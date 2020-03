ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമയുടെ സിരാ കേന്ദ്രമായിരുന്ന എറണാകുളം നഗരത്തെ ഒരു വിഭാഗം സിനിമാക്കാര്‍ കൈവിടുകയാണ്. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍, മാക്ട, ഫെഫ്ക, ഫിലിം ചേംബര്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ ആസ്ഥാനം എറണാകുളം ആണ്. പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങള്‍ ചിത്രീകരണ സംഘങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് അകറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ലൊക്കേഷനുകളുടെ ഭീമമായ വാടകയാണ് ഒരു പ്രതിസന്ധി. പല വീടുകളും, സ്ഥാപനങ്ങളും സിനിമ എന്ന പേര് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ അതിനെ പണം കായ്ക്കുന്ന മരം എന്ന രീതിയിലാണ് സമീപിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ തന്നെ പല ലൊക്കേഷനുകളും കണ്ടു മടുത്തവയാണ്. ആര്‍ട്ട് ഡയറക്ടറുടെയോ, ക്യാമറാമാന്റെയോ മിടുക്കില്‍ ആവര്‍ത്തന വിരസത ഒഴിവാക്കാന്‍ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ഭീമമായ വാടക കൂടി കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ പിന്‍തിരിയുകയാണ്.

ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കില്‍ ചെറുപുഷ്പം സ്റ്റുഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും പെട്ടന്ന് പറയുക. അവരാണെങ്കില്‍ പൊന്‍മുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ കൊന്ന് മുട്ടയെടുക്കുന്നത് പോലെ അതിഭീമമായ വാടകയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഷൂട്ടിന് തലേ ദിവസം ആര്‍ട്ട് വര്‍ക്കുകള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് പകുതി വാടക വേറേ. താരങ്ങളും, സാങ്കേതിക പ്രവര്‍ത്തകരും താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളില്‍ നിന്നും കുറഞ്ഞത് 20 കിലോമീറ്റര്‍ യാത്ര ചെയ്താണ് അവിടെയെത്തുന്നത് എന്ന് അവരും മറക്കുന്നു. ഒരുവിധം ലൊക്കേഷനുകളെല്ലാം തന്നെ 10 കിലോമീറ്ററിനപ്പുറം ദൂരെയാണ്.

എറണാകുളത്തെ ട്രാഫിക്ക് ബ്ലോക്കില്‍ ഇത്രയും ദൂരത്തിലെ യാത്രയും, ഭീമമായ വാടകയും ചേരുമ്പോള്‍ വന്‍ നഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍.

നാട്ടിന്‍ പുറമോ, കവലയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കില്‍ പിന്നെയും കിലോമീറ്ററുകള്‍ താണ്ടണം.റോഡുകളും മറ്റും ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ റസിഡന്റ്‌സ് അസോസിയേഷന്റെയും, മറ്റ് സംഘടനകളുടേയും പണപ്പിരിവ് വേറേ. മട്ടാഞ്ചേരി ,ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചി ഭാഗങ്ങളിലെ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെ പിരിവ് അസഹനീയമാണ്. ഹോട്ടലുകള്‍ വാടക കുത്തനെ കൂട്ടിയത് മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി.

75% വരുന്ന താരങ്ങളും, അത്രത്തോളം തന്നെ സാങ്കേതിക പ്രവര്‍ത്തകരും താമസിക്കുന്നത് എറണാകുളത്താണ് , അത്‌കൊണ്ട് അവര്‍ക്ക് ഹോട്ടല്‍ റൂം നല്‍കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് എറണാകുളത്തെ ചിത്രീകരണത്തോട് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ കാണിക്കുന്ന ആഭിമുഖ്യം. എന്നാല്‍ വാസ്തവത്തില്‍ രാവിലെ വീട്ടില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന താരങ്ങള്‍ ശരാശരി വരുന്ന പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ ട്രാഫിക്ക് ബ്ലോക്ക് താണ്ടി ലൊക്കേഷനില്‍ എത്തുമ്പോഴേക്കും വിലപ്പെട്ട സമയത്തില്‍ കുറെയധികം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും.ഫലത്തില്‍ ഭീമമായ നഷ്ടം !

എന്നാല്‍ മലബാര്‍ മേഖലയില്‍ അതല്ല സ്ഥിതി.അവര്‍ സിനിമാക്കാരെ രണ്ട് കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. സഹകരണം കൊണ്ടും, സഹായം കൊണ്ടും അവര്‍ ചലച്ചിത്ര പ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറുന്നു. പുതിയ ലൊക്കേഷനുകള്‍. നാട്ടിന്‍പുറമോ, കവലയോ, ടൗണ്‍ഷിപ്പോ, തറവാടോ, ബംഗ്ലാവോ എന്തും ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്തിനുള്ളില്‍ ലഭ്യം.

കുറഞ്ഞ വാടക. പുതിയതും, മുന്തിയതുമായ പലതരത്തിലെ ഹോട്ടലുകള്‍,വാഹന സൗകര്യം, തൊട്ടടുത്ത് എയര്‍പോര്‍ട്ട്, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നോ, കൊച്ചിയില്‍ നിന്നോ വരുന്ന താരങ്ങള്‍ക്ക് വിമാന സൗകര്യം തൊട്ടടുത്തുള്ളതിനാല്‍ യാത്ര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നില്ല.

ഇതിലെല്ലാമുപരി മലബാറിന്റെ പ്രത്യേകതയായ ആതിഥ്യമര്യാദ .എല്ലാം കൊണ്ടും മലയാള സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റിനും, പരിമിതികള്‍ക്കും എല്ലാം ഉള്ളില്‍ നിന്ന് തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ചിത്രീകരണാനുഭവമാണ് മലബാര്‍ സമ്മാനിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട്, പയ്യന്നൂര്‍, ഇരിട്ടി, മട്ടന്നൂര്‍, തലശ്ശേരി, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് തുടങ്ങി പടര്‍ന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്ന കാഴ്ച്ചയുടെ നവ്യാനുഭവമാണ് മലബാര്‍.

ഈയടുത്ത് നിരവധി ചിത്രങ്ങള്‍ ഇവിടത്തെ ഭംഗിയുമായി വിജയം കൊയ്തു.പലതിന്റേയും ചിത്രീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രശസ്ത സംവിധായകന്‍ ഹരികുമാര്‍ ശ്രീ. എം.മുകുന്ദന്റെ തിരക്കഥയില്‍ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിനെ നായകനാക്കി ഒരുക്കുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന്റെ ഭാര്യ ,അഹമ്മദ് കബീര്‍ - ജോജു ജോര്‍ജ്ജിനെ നായകനാക്കി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്‍ഷാ അള്ളാ; രാജേഷ്മണ്ടോടി, ദിന്‍ജിത്ത് അയ്യത്താന്‍ എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അനവധി ചിത്രങ്ങള്‍ മലബാറില്‍ ചിത്രീകരണത്തിനായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് ഭരതന്റെ ജിന്ന്, ലിജു കൃഷ്ണയുടെ പടവെട്ട്, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, ധ്യാന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഹിഗ്വിറ്റ, ഉള്‍ട്ട, സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ വിശ്വസിക്കുവോ, ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് കുഞ്ഞപ്പന്‍, നാല്പത്തിലൊന്ന്, ഓസ്‌ക്കാര്‍, അണ്ടര്‍വേള്‍ഡ്, മാഹി, ഉരിയാട്ട് ,ചങ്ങായി തുടങ്ങി റിലീസായതും, ചിത്രീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ നിരവധി ചിത്രങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷന്‍ മലബാര്‍ മേഖലയിലായിരുന്നു.

ഒരു വട്ടം ചിത്രീകരണത്തിന് പോയ സംഘങ്ങള്‍ വീണ്ടും മലബാര്‍ മേഖല മതി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അവര്‍ മറ്റുള്ളവരോട് റെക്കമന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നു.

അതേ, മലബാറിന്റെ രുചിപോലെ, മലബാറിന്റെ ആതിഥ്യമര്യാദപോലെ, മലബാറിന്റെ ദൃശ്യഭംഗിയും മലയാള സിനിമയിലൂടെ മലയാളി അറിയുകയാണ്, സ്വീകരിക്കുകയാണ്.

