ഓസ്‌കറടക്കം നിരവധി അവാര്‍ഡുകള്‍ വാരിക്കൂട്ടിയ കോയന്‍ സഹോദരന്‍മാരുടെ ( ജോയല്‍,എഥാന്‍ )'നോ കണ്‍ട്രി ഫോര്‍ ഓള്‍ഡ് മെന്‍' എന്ന സിനിമ 2007-ലാണ് റിലീസായത്. കോര്‍മാക് മക്കാര്‍ത്തിയുടെ ഇതേ പേരിലുള്ള നോവലില്‍ (2005)നിന്നും ഒരു ക്ലാസിക് മെനഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇരുവരും. കോയന്‍ സഹോദരന്‍മാരുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സിനിമ എന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ചിത്രം. ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ പത്തു മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്നെന്ന ബഹുമതിയടക്കം നിരവധി അവാര്‍ഡുകള്‍ ആണ് ചിത്രം നേടിയത്. 109 അവാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ചിത്രം നാല് ഓസ്‌കറടക്കം 76 അവാര്‍ഡുകളാണ് നേടിയത്.

1980-കളാണ് സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം. പശ്ചിമ ടെക്സസിലെ മരുഭൂമിയില്‍ മാനുകളെ വേട്ടയാടുന്നതിനിടെ ലെവ്ലിന്‍ മോസ്സ് (ജോഷ് ബ്രോലിന്‍) എന്ന വെല്‍ഡര്‍ മയക്കുമരുന്നു മാഫിയകള്‍ ഏറ്റുമുട്ടി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തുന്നു. മൃതദേഹങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് മാറി രണ്ട് മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ അടങ്ങുന്ന ഒരു പണപ്പെട്ടി അയാള്‍ക്ക് ലഭിച്ചു. ഇത് വീണ്ടെടുക്കാനായി മയക്കുമരുന്നു മാഫിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകള്‍ അന്റേണ്‍ ചിഗുര്‍ (ഹാവിയര്‍ ബാര്‍ഡെം) എന്ന സൈക്കോപ്ാത്താായ ക്രിമിനലിനെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നു. ഇയാളില്‍ നിന്നും ലെവ്ലിനെ രക്ഷിക്കാനാണ് എഡ് ടോം ബെല്‍ (ടോമി ലീ ജോണ്‍സ്) എന്ന ഷെറീഫി (പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ)ന്റെ ശ്രമം. ഇവര്‍ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള എലിയും പൂച്ചയും കളിയാണ് രണ്ടുമണിക്കൂറിലധികം പ്രേക്ഷകനെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലറായി കോയന്‍ സഹോദരന്‍മാര്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സിനിമയുടെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ ചിഗൂര്‍ എത്ര നിഷ്ഠുരനായ കൊലപാതകിയാണെന്ന് മനസ്സിലാകും വിധമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊലപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അയാള്‍.യാതൊരു ദയയുംകൂടാതെ തുടര്‍കൊലപാതകങ്ങളുമായി മുന്നേറുന്ന ചിഗൂറിന്റെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും ഭീതിയോടെയല്ലാതെ കണ്ടിരിക്കാനാകില്ല.

ഭാര്യ ക്ലാര ജീനിനെ (കെല്ലി മക്ഡൊണാള്‍ഡ്) സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്താക്കി പണവുമായി രക്ഷപ്പെടുന്ന ലെവ്ലിനെ, ചിഗുര്‍ വിടാതെ പിന്തുടരുകയാണ്. അതിനിടയില്‍ ചിഗുറിന്റെ സൈക്കോപ്പത് ഥ് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനില്‍ വച്ച് അതിന്റെ ഉടമയായ വൃദ്ധനെ നാണയം ടോസ് ചെയ്ത് ശരിയായി പറയാന്‍ അയാള്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നു. വൃദ്ധന്‍ പറഞ്ഞത് ശരിയായതുകൊണ്ട് ചിഗര്‍ അയാളെ കൊല്ലാതെ വിടുന്നു.

ഇതിനിടയില്‍ പണം കൊടുക്കാമെങ്കില്‍ മോസസിനെ രക്ഷിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞെത്തുന്ന കാഴ്സണ്‍ വെല്‍സി (വുഡി ഹരെള്‍സണ്‍)നെയും ചിഗര്‍ തോക്കിനിരയാക്കുന്നു.

പണം തിരികെ തരാമെങ്കില്‍ ഭാര്യയെ വെറുതെ വിടാമെന്ന് ചിഗര്‍ , മോസസിനെ ഫോണ്‍ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അയാള്‍ അതംഗീകരിക്കുന്നില്ല. മോസസ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിനുശേഷം ചിഗര്‍, ക്ലാര ജീനിനെ തേടി അവരുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നുണ്ട്. കാന്‍സര്‍ ബാധിച്ചു മരിച്ച അമ്മയുടെ ശവസംസ്‌കാരം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം വീട്ടിലെത്തിയതാണ് ക്ലാര. പറഞ്ഞാല്‍ പറയുന്നതു പോലെ ചെയ്യുന്നവനാണ് ചിഗൂര്‍. ഇവിടെയും അയാള്‍ ക്ലാരയ്ക്ക് നാണയം ടോസ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള അവസരം നല്‍കുന്നു. പക്ഷേ ക്ലാര അത് നിരസിക്കുകയാണ്. ക്ലാരയ്ക്കും ഭര്‍ത്താവിന്റെ സ്ഥിതി തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു.

ഇത്രയും നിഷ്ഠുരമായ കൊലപാതകങ്ങള്‍ ചെയ്ത ഒരു വില്ലന്‍ നിയമത്തിന്റെ പിടിയില്‍ അകപ്പെടും. അല്ലെങ്കില്‍ കൊല്ലപ്പെടും. ഇതായിരിക്കും ചിത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവിക അന്ത്യമെന്നു നമ്മള്‍ കരുതും. പക്ഷേ ഇവിടെ വില്ലന്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുകയാണ്.

മോസസ് നല്ലവനാണെന്ന് ഷെരീഫ് ടോം ബെല്ലിനറിയാം. എങ്ങനെയും അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമം. ഭര്‍ത്താവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്ന് ഷെരീഫ്, ക്ലാരയ്ക്ക് വാക്കുകൊടുക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച കരുക്കള്‍ നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതില്‍ വിജയിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിനാകുന്നില്ല. കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ തടയാനോ സമൂഹത്തില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാനോ നിയമ പാലകനായ തനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഷെരീഫ് ടോം ബെല്‍ തന്റെ അങ്കിളിനോട് തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹവും ഒരു പോലീസ് ഓഫീസായിരുന്നു. ടോം ബെല്ലിന്റെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും ഷെരീഫുമാരായിരുന്നു. അങ്കിളിനോടുള്ള സംഭാഷണത്തില്‍ അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുന്നു- ദെയര്‍ ഈസ് നോ കണ്‍ട്രി ഫോര്‍ ഓള്‍ഡ് മെന്‍. വൈകാതെ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗത്തില്‍ നിന്നും വിരമിക്കുകയാണ്.

ടോം ബെല്ലിന്റെ സംഭാഷണത്തോടെ തുടങ്ങുന്ന സിനിമ അദ്ദേഹത്തിന്റ സംഭാഷണത്തോടെ തന്നൊയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്.

വിധിയും സാഹചര്യങ്ങളും അവബോധവുമൊക്കെയാണ് കോയന്‍ സഹോദരന്‍മാരുടെ സിനിമകളുടെ കാതല്‍ . ബ്ലഡ് സിംപിളിലും (1984) ഫര്‍ഗോയിലും (1996) ഒക്കെ പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങള്‍ നോ കണ്‍ട്രി ഫോര്‍ ഓള്‍ഡ്മെന്നിലും കടന്നുവരുന്നുണ്ട്. തിരക്കഥയും എഡിറ്റിങ്ങും ഇരുവരും ചേര്‍ന്നാണ് നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2007-ലെ നാല് ഓസ്‌കര്‍ അവാര്‍ഡുകളാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. മികച്ച ചിത്രം, മികച്ച സംവിധായകര്‍, മികച്ച തിരക്കഥ, മികച്ച സഹനടന്‍ (ജാവിയര്‍ ബാര്‍ഡെം). 2007-ലെ മികച്ച പത്ത് ചിത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റില്‍ മിക്ക നിരൂപകരും 'നോ കണ്‍ട്രി ഫോര്‍ ഓള്‍ഡ് മെന്നിനെ' ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

