആ 'ബ്ലഡ് പ്രഷര്‍' പടം എന്റെ ശേഖരത്തില്‍ തന്നെ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

14 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം ബ്ലെസി തന്റെ സ്വപ്‌ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ തിരക്കിലാണ്. ആ ചിത്രീകരണ വഴിയില്‍ വെല്ലുവിളികള്‍ അതിജീവിച്ച് അദ്ദേഹവും സംഘവും മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. ആടുജീവിതം മലയാള സിനിമയിലെ നാഴികക്കല്ലായി മാറും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Content Highlights: Photographer VP Praveen Kumar recollects an old incident which is connected with director blessy