മായക്കാഴ്ചയായിരുന്നു സിനിമാലോകം. എന്നാലിന്ന് സിനിമ പ്രേക്ഷകന്റേത് കൂടിയാണ്. സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കൊപ്പം വളര്‍ന്നു വലുതായ കാഴ്ചകളുടെ ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെത്തിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു. അക്കാലം തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ആമി അശ്വതി

ലോകം അവസാനിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ തലേന്ന്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 1999 ഡിസംബര്‍ 31-ന് രാത്രി, നാട്ടിലെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാഘോഷിച്ചു. ലോകാവസാനമല്ല, പുതുയുഗം! ലോകാവസാനക്കഥകള്‍ ഒരുരാവ് മുഴുവന്‍ നീണ്ട ആഘോഷപരിപാടികളുടെ ആരവങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മുങ്ങിപ്പോയി. കുഞ്ചാക്കോബോബന്റെയും ശാലിനിയുടെയും 'നിറം' സിനിമയിലെ 'ശുക്രിയ' പാട്ടിന് തട്ടില്‍ കയറി ഡിസ്‌കോ കളിച്ചു.



എന്തായാലും ലോകം അവസാനിച്ചില്ല. പ്രളയവും തീമഴയും വന്നില്ല. പിറ്റേന്നും കോഴി കൂകി. നേരംവെളുത്തു. പുതിയ കാഴ്ചകളുടെ, പുത്തന്‍ അനുഭവങ്ങളുടെ പുതുയുഗം പുലര്‍ന്നു. ആ ജനുവരി മാസം മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ടായി. മോഹന്‍ലാലിന്റെ നരസിംഹം റിലീസ് ചെയ്തു. നാട്ടിലും വീട്ടിലും... ധാങ്കണക്ക ധില്ലം ധില്ലം...

ഒരുദിവസം സ്‌കൂള്‍വിട്ടുവന്ന് ചങ്ങാതിയുടെ വീട്ടിലെ ഡിഷ് ആന്റിനയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ദുരാന്റാ ചെടിയുടെ കായ തെന്നിച്ചെറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് കേട്ടത്, വയലിലെ വീട്ടില്‍ കേബിള്‍ ടി.വി. വന്നൂന്ന്. സൂര്യ ടി.വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ഏഷ്യാനെറ്റ് കാണണമെങ്കില്‍ ഡിഷ് ആന്റിന പോലെ പിടിച്ചുതിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, റിമോട്ടിലൊന്നു ഞെക്കിയാല്‍ മതീന്ന്.

എന്നാലതൊന്നു കാണണം. പായുന്ന പാച്ചിലില്‍ ദൂരദര്‍ശന്‍ കാലമോര്‍ത്തു, കുറച്ചുകാലം മുമ്പുവരെ നാലുമണി സിനിമ കാണാനിരിക്കുമ്പോള്‍ സിഗ്‌നല്‍ പോയിരുന്നത്. പിന്നെ ഒരാള്‍ പുറത്തിറങ്ങി, ആന്റിന കറക്കലോട് കറക്കല്‍. സിഗ്‌നല്‍ കിട്ടുംവരെ ഗ്രെയിന്‍സും അതിന്റെ ഇരപ്പും സഹിക്കണം.

2001-ലെ ക്രിസ്മസ് കാലം

അപ്പോഴേക്കും നാട്ടില്‍ പലയിടത്തും കേബിള്‍ ടി.വി. വന്നു. സംഗതി കളറാ. അല്ലെങ്കില്‍ത്തന്നെ ഇപ്പോ എവിടാ ബ്ലാക്ക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റ് ടി.വി.?. എന്തായാലും ദൂരദര്‍ശനിലെ മാനസിക്കും നീലജാലകത്തിനുമൊക്കെ പകരം സന്ധ്യകഴിഞ്ഞാല്‍ സ്ത്രീ എന്ന സീരിയല്‍ കാണാനുള്ള ത്രില്ലിലാണ് നാട്ടിലെ ഭൂരിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങളും ചില ആണുങ്ങളും.

ചിത്രഗീതം കാണാന്‍ വെള്ളിയാഴ്ചവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട. ഏഷ്യാനെറ്റിലും സൂര്യയിലും കൈരളിയിലുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാട്ടുകളുണ്ടാകും. ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയനൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളായതങ്ങനെയാണ്. എത്രയെത്ര ആല്‍ബങ്ങള്‍. അതൊക്കെ പിന്നെ കോളേജില്‍ പോകുന്ന തരുണീമണികളുടെ കുത്തകയായി. പിന്നെ എം.ടി.വി.യും ബി4യു മ്യൂസിക്കും... കുറേക്കാലമായി വാക്മാനിലും ടേപ്പ് റെക്കോഡറിലും ആവര്‍ത്തിച്ചുകേട്ടുകേട്ട് നാവിലിട്ടുനടന്ന പാട്ട് കണ്ടാസ്വദിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതും എം.ടി.വി. വന്നതോടെയാണ്.

ചിലര്‍ സ്വകാര്യമായി എഫ്.ടി.വി.യിലെ പൂച്ചനടത്തക്കാരികളുടെ അഴകളവുകളും ഇമവെട്ടാതെ നോക്കിനിന്നതും ഇക്കാലത്തായിരുന്നു. പിന്നിതാ വന്നു വീണിടുന്നു മുന്‍പില്‍... ഫാല്‍ഗുനി പഥകിന്റെയും അദ്‌നാന്‍ സാമിയുടെയും ആല്‍ബങ്ങള്‍... കത്തെഴുതിയും ഫോണ്‍വിളിച്ചും പാട്ടുചോദിക്കുന്ന പരിപാടികളുടെ അവതാരകരും അക്കാലത്ത് പിറന്നു.

റിമോട്ടെന്ന അധികാരദണ്ഡ്

പ്രായത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിഭാഗീയത ഇത്രയും രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെട്ടത് ടി.വി. സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഈ പരിണാമകാലത്തു തന്നെയാണ്. വീട്ടിലെ മൂത്തോര് ചാനലുകളിങ്ങനെ മാറ്റിമാറ്റി വിടുമ്പോള്‍ പോയി ചത്താലോന്നു തോന്നും. റിമോട്ട് അധികാരദണ്ഡാണ്. കൈയില്‍ കിട്ടുന്നവരുടെ ഭാഗ്യം. വീടുകളിലെ വഴക്കിന് അങ്ങനെ പുതിയൊരു കാരണംകൂടി കിട്ടി.

ടോം ആന്‍ഡ് ജെറിയുടെ കാസറ്റുകളെടുത്ത് കണ്ടിരുന്ന കാലം പോയി. കാര്‍ട്ടൂണ്‍ നെറ്റ്വര്‍ക്ക് ശരിക്കും വിപ്ലവമായിരുന്നു. ദൂരദര്‍ശനിലെ മൗഗ്ലിയും ഡെന്‍വര്‍ ദ ഡൈനോയും കാട്ടിലെ കണ്ണനുമൊക്കെ കണ്ട് മതിവരാതെ ഇരുന്ന കുട്ടിജനറേഷന് പിന്നെ കാര്‍ട്ടൂണുകളുടെ കാര്‍ണിവലായിരുന്നു.

അക്കാലത്തു തന്നെയാണ്, എച്ച്.ബി.ഒ.യും എ.എക്സ്.എനും സ്റ്റാര്‍ മൂവീസുമൊക്കെ കടന്നുവന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളുടെ വലിയ ലോകത്തേക്കുള്ള വാതിലുകള്‍. ജുറാസിക് പാര്‍ക്കും മമ്മിയും എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയലുമൊക്കെ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. പതിയെ പാട്ടുകള്‍ മാത്രമുള്ള ടി.വി.ചാനലുകളും വാര്‍ത്തകള്‍ മാത്രമുള്ള ന്യൂസ് ചാനലുകളും പിറവി കൊണ്ടു.

ചുരുക്കത്തില്‍ കേബിള്‍ ടി.വി. ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരായിരുന്നു അന്ന് നാട്ടിലെ കണ്‍കണ്ട ദൈവങ്ങള്‍. അവര്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വീടുകളില്‍ ആനന്ദം കളിയാടുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. മരത്തിലും പോസ്റ്റുകളിലുമൊക്കെ രാത്രിയില്‍ കേബിള്‍ ബോക്സിലെ ചുവന്നവെട്ടം ബീഡിക്കുറ്റിപോലെ കത്തിനിന്നു.

ടി.വി. Vs സിനിമ

ചാനലുകളുടെ കടന്നുവരവ് സിനിമയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ചര്‍ച്ചകള്‍ പൊടിപൊടിച്ചു. ഒരുപാട് സിനിമകള്‍വന്നു. എണ്ണം പറഞ്ഞതൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം പൊട്ടി. സൂപ്പര്‍താരങ്ങള്‍ക്കിനി ഭാവിയില്ലെന്നു പണ്ഡിതര്‍ പ്രവചിച്ചു. മലയാളസിനിമ പ്രതിസന്ധിയിലായി. അതിനിടയിലും മമ്മൂട്ടിയുടെ ക്രോണിക് ബാച്ചിലര്‍ സൂപ്പര്‍ ഡ്യൂപ്പര്‍ ഹിറ്റായി. മോഹന്‍ലാല്‍ മീശപിരിച്ചുനിന്നു. സ്‌കൂളിലെ സിനിമാറ്റിക് ഡാന്‍സ് മത്സരത്തില്‍ തെങ്കാശിപ്പട്ടണത്തിലെ കടമിഴിയില്‍ കമലദളവും ലജ്ജാവതിയും ഇഷ്ടത്തിലെ ചഞ്ചലദ്രുതപദതാളവുമൊക്കെ ഇടംപിടിച്ചു. എസ്‌കോട്ടെല്ലോ ബീപിയെല്ലോ ഞാന്‍ നിന്‍ മൊബൈലായെങ്കില്‍.... എന്നിങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റഡ് ഇന്‍ഫോ പാട്ടുകളും ഇറങ്ങി.

വി.സി.ആറെടുത്ത് തട്ടിന്‍പുറത്തിട്ടു. പകരം വി.സി.ഡികള്‍ വന്നു. 'കള്ളക്കാസറ്റി'നു പകരം പരിഷ്‌കാരിയായ 'വ്യാജ സി.ഡി.കള്‍' വന്നു. ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള സിനിമകള്‍ ഒന്നിച്ച് സി.ഡി.ക്കടകളില്‍നിന്ന് വാടകയ്‌ക്കെടുത്തു. നരസിംഹത്തിനുശേഷം തിയേറ്ററുകള്‍ ഇളക്കിമറിച്ച് മീശമാധവന്‍ എത്തി. ഇതിനിടയിലും കാഴ്ചക്കാരില്ലാതെ തിയേറ്ററുകള്‍ പൂട്ടുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നു. പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങള്‍... എന്നുപറഞ്ഞ് പലരും സിനിമാകൊട്ടക നൊസ്റ്റാള്‍ജിയ അയവിറക്കി. ഈ പ്രതിസന്ധിയിലും ചില തിയേറ്ററുകള്‍ പിടിച്ചുനിന്നത് 'കിന്നാരത്തുമ്പി'യിലും 'എണ്ണത്തോണി'യിലുമൊക്കെയായിരുന്നു. ഷക്കീലയും മറിയയും രേഷ്മയുമൊക്കെ പുരുഷന്‍മാരുടെ കാമനകളെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തി. കാലം കഴിയവേ 'എ' പടങ്ങളും പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മടുത്തു.

സിനിമയുടെ യൗവനം

അക്കാലത്താണ് മലയാളസിനിമയില്‍ ഒരു യുവതലമുറയുടെ ഉദയം. ടി.വി.അവതാരകര്‍ പലരും സിനിമയിലെത്തി, ജയസൂര്യയെപ്പോലെ. പിന്നെ പൃഥ്വിരാജും ഇന്ദ്രജിത്തും നവ്യ നായരും മീര ജാസ്മിനും ഭാവനയും സിദ്ധാര്‍ഥും ജിഷ്ണുവുമൊക്കെ വന്നു. മിമിക്രിപടങ്ങള്‍ ഓര്‍മകളായി. അപ്പോഴും പറക്കുംതളികയും തിളക്കവും കല്യാണരാമനുമൊക്കെ ഓരോ കാലത്തും കുടുംബപ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററുകളില്‍ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ചു. ടി.വി.യിലാകട്ടെ സിനിമാലയും പകിടപകിട പമ്പരവും ജഗതി ജഗതിമയവുമൊക്കെ ചിരിസദ്യ വിളമ്പി. നമ്മളും സ്വപ്നക്കൂടുമൊക്കെ യുവാക്കള്‍ കൊണ്ടാടി.

അന്യന്‍മാര്‍ സ്വന്തമായപ്പോള്‍

മലയാളസിനിമയുടെ പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് ഗുണംകൊയ്തത് അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു. വിക്രത്തിന്റെ അന്യനും വിജയ്യുടെ ഗില്ലിയുമൊക്കെ കേരളക്കര കൊണ്ടാടി. അല്ലു അര്‍ജുന്റെ മൊഴിമാറ്റചിത്രം ആര്യയാണ് തെലുങ്കില്‍നിന്നെത്തി പണംകൊയ്ത ചിത്രം. ആ ചുവടുപിടിച്ച് പിന്നെയും ചില ചിത്രങ്ങള്‍ അതിര്‍ത്തികടന്നു വന്നെങ്കിലും ഇവിടെ വേരുപിടിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിലും നമ്മള്‍ മലയാളികളാരാ മക്കള്. ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഫസ്റ്റ്!

മലയാള സിനിമാസ്വാദനം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് ഇക്കാലത്താണ്. ഫാന്‍സ് അസോസിയേഷനുകള്‍ ശക്തിപ്രാപിച്ചു. മലയാളിതാരങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല, തമിഴ് താരങ്ങള്‍ക്കും ഇവിടെ രസികര്‍മണ്‍റങ്ങള്‍ വന്നു. അവാര്‍ഡ് നൈറ്റുകള്‍, ആഘോഷരാവുകള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. താരങ്ങള്‍ വിണ്ണില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന് കൈയെത്തും ദൂരത്തെത്തി രസിപ്പിച്ചു.

റെഡ്കാര്‍പെറ്റുകളില്‍ ഫാഷന്‍ സര്‍ഗാത്മകതകള്‍ ഇതള്‍വിരിഞ്ഞു. സിനിമയുടെ ഭാവി സാറ്റലൈറ്റ് റേറ്റുകള്‍ നിര്‍ണയിക്കുന്ന കാലം വന്നു.

ഇനിയാണ് മാസ് എന്‍ട്രി

സാക്ഷാല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ്! അതായിരുന്നു ഈ തിരക്കഥയിലെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന എന്‍ട്രി. 2004-ല്‍ രൂപംകൊണ്ട ഓര്‍ക്കുട്ടില്‍ മലയാളികള്‍ പരക്കെ അക്കൗണ്ട് എടുത്തത് 2006-2007 കാലഘട്ടം മുതല്‍ക്കാണ്. ഫിലിംറോളുകളില്‍നിന്ന് മലയാള സിനിമ ഡിജിറ്റലിലേക്ക് കൂടുമാറിയതും ഇക്കാലത്താണ്. വി.കെ.പ്രകാശിന്റെ മൂന്നാമതൊരാള്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ.

അതൊരു ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 2008 മേയ് മാസത്തിലെ ഒരു ബുധനാഴ്ച. അന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ അവരുടെ വീഡിയോ ഷെയറിങ് സൈറ്റായ യൂട്യൂബ് ഇന്ത്യയില്‍ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഗൂഗിള്‍ ക്രോം വന്നു,

ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും പണ്ടേ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വളര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇവിടെയും തഴച്ചു. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും പിന്ററസ്റ്റും വന്നു. ഡെസ്‌ക്ടോപ്പ് കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ മാറി ലാപ്ടോപ്പും നോട്ട്ബുക്കും വന്നു. അതിലൊക്കെ എണ്ണമറ്റ സിനിമകള്‍ നിറഞ്ഞു. എസ്‌കോട്ടെല്ലും ബി.പി.എല്ലും മിനിറ്റിന് ആറുരൂപ കോളുമൊക്കെ മൊബൈല്‍പ്രേമികളും മറന്നു. ആപ്പിളിന്റെ ഐപോഡ് ഗമയില്‍ കൊണ്ടുനടന്നവര്‍ അതേഗുണം ചെയ്യുന്ന മള്‍ട്ടി ഇന്‍ വണ്‍ മൊബൈലുകളുടെ കടന്നുവരവോടെ കാലുമാറി. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ ലോകത്തിന്റെ താക്കോല്‍. മൊബൈല്‍ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ എന്റര്‍ടെയ്നറായി.

'ട്രാഫിക്' ബ്ലോക്ക് മാറ്റി

രണ്ടുദശകങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നാഴികക്കല്ലായി മാറിയ രണ്ടാമത്തെ പുതുവര്‍ഷമായിരുന്നു അത്. അതുവരെ, 2000-ന്റെ ആദ്യദശകം മലയാളസിനിമയില്‍ പ്രതിസന്ധികളുടേതായിരുന്നു. സിനിമാസമരങ്ങളും പടലപ്പിണക്കങ്ങളും ഒക്കെയായി. പുതുമുഖങ്ങള്‍ ഒരുപാടുപേര്‍ വെള്ളിത്തിരയില്‍ മുഖം കാണിച്ചുതുടങ്ങി. അന്യഭാഷാചിത്രങ്ങള്‍ തിയേറ്ററുകള്‍ കൈയടക്കിയപ്പോള്‍ മലയാള സിനിമകള്‍ ഞെങ്ങിഞെരുങ്ങി.

എന്നാല്‍ 2011-ലെ ആ പുതുവര്‍ഷം. ജനുവരിയില്‍ രാജേഷ് പിള്ളയുടെ ട്രാഫിക് എന്ന ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തി. മലയാളത്തിലെ 'സോ കോള്‍ഡ്' ന്യൂജെന്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ തുടക്കം. മലയാളിയുടെ സിനിമാസ്വാദനത്തിന് പുതിയൊരു തലം വന്നു. സോള്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് പെപ്പര്‍, പാസഞ്ചര്‍ തുടങ്ങി പുതുസംവിധായകരുടെ സിനിമകള്‍ പുതുതരംഗം സൃഷ്ടിച്ചു. മൊബൈല്‍ ക്യാമറയില്‍ സിനിമയെടുത്തുതുടങ്ങി യുവത്വം. സിനിമ വിണ്ണില്‍നിന്ന് മണ്ണിലേക്കിറങ്ങി.

പിന്നെയും ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന് കഥയിറങ്ങിയത് 2012-ലാണ്. ലോകം അവസാനിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഗന്നം സ്‌റ്റൈല്‍ വണ്‍ ബില്യണ്‍ കാഴ്ചക്കാരുമായി യൂട്യൂബില്‍ ഒന്നാമതെത്തി. സിനിമകള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ അധികൃതമായും അനധികൃതമായും നമ്മള്‍ കണ്ടുതുടങ്ങി. 2013-ല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ട്രാഫിക്കിന്റെ 50 ശതമാനത്തിലേറെ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്സും യൂട്യൂബും സ്വന്തമാക്കി. കാഴ്ച അങ്ങനെ മാറിമറിഞ്ഞു.

വീണ്ടും ഒരുപുതുവത്സരം. ഒരു ദശകത്തിന്റെ അവസാനവര്‍ഷം. മറ്റൊരു ദശകത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഇടനാഴി. സിനിമയുടെ പ്രമോഷനുകള്‍ മറ്റൊരു എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റായി. പരസ്യങ്ങള്‍ സീരിയലുകളുടെ തിരക്കഥയില്‍വരെ ഇടംപിടിച്ചു. നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്സും ആമസോണ്‍ പ്രൈമും സമാന്തരമായി ഒരു വലിയ വിനോദലോകം സൃഷ്ടിച്ചു. സിനിമ അവസാനിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു, എന്നാല്‍ അവസാനിച്ചില്ല. തിയേറ്ററുകള്‍ വീണ്ടും തുറന്നു. മള്‍ട്ടിപ്ലക്‌സുകള്‍ സിനിമാനുഭവത്തിന്റെയൊപ്പം ആഡംബരവും ചേര്‍ത്തുവെയ്ക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ നിറമുള്ള കാഴ്ചകള്‍, അല്പംപോലും ചോരാതെ നിറച്ചുവെച്ച സിനിമകള്‍ വരുന്നു. ഇരുട്ടി വെളുക്കുകയാണ്, പുതിയ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളുമായി.

Content Highlights : Malayalam Cinema in twenty years Technology Changes in twenty years, Two Decades Of Malayalam Cinema