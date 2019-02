സ്വന്തം ഇമേജിന്റെ തടവുകാരനാണ് മമ്മൂട്ടിയെന്ന പരാതിക്ക് അദ്ദേഹം ശക്തമായ മറുപടി നൽകിയിരിക്കയാണ്, പേരൻപിലൂടെ. റാം സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ തമിഴ് സിനിമ സൂക്ഷ്മ വൈകാരികഭാവങ്ങൾ അനായാസം അവതരിപ്പിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയെന്ന നല്ല നടനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. പേരൻപ് ഒരു ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ്. മികച്ച സംവിധായകർക്ക് ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്റെ അനുപമമായ അഭിനയ സിദ്ധികൾ പുറത്തെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ന​ത്തെയും പോലെ ഇന്നും കഴിയും. സൂപ്പർ താരമെന്ന പരിവേഷം മമ്മൂട്ടിക്ക് ഭാരമാവുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അഭിനയ സാധ്യതയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ ചെയ്യിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും പരാതിപ്പെടുന്ന സംവിധായകരും തിരക്കഥാകൃത്തുകളും ഈ സിനിമ തീർച്ചയായും കാണണം.

വിധേയനിലെ ഭാസ്‌കരപട്ടേലർ പോലെ, പൊന്തൻ മാടയിലെ തൊമ്മി പോലെ, വടക്കൻവീരഗാഥയിലെ ചന്തു പോലെ, ഡാനി പോലെ, പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ പോലെ മമ്മൂട്ടിയെന്ന വലിയ നടന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ നാഴികക്കല്ലാവുന്ന കഥാപാത്രമാണ് പേരമ്പിലെ അമുദൻ. സ്ലോമോഷൻ നടത്തവും അലറിവിളികളും ഫൈറ്റുകളുമില്ലാത്ത മമ്മൂട്ടി സിനിമകൾക്ക് പ്രേക്ഷകരെ കിട്ടില്ലെന്ന വാദങ്ങൾ പൊള്ളയാണെന്നും പേരൻപ്‌ തെളിയിക്കുന്നു. തമിഴ് സിനിമയായിട്ടു പോലും കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് അമുദനെ കാണാൻ ആൾക്കൂട്ടമെത്തുന്നു.

മമ്മൂട്ടിയെന്ന നടന്റെ പ്രായം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ആക്‌ഷൻ സീനുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴല്ല. അമുദനെ പോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ്. സെറിബ്രൽ പാൾസി ബാധിച്ച മകൾക്കു വേണ്ടി ജീവിതമർപ്പിക്കുന്ന, അവളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അമുദൻ മറ്റേത് മമ്മൂട്ടി കഥാപാത്ര​ത്തെക്കാളും സുന്ദരനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഉൾക്കാമ്പുള്ള, സ്‌നേഹസമ്പന്നനായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും സുന്ദരനാവുന്നത്, ചെറുപ്പമാവുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയെന്ന താരത്തിനുള്ള വാഴ്ത്തു മൊഴികളല്ല ഇതൊന്നും. മറിച്ച് മമ്മൂട്ടിയെന്ന അഭിനേതാവിനോട് തോന്നിപ്പോവുന്ന സ്‌നേഹവും ആദരവും പങ്കുവെക്കുകയാണ്. മികവുറ്റ അഭിനേതാവായ മമ്മൂട്ടിയെ വീണ്ടെടുത്ത് തന്നതിൽ പേരൻപിന്റെ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ റാമിനോട് നന്ദിപറയണം.

സിനിമകണ്ട് അതിശയിച്ചുവെന്നും മമ്മൂട്ടി ഞെട്ടിച്ചുകളഞ്ഞുവെന്നുമാണ് സിനിമ കണ്ട ശേഷം മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട് പറഞ്ഞത്. സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ ശക്തമായി അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ള നടനാണ് മമ്മൂട്ടിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദേശീയ അവാർഡ് കൂടി സമ്മാനിക്കാൻ പോന്ന കഥാപാത്രമാണ് അമുദനെന്നും സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ കൂടിയായ കമലും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയായി അവശേഷിക്കുന്ന സിനിമയാണ് പേരൻപെന്നാണ് കവി ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് പറഞ്ഞത്. അഭിനയസാധ്യത ഏറെയുള്ള ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂടുതലായി അവതരിപ്പിക്കാൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് പ്രചോദനമാവും ഇവരുടെ വാക്കുകൾ എന്നു കരുതാം. മമ്മൂട്ടിയുടെ മികവുറ്റ പ്രകടനങ്ങളിൽ പലതും അന്യഭാഷാചിത്രങ്ങളിലുമുണ്ട്‌. ജബ്ബാർ പട്ടേൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ ഡോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കർ, തമിഴിൽ മുമ്പ് ദളപതി, ഇപ്പോൾ പേരൻപ്‌. തെലുങ്കിലും ഇതാ ഒരു മമ്മൂട്ടി ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന വൈ.എസ്. രാജശേഖരറെഡ്ഡിയുടെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന യാത്ര. അംബേദ്കർക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടി നായകനാവുന്ന ബോയോപിക് എന്ന പ്രത്യേകതകൂടി യാത്രയ്‌ക്കുണ്ട്. തെലുങ്കിന് പുറമേ തമിഴിലും മലയാളത്തിലും കൂടി ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യാത്രയും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓർത്തു വെക്കാവുന്ന കഥാപാത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ആന്ധ്രാരാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായനായിരുന്ന വൈ.എസ്.ആറിന്റെ ജീവിതം ആവിഷ്‌കരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വവും കരുത്തും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള അഭിനേതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് മമ്മൂട്ടിയിൽ എത്തി ചേർന്നതെന്നും ആ തീരുമാനം നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചതെന്നും യാത്രയുടെ സംവിധായകൻ മഹി വി. രാഘവ് പറയുന്നു. വൈ.എസ്.ആറിനെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും അതുവഴി മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലേക്കും എത്തിച്ച കാൽനടയാത്രയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. മമ്മൂട്ടി വൈ.എസ്.ആറിന്റെ പ്രതിരൂപമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം. പേരൻപിലെ അമുദനിൽ നിന്ന് ഏറെ ദൂരമുണ്ട് യാത്രയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക്. ഒരേ കാലത്ത് അഭിനയിച്ച ഈ രണ്ട് സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കായി ഒരു അഭിനേതാവെന്ന നിലയിൽ മമ്മൂട്ടി നടത്തിയ ട്രാൻസഫർമേഷൻ അവിശ്വസനീയമാണ്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പൂർണതയ്ക്കുവേണ്ടി നടത്തുന്ന ആത്മാർഥമായ പരിശ്രമം തന്നെയാണ് ഈ നടനെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത്.

