നാടകത്തെ ജീവനോളം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മുരളിദാസ് എന്ന ആ നടൻ അഭിനയ മോഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാവാതെ യാത്രയായി. ഇനി സ്പന്ദിക്കുന്ന ഓർമകൾ മാത്രം. ഒരു കാലത്ത് തൃപ്പൂണിത്തുറയുടെ സ്റ്റേജുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ആ നടൻ അവസാന കാലത്ത് ഒരു സിനിമയിലും അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി. അത് റിലീസാകും മുമ്പെയാണ് അദ്ദേഹം അന്ത്യയാത്രയായത്.

തൃപ്പൂണിത്തുറ കണ്ണൻകുളങ്ങരക്കാരനായ മുരളിദാസ് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തൃപ്പൂണിത്തുറ അത്താഘോഷ പരിപാടിയിൽ നാടകങ്ങളിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. അഭിനയിച്ച മിക്ക നാടകങ്ങളിലും ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ പുരസ്കാരം മുരളിദാസിനായിരുന്നുവെന്ന് നാടക സംവിധായകൻ ബാബു ഓർക്കുന്നു. 70 കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ണൻകുളങ്ങര ചിൽഡ്രൻസ് സൊസൈറ്റിയുടെ വാർഷികാഘോഷത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ‘നെയിൽ’ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു രംഗപ്രവേശം. ഏകാങ്ക നാടകങ്ങളായിരുന്നു ഏറെയും. നാടക-സിനിമാ നടൻ വർഗീസ് കാട്ടിപ്പറമ്പൻ സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രൊഫഷണൽ പോലെയുള്ള നാടകങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രതിഭാ തീയറ്റേഴ്സ് എന്ന അമച്വർ നാടക ട്രൂപ്പിലെ നാടകങ്ങളിലായി.

'വാനപ്രസ്ഥം 'എന്ന പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിലും അഭിനയിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ പലയിടത്തും അരങ്ങേറി. പിന്നീട് ഭാസഭേരി നാടക ട്രൂപ്പിലും ഒട്ടേറെ നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു.

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ‘ശബ്ദങ്ങൾ’ എന്ന നാടകത്തിൽ ബഷീറിന്റെ റോൾ മുരളിദാസ് മികവുറ്റതാക്കി. ബാബു സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഹംസഗാനം’, 'ക്രൈം', 'തിരനോട്ടം’ എന്നീ നാടകങ്ങളിലെ അഭിനയത്തിന് അത്താഘോഷ നാടക മത്സരങ്ങളിൽ 'ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ 'പുരസ്കാരം മുരളിക്കായിരുന്നു. 'ക്രൈ'മിലെ അഭിനയത്തിന് ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അനേകം നാടകങ്ങളിൽ ജീവിച്ചഭിനയിച്ച നടനായിരുന്നു മുരളിദാസ്.

ഉള്ളുരുകി അഭിനയിച്ചിരുന്ന അസാധ്യമായ കഴിവുള്ള നടനായിരുന്നു മുരളിദാസ്. നിർഭാഗ്യം കൊണ്ടുമാത്രം ഒന്നുമാകാതെ പോയി - ബാബു പറഞ്ഞു. മറക്കാനാവാത്ത അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച നടനായിരുന്നു മുരളിദാസെന്ന് സിനിമ - നാടക നടൻ ബാലാജി (മുംബൈ) പറഞ്ഞു. കണ്ണൻകുളങ്ങര എസ്.എസ്.എസ്. റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ്ബിന്റെ നാടകങ്ങളിൽ ഒരുകാലത്ത് പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന നടനായിരുന്നു മുരളിദാസെന്ന് പഴയകാല പ്രവർത്തകൻ വി.ടി. ജോയി ഓർമിക്കുന്നു. അടുത്തിടെയാണ് മുരളിദാസ് ‘സുഭാഷ്ചന്ദ്ര ബോസ്' എന്ന സിനിമയിൽ ചെറിയൊരു വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചത്. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പായിരുന്നു അതിന്റെ ഡബ്ബിങ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. അത് വെള്ളിത്തിരയിൽ എത്തുമ്പോൾ കാണണം എന്ന് മുരളിദാസ് ബാബുവിനോടുൾപ്പെടെ പറയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ അഭിനയം നേരിൽ കാണാൻ ആകാതെ, അഭിനയ മോഹങ്ങൾ ബാക്കിവെച്ച് അദ്ദേഹം വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം അദ്ദേഹത്തിന് കലാകേരളം നൽകിയില്ലെന്ന ദുഃഖസത്യം അവശേഷിക്കുന്നു.

Content Highlights: Muralidas Drama Artist passed away before releasing his debut movie Malayala Cinema